Ángel de la Cruz: “Xenios hai moi poucos e obras mestras tamén, hai que aspirar a ser un bo artesán”

O director coruñés Ángel de la Cruz, que se daba a coñecer a raíz do seu primeiro Goya con O bosque animado, acaba de estrear unha curtametraxe titulada A Marola. Este proxecto, de carácter social, reflicte a loita pola integración dos mozos inmigrantes residentes en Galicia. Na peza audiovisual, de feito, participan varios rapaces que forman parte do Marola Fútbol Club, un proxecto que emprega o deporte como forma de integración.

Ángel de la Cruz (esquerda) e Pablo Fontenla durante a rodaxe / CEDIDA

De onde naceu a idea desta curtametraxe?

Foi de Vicente Bellón, un avogado da Coruña que leva moitos anos traballando para axudar a mozos e mozas con problemas, e especialmente, a inmigrantes. El fundou o Marola Fútbol Club, un proxecto no que a maior parte dos xogadores son inmigrantes. Levaba tempo buscando un director que fixese esta curtametraxe, e por amigos e compañeiros comúns chegou ata min. Naquel momento eu tiña bastante traballo pero insistiu, e a idea gustoume por dúas razóns. Por un lado, era unha historia de corte social que permite reflexionar sobre a integración, a solidariedade e os prexuízos. E por outro, interesoume porque supuña un reto para min, xa que el quería que na curta traballasen rapaces non actores que forman parte do Marola Fútbol Club.

E como foi traballar con esos mozos?

Inicialmente escribín un guión ao uso, pero cando coñecín aos rapaces decateime de que era mellor dar un paso atrás e eliminar os diálogos porque non ía quedar natural que se aprendesen algo que non saíse deles. Cando lles pedimos que falasen diante da cámara, enseguida vin que se desenvolvían moi ben cando contaban cousas que coñecían e lles saían de dentro. Entón tiven claro que o mellor era construír, máis que un guión, un tratamento, cunha historia de ficción, iso si, pero sin diálogos, e propoñerlles situacións, e que falasen coas súas palabras. E nin que dicir ten que para que isto saíse ben contábamos coa colaboración de actores profesionais como Estíbaliz Veiga, Xoán Pérez e Tito Barbeito, que lles daban o pé. Os rapaces fixérono francamente ben, e enriba nunha lingua que non é a súa.

Os tres rapaces da curta miran ao mar / CEDIDA

O Marola Fútbol Club forma parte da esencia desta curtametraxe. En que consiste este proxecto?

Funciona como un club de fútbol e foi pensado para que estos rapaces, sobre todo moitos que acaban de chegar do estranxeiro, tivesen unha ocupación en vez de andar polas rúas. O deporte é unha boa forma de integrar a xente. O título inicial da curta era Penas con pan, pero ao final decatámonos de que tiña que ser A Marola porque todo xira arredor do club de fútbol e a Marola da Coruña, que é un illote, sobre o que hai un dito dos mariñeiros que di que “o que cruza a Marola, cruza a mar toda”, porque polo visto hai unhas correntes que se producen arredor deste illote e fan que te marees. Isto dalgún xeito era unha metáfora da procedencia destes rapaces. A maioría viñan de África, do Magreb, ou da África subsahariana, e case todos nalgún momento cruzaron o mar en pateras e caiucos, como está pasando estos días en Canarias. Dous que traballan na curta cruzaron polo estreito cara Andalucía e dalgún xeito esa era a súa Marola.

A mensaxe da curta chama claramente á solidariedade cidadán. Aínda hai moitos prexuízos...

Efectivamente. A curta incide sobre isto, sobre as oportunidades, o non prexulgar a xente por medo ao descoñecido, aos que veñen de fóra e non comparten a nosa cultura ou a nosa idiosincrasia. Agora hai unha emerxencia social, como vemos en Canarias, pero tamén necesitamos man de obra para a hostalaría ou o agro, ao final necesitamos tamén deles. Deberíamos tamén ser máis solidarios con eles porque é a historia de Galicia. Todos temos algún devanceiro que foi emigrante no seu momento, eu no meu caso teño ao meu avó, ao que xa non coñecín, e que foi buscarse a vida a Venezuela.

Un momento da rodaxe de 'A Marola' / CEDIDA

A Marola é unha curta, pero é unha curta longa, xa que dura 20 minutos. Nunca pensou en facer unha longametraxe?

Xa inicialmente queríamos facer unha curta. Tamén Vicente pensou neste formato, aínda que a quería máis longa e tivemos que dicirlle que as curtas teñen que ser curtas, e se pasan de media hora xa non o son (risas). Fixemos practicamente a rodaxe en catro días e, claro, dá o que dá. Ao mellor podería estirarse un pouco, pero eu sempre penso que é mellor que a xente quede con ganas de máis. E de feito comprobei que foi así cando fixemos a estrea porque varias persoas me dixeron que se lles fixera curta. Agora Vicente, que me confesou que pensaba que era máis sinxelo esto de facer unha curta, ao ver o resultado xa me dixo:“hai que facer unha longametraxe” (risas).

Foto de familia durante a presentación da curta / CEDIDA

Triunfar no mundo da ficción audiovisual non é sinxelo. Que consellos lles daría a todos aqueles mozos que teñen as mesmas aspiracións que vostede?

