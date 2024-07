La maternidad se retrasa, excepto para las celebrities

Cada vez es más evidente. Basta con echar un vistazo rápido en las salas de espera de las consultas de pediatría, en los parques o en los patios de los colegios para verificar que las madres españolas no son veinteañeras e incluso en pocos casos tienen treinta y pocos. Los últimos datos del INE reflejan que en España el primer hijo se tiene casi a los 32 años, y lo mismo sucede en Galicia. Concretamente, la media en A Coruña es la más alta (32,64), seguida de Pontevedra (32,56), Lugo (32,13) y Ourense (32,03). Año tras año, las estadísticas muestran como la maternidad se ha ido retrasando y muy lejos queda esa media de 25 años de los 70 o de 27 de los 90. Hoy es casi impensable que una mujer española decida tener hijos antes de los 30. De hecho nuestro país es a nivel europeo el de mayor proporción de madres que han tenido un bebé a los 40 años. Fueron un 10,7% en 2021 –el último año para el que hay datos en toda la UE –frente al 5% de la media europea, según un análisis de Funcas. Y precisamente este estudio señala Galicia como la comunidad autónoma española que presenta el mayor porcentaje (14,4%).

La falta de estabilidad laboral, las dificultades para acceder a una vivienda y la inexistente conciliación laboral son las principales causas del retraso, cada vez más evidente en España, de la maternidad. Los jóvenes no tienen ahorros ni tiempo por lo que lo último en que piensan es en formar una familia. Ese es el denominador común en la mayoría de los mortales, pero la regla no se cumple, en cambio, con las celebrities.

Maternidad ‘celebrity'

En esto de la maternidad existe una clara diferencia entre la gente con trabajos corrientes y sueldos más bien bajos, y los famosos que atesoran en su cuenta bancaria cantidades que el resto de los mortales jamás llegaremos a acumular ni aunque vivamos veinte vidas. En su caso, lanzarse a la piscina no es tan complicado porque tienen estabilidad laboral, dinero, vivienda y todo tipo de lujos. Y el hecho de que en el mundo ‘celebrity' la maternidad llegue en muchas ocasiones a los veintipocos, demuestra que cuando hay poder adquisitivo, ser madre joven no es tan raro. Además, las influencers viven de sus seguidores y está demostrado que cuando se quedan embarazadas, sus followers no hacen más que subir. De hecho, muchas de ellas no dudan en exponer los rostros de sus hijos en las redes, a sabiendas de que su nuevo rol de madre implicará aumentar sus ingresos. Estos son algunos de los casos más sonados en España:

Alejandra Rubio

Alejandra Rubio, colaboradora de televisión, está embarazada a sus 24 años. Su caso no está exento de polémica. El padre de su hijo es Carlos Costanzia, con el que sale desde hace solo 5 meses. Cuando se conocieron, el actor estaba cumpliendo una condena de 21 meses por un delito de estafa relacionado con la compra-venta de coches de lujo y también acumulaba condenas por conducir bajo los efectos del alcohol y hacerlo de manera temeraria. Alejandra Rubio es nieta de María Teresa Campos e hija de Terelu Campos y ya solo lo que se está embolsando con la exclusiva del embarazo es más de lo que ninguna persona corriente percibirá en años.

María Pombo

La miembro de la familia Pombo más conocida, porque ahora gracias al documental de Netflix van todos camino de ser influencers, fue madre de su primer hijo, Martín, a los 26 años, y de su segunda hija, Vega, a los 28. Cuando se casó con Pablo Castellano, a los 24, ya había establecido una sólida carrera como creadora de contenido en redes. Todavía no ha cumplido los 30 y ya es propietaria de dos casas enormes recién construidas y tiene varias empresas a su nombre. Desde luego, su posición económica le ha dado margen para cumplir su deseo de ser madre a la edad que ha querido. No dudan en formar en el futuro una familia numerosa, algo que la mayoría no puede plantearse.

María Pombo / C.G.

María F. Rubíes

La también influencer y amiga de María Pombo, María F. Rubíes, se convertía en madre a los 29 años. No tiene tanta repercusión en redes como la más joven de las Pombo, pero su Instagram acumula ya 812.00 seguidores y no deja de ser imagen para muchas marcas y de acudir a eventos que le permiten un poder adquisitivo muy por encima del de un español medio.

Laura Escanes

La modelo e influencer Laura Escanes se casaba con Risto Mejide a los 21 años y a los 23 tenía a su hija Roma. Su matrimonio estuvo siempre en el punto de mira de la prensa rosa porque Risto le doblaba la edad. “Me faltaban muchas cosas por hacer profesionalmente” ha confesado la influencer en entrevistas recientes cuando le han preguntado si se arrepentía de ser madre a una edad tan temprana.

Laura Escanes / C.G.

Verónica (Just Coco)

La empresaria e influencer lleva años ganando seguidores en las redes, unos followers que han crecido al mismo tiempo que su marido, el escritor Javier Castillo, ha ido ganando fama. Ambos, junto a sus tres hijos, ya son una familia de influencers. Verónica fue madre de su primera hija a los 27 y con 32 ya era mamá de tres.

María García de Jaime

La influencer María García de Jaime fue madre con tan solo 20 años. Estudiaba Derecho y sus planes se truncaron por completo. Tanto ella como su marido, Tomás Páramo, no han dejado de sumar seguidores y desde hace tiempo viven de las redes. A los 26 ya era madres de tres.

María García de Jaime y Tomás Páramo / C.G.

Sara Sálamo

La actriz canaria Sara Sálamo se convertía en madre a los 27 años. Según confesó, padece endometriosis, y por ello siempre tuvo claro que quería ser madre joven. Su trabajo y el de su marido, el futbolista Isco Alarcón, sin duda les han permitido estabilidad económica a una edad a la que el resto de los mortales siguen buscando un trabajo estable.