El blog compostelano que lleva dos décadas informando sobre alienígenas y otros seres sobrenaturales

El santiagués Adolfo Rodríguez Taboada es licenciado en Física, trabaja como técnico informático de sistemas de catalogación de bibliotecas y en sus ratos libres es escritor de blogs. Sí, han leído bien, Adolfo es de los pocos que han logrado mantener hasta nuestros días un blog que arrancaba en 2006, cuando el formato estaba en pleno apogeo. Planeta Inquietante es el nombre de este proyecto, plagado de asombrosas entradas que beben de la ciencia ficción, los mitos y las leyendas. Y aunque Adolfo es la persona que está detrás, el verdadero artífice es su personaje de ficción, el investigador de lo desconocido Patrick Von Steiner, que creó basándose en las enseñanzas de Erich Von Däniken, el famoso escritor suizo que introdujo en los años 70 la teoría de que los alienígenas ancestrales visitaron la Tierra hace miles de años.

Erich Von Däniken / C.G.

Este blog compostelano, que lleva casi 20 años divirtiendo a base de ciencia ficción a los picheleiros y picheleiras, nacía a raíz de un cortometraje frustrado. “Un amigo, Miguel Acuña, que es la cara de Patrick Von Steiner, algún otro implicado y yo queríamos hacer un corto basado en este personaje, que se iba a llamar La conexión bosquimana. Al final no llegó a fructificar y como de aquella estaban de moda los blogs –justo habíamos dejado atrás los foros– decidí hacer un diario sobre Patrick”, relata Adolfo. El nombre del blog nació a raíz de una parodia de un programa que había de aquella llamado Planeta Encantado de J.J. Benítez.

Miguel Acuña como Patrick Von Steiner junto al alienígena de plástico / CEDIDA

El interés del creador de Planeta Inquietante hacia la ciencia ficción está muy vinculado a su formación como físico. “La ciencia ficción bebe mucho de la ciencia y al revés. Muchos científicos o trabajadores de la NASA se han interesado por su trabajo inspirados por determinadas series o libros”, explica. Y es que la mítica Star Trek ha generado toda una legión de empleados en la NASA.

Varios personajes

A pesar de que Patrick Von Steiner es el personaje central del blog, existen muchos otros – unos veinte– y algunos de ellos tienen su propio intérprete. Gente de España y de fuera participa en Planeta Inquietante enviando fotos –muchos aparecen caracterizados– para convertirse en los personajes que crea Adolfo. Estas fotografías ayudan a ilustrar las aventuras que vive Patrick, al igual que los vídeos que van grabando. “Aprovecho para hacer un llamamiento a todos aquellos que quieran participar, pues ahora mismo estoy buscando voluntarios para poner cara a personajes nuevos. También quien quiera puede participar con comentarios o enviando fotos de cosas curiosas que vea por Galicia adelante”.

Lara caracterizada como Arya Darkstorm / CEDIDA

Adolfo recuerda, no sin cierto ápice de nostalgia, como en los mejores tiempos del formato blog la gente que interpretaba a los personajes se metía de lleno en el papel comentando en las entradas. “Interaccionaban con Patrick y compañía haciéndose pasar por sus personajes, pero la gente se ha ido moviendo a las redes sociales, a WhatsApp o a grupos de Telegram y hace tiempo que no hay actividad en este sentido”, explica.

A pesar de que los comentarios en el blog hayan quedado en el pasado, siempre se puede bucear por los artículos más antiguos para descubrir auténticas joyas, que hoy serían carne de viral. “La entrada que tiene más comentarios fue por gente que se pasaba para preguntar cómo podía viajar a otras dimensiones. También recuerdo otro comentario que decía ‘empiezo a pensar que esto no va en serio’... Por favor, si Patrick Von Steiner acaba de decir que se enfrentó con una gárgola en un almacén de la Academia, si han dicho que han detonado una bomba atómica en Buenos Aires y aparecen alienígenas cada semana...”, comenta divertido. “De hecho hace tiempo que en el blog aparecen imágenes de un alienígena que es un muñeco de plástico de McDonalds que encontré en la playa de Canelas... hay que ser muy ingenuo para pensar que todo esto es real”.

Bagaje audiovisual y literario

Adolfo actualiza su blog cada dos días más o menos, aunque si está inspirado no duda en escribir una entrada diaria. La facilidad con la que encuentra contenido para nutrir Planeta Inquietante hace parecer de lo más sencillo este trabajo que desempeña por amor al arte. Pero no lo es, solo da esa sensación porque Adolfo se mueve como pez en el agua en un terreno que le encanta y que conoce como los dedos de su mano gracias a ese sólido conocimiento de temas relacionados con la ciencia ficción que le han reportado muchas horas de lecturas, y de visionados de series y películas de dicha temática. No obstante, también encuentra inspiración en las noticias. “Una de mis últimas entradas la creé a raíz de un artículo que vi sobre piel artificial en robots. Recojo esa información y Patrick Von Steiner le da su particular visión”, dice.

Cultura japonesa

Planeta Inquietante contiene además muchas referencias a la cultura japonesa. Su creador admite que se siente atraído por ella, y de ahí que últimamente haya muchas entradas en las que Patrick Von Steiner manifiesta su apoyo a artistas japonesas. “La cultura japonesa es capaz de combinar cosas que a priori no deberían encajar, como tradiciones y tecnología punta, o tradiciones occidentales con las suyas, y el resultado es muy interesante. Hay un artista, que también es actor, Ken Matsudaira, al que se le ocurrió combinar música tradicional japonesa con la samba. Y fue un éxito total. Esa es la magia”.

Publicaciones en formato cómic

A raíz de las historias y personajes del blog, Adolfo ha publicado cómics tanto en formato físico como digital. Y es que más allá de la ciencia ficción, el cómic también tiene su lugar en el blog. Ha escrito historias autoconclusivas que salieron en formato digital con TS Comix, e historias más cortas en revistas como El arca de las historietas, Androide Paranoide y Área 51.

Una portada de uno de los cómics de Adolfo publicados con TS Comix / CEDIDA

Planeta Inquietante lleva casi 20 años en activo y no hay fecha de cierre. ¿Y cuál es el secreto de su longevidad y constante actualización?: “Que te guste hacerlo”. Y es que Adolfo tiene claro que llega un punto en el que lo haces por ti. “Al final se convierte en una especie de diario y ya sale de mí, espontáneamente, esa necesidad de contar las historias”.