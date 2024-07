Alma Goberdino enseña a las empresas a valorar el 'talento trans': "Me han dicho en entrevistas que era demasiado educada para ser trans"

Alma Gormedino descuelga el teléfono en uno de los pocos ratos libres que le ha dejado la semana. "Pero oye, estoy con ganas de hacer cosas y de ocupar espacios", dice. Lo hace para que derribar algunos de los mitos que a día de hoy aún residen en muchas empresas en torno a la gente trans, entre las que la tasa de paro alcanza el 80%, según datos de UGT. Otra encuesta desarrollada por la Fundación 26 de Diciembre, REDI y Fundación LLYC mostró que tardan, de media, más de tres años en encontrar empleo, un promedio que crece de forma considerable en cada tramo generacional a partir de los 30 años.

Por eso, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunció el pasado mes de junio el cierre de un acuerdo con sindicatos y empresarios para establecer un protocolo de acompañamiento a las personas trans en el empleo y garantizar así la igualdad del colectivo LGTBI en las empresas.

"Conozco casos de personas trans que, aun teniendo un currículum brillante, no les han cogido en un puesto de trabajo porque su imagen no era acorde a la de los clientes", asegura Gormedino. "Evidentemente, con cierto sesgo de transfobia. Hay muchas situaciones complicas en el acceso al mundo laboral", añade.

Ella misma recuerda que, en una ocasión, unos potenciales empleadores le pidieron el DNI justo antes de hacerle una prueba para trabajar como camarera. Tenía experiencia, pero ni siquiera le dejaron realizarla. Les había dicho que estaba transicionando.

Yes We Trans

Por eso, la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) creó Yes We Trans, un programa para la inserción sociolaboral de personas trans y de acompañamiento a empresas. Alma, que también es productora audiovisual, se apuntó. Suma Content la llamó cuando estaba preparando la serie Vestidas de azul. Finalmente la escogieron, pero como una de las actrices protagonistas.

Alma Gomerdino, durante una de las charlas del programa Yes We Trans. / CEDIDA

Desde entonces, y aunque se ha llevado bien de elogios por su papel en la serie de Los Javis, no la han vuelto a llamar para actuar. "Ahora que estamos en el Orgullo -indica-, las actrices trans tenemos que reivindicar poder interpretar personajes cis". Pero sí que ha aprovechado esa visibilidad para dar charlas inspiracionales en empresas con el equipo de Yes We Trans.

Hace poco estuvo en BBVA, un banco del que dice que tiene unos "protocolos increíbles que son referencia para otras empresas", ya que explican, incluso, cómo se debe actuar en el caso de que un o una empleada empoece a transicionar. También ha estado en la agencia de comunicaciones internacional Dentsu o en Greenpeace. Todas ellas, dice, empresas que "están apostando al menos por aprender".

Y eso, asegura, está muy bien. Porque aunque la Ley trans lleve aprobada desde febrero de 2023, "la burocracia es burocracia". En su caso, tardó nueve meses en poder cambiarse el DNI. Mientras tanto, le tocaba poner su nombre de usuaria antiguo, algo que con los protocolos pertinentes se puede evitar para que todo sea menos molesto.

"La verdad es que se ha recibido muy muy bien por parte de los empleados. Está teniendo su efecto", afirma. A ellos y, sobre todo, al personal de recursos humanos, les cuenta cómo ha sido su experiencia laboral como persona trans: los retos, cómo se podrían incluir de una formá más cómoda o cómo se deberían dirigir a las cliantas y clientes que sean trans, sobre todo teniendo en cuenta que el 80% ede la población "no conoce a una persona trans de tú a tú".

Con estas charlas enseña que el prejuicio que tienen empleadores con ellas por pensar que son personas problemáticas no deja de ser eso, un prejuicio. "Tienen la imagen de que todas somos como Cristina La Veneno, que es una gran referente, pero era ella, a su manera. En alguna entrevista de trabajo me han llegado a decir que ere demasiado educada para ser trans", relata. Para que eso no pase más, ahí está ella, dispuesta a contarle a cualquier trabajador o empleador que quiera escuchar cómo de equivocados podemos llegar a estar.