Hai que pensar que aínda que agora se cadra grazas ás plataformas se está facendo bastante produción audiovisual, non é un sector fácil. Non é un traballo estable e é complicado facerse un oco, sobre todo ao principio cando non ten coñecen. Ao mellor hai que combinar isto con outro traballo, eu mesmo o fixen. Pero o consello que me deu a min no seu día o produtor Santiago García de Leániz, e que me axudou, foi que “si te queres dedicar a isto ten en conta que é un carreira de fondo, non un sprint. Non vale con correr, hai que aguantar. E o que máis resistencia teña é o que chega a meta”. Eu logo puiden constatar que son as dúas cousas, primeiro tes que aguantar e logo meter un sprint ao final. Xa o dicían os grandes xenios, conseguir chegar á meta é sobre todo vontade máis que talento. Artistas xenios hai moi poucos e obras mestras tamén, ao que tes que aspirar é a ser un bo artesán, non a transcender. En calquera oficio creativo pode dicirse que vives moitas vidas porque coñeces moita xente, culturas, sitios... E se iso che compensa, pois perseverancia e a tirar para adiante.

Gañou tres premios Goya. Non hai que aspirar a ser un xenio, pero supoño que estes recoñecementos se agradecen moito...

Teño tres por películas de animación. Dous Goya foron á mellor película por O Bosque animado e O soño dunha noite de San Xoán. E o terceiro, que en realidade podería dicir que son 4 pero eu teño fisicamente tres, foi por Engurras. Gañou o Goya á mellor película de animación, e eu era produtor executivo polo que tamén me corresponde algo dese premio, pero o que eu teño na casa é o Goya que tamén gañou ao mellor guión adaptado. Fíxonos moita ilusión, sobre todo o primeiro con O bosque animado porque non o esperábamos. Pero o que menos esperábamos de todo era o premio ao mellor guión adaptado de Engurras, a min paréceme que foi un fito.

Unha secuencia de 'O bosque animado' / C.G.

E estos premios axudaron a impulsar a súa carreira?

Teño que dicir que aquí hai que analizar dúas partes. Por un lado, danche visibilidade. É certo que tras darnos esos premios cando íamos presentar un proxecto a unha televisión ou a unha distribuidora xa non nos miraban igual. Para iso axuda. Pero por outro lado, nalgúns casos pode ser negativo. A min chegoume a contar un compañeiro que houbo unha produtora galega que quería propoñerme un proxecto, pero tras recibir o premio ao mellor guión adaptado por Engurras, xa non se atreveron a chamarme porque pensaron que igual agora cobraba demasiado (risas).

Moitos mozos empezan neste mundo facendo curtas. Cre que hoxe aínda están relegadas a un segundo plano fronte a outros xéneros e formatos da ficción audiovisual?

Nalgúns casos aínda seguen relegadas. As curtas eran e son unha escola, unha forma de aprender. De feito, para min esta última aínda foi unha experiencia porque nunca traballara con actores non profesionais e sen diálogos. Antes, agora xa non pasa, eran a nosa tarxeta de presentación para que de cara ao futuro algun produtor confiase en nós para facer unha longametraxe ou series. Eu quería facelo tan ben e tan correcto todo, que coas primeiras curtas experimentei moi pouco, eran moi clásicas, porque quería que fosen a miña presentación para facer as longametraxes. Agora xa non é así, hai directores que fan curtas e longas. Eu que agora xa dirixín 4 longametraxes e levo 15 escritas para min e para outros directores, xa non as teño como tarxeta de presentación. Fágoas cando creo que, como con A Marola, son o formato máis axeitado porque teñen a súa propia narrativa. A pesar de todo non se valoran igual, e a proba é que á hora de distribuír as curtas, agás en festivais especializados, non teñen tanta cabida a nivel comercial en plataformas ou televisión. Aí segue habendo moita diferenza, a non ser que sexas Almodóvar.

Agora está cun documental entre mans, non para...

Pois si. Este mesmo domingo volvemos marchar cara Cantabria porque estamos a gravar un documental sobre o Camiño de Santiago, concretamenteo o do Norte. Xa estivemos a semana pasada no País Vasco e despois iremos a Roncesvalles para facer o Francés. Estaremos todo o mes viaxando, gravando e facendo entrevistas. Este proxecto é unha miniserie documental para Ézaro Films e titúlase As pedras falarán. E si, a verdade é que tralo confinamento non parei. En catro anos tiven cinco días de vacacións.

É director e guionista, pero tamén escritor. Xa ten tres novelas, haberá máis?

Si, teño tres, incluso algunha gañou algún premio. Unha foi especialmente ben, O descenso do derradeiro ocaso, porque a puxeron nos institutos como libro de lectura e durante varios anos ao final de curso ía polos centros dando charlas. A novela dáme máis respeto porque che brinda máis liberdade que un guión, que ten unha estrutura, pero á vez é máis complexa. Agora teño unha empezada, xa mediada, sei como acaba, pero preciso tempo para sentarme e escribir con tranquilidade porque a literatura é outra cousa. Agardo atopar o tempo para rematala, xa que disfruto moito investigando, probando cousas, escribindo e reescribindo. Para min, escribir é unha absoluta evasión. Din que os bos actores se abstraen e mentres interpretan cren que son os seus personaxes, pois escribir é un pouco o mesmo. Chega un momento no que, aínda que fisicamente estou diante dun ordenador, mentalmente estou noutro mundo, totalmente atrapado na historia. Ás veces coas secuencias de acción incluso sufro taquicardias.