“No queremos regular el acceso al porno pero alabamos quitarle los móviles a los jóvenes”

Desde el anuncio la pasada semana de la Cartera Digital Beta por parte del Gobierno para limitar el acceso de los menores a la pornografía en internet, un sinfín de preguntas han asaltado a los usuarios de la red, especialmente relacionadas con la seguridad y privacidad de sus datos. Suárez valora el esfuerzo del Gobierno y las preocupaciones surgidas.

¿Como profesional, cómo ve la propuesta del Gobierno de limitar el acceso de los menores a la pornografía a través de la Cartera Digital Beta? ¿Los datos de los usuarios estarán seguros?

Desde el Consejo General de Ingeniería Informática lo valoramos positivamente. Nos gustaría que esto se ampliase a otros contenidos, como pueden ser las apuestas online, contenido violento, compra de alcohol... Hace poco hemos hecho dos demostradores para la Agencia Española de Protección de Datos, en los cuales hemos comprobado que es factible verificar la edad y no ceder datos de carácter personal, entonces creemos que es posible hacer lo que pretende este Gobierno. Han publicado unos precedentes técnicos que van en la línea de lo que hemos hecho, pero hay que llevar a cabo la implantación, pero no sabemos todavía el detalle, por lo que no podemos certificar que no vaya a producir algún tipo de error o de posible trazabilidad.

Una de las dudas que más asaltaba a la gente son las 30 claves que va a generar la aplicación, válidas para 30 días. ¿Cómo va a funcionar este sistema?

Nosotros entendemos lo que se ha publicado. Lo que se permite son, una vez yo solicito acceso a un sitio web y verifico que tenga edad suficiente, unos 30 accesos a ese sitio web. No es que me den un bono, o acceder sólo 30 días, sino que en los siguientes 30 accesos no tendré que verificar la edad. Esto es parametrizable, podemos definir 30 accesos, uno, indefinido... no sé porque han tomado la decisión de que sean 30.

Entonces, los 30 días serían la caducidad de los códigos una vez generados.

Efectivamente, tú tienes durante esos 30 días, 30 accesos, que pueden ser el día 1, pueden ser en dos semanas... y no tendrías que renovarlo hasta dentro de 30 días. Insisto, todo esto es configurable.

Otra de las críticas más visibles a este protocolo es que sólo puede aplicarse a webs nacionales, cuando la inmensa mayoría del consumo de pornografía se hace desde portales extranjeros.

Sí, la mayor parte de ellas, o las más utilizadas, están fuera de nuestro país, y esto no aplicaría. Insisto en que, si esto lo extendemos a otro tipo de contenidos, y se puede ver que realmente guarda nuestra privacidad e intimidad y es efectivo, aunque solo sea en webs de nuestro país, en el entorno de la Unión Europea podría suponer también una vía para garantizar una mayor seguridad de nuestros jóvenes, que al final es lo más importante.

¿A qué contenidos se podría extender?

El porno es un problema grande para los jóvenes, su educación sexual y relacional, pero creo que hay otros tipos de contenido que son tanto o más peligrosos que el porno, como, por ejemplo, las apuestas online, que pueden generar adicción, o la compra de alcohol. Bajo nuestro punto de vista, en el mismo modo que yo tengo que acreditar mi edad para acceder a un casino o comprar alcohol, deberíamos tener esa misma restricción en internet. Si esta cartera fuera, por ejemplo, para apuestas, alcohol, contenidos violentos... pues probablemente se vería de forma mucho más positiva.

¿Piensa que el plan del Gobierno es seguir por ese camino?

Yo espero que sea así. Nosotros tenemos bastante experiencia en proyectos de ese tipo. Hemos hecho, por ejemplo, el mayor estudio que se ha realizado en Europa de riesgos en internet por parte de la adolescencia. Lo hicimos desde el Consejo General de Ingeniería Informática en colaboración con UNICEF y la Universidade de Santiago de Compostela (USC), con más de 50.000 encuestas. Tenemos, por lo tanto, cierto conocimiento de esa situación y vemos que las apuestas, por ejemplo, son parte de esta problemática.

Algunos expertos en sexología y psicología infantil han recalcado en redes y medios estos días que la educación es una parte muy importante, no sólo debemos prohibir el acceso. ¿Cuál es su visión?

Lo más importante, la mejor solución, la mejor política... es la educación. La educación afectivo-sexual y tecnológica, esa es la medida más importante que podemos complementar con otras como (la Cartera Digital). En esa educación, a día de hoy, creo que tenemos mucho que andar. Hemos creído que los jóvenes son nativos digitales de forma errónea, que aprenden de forma autónoma. Hemos delegado la responsabilidad de la educación en las instituciones educativas y muchos de los padres hemos mirado a otro lado ante la necesidad de educar a los menores y luego nos rasgamos las vestiduras y queremos que se prohíba el uso de la tecnología en los centros educativos. Entonces, ¿quién va a educar a estos menores?

Este plan, entonces, ¿debería ser complementario a otro de sensibilización y educación para que funcione correctamente?

Yo creo que la educación es absolutamente fundamental y estamos delegando en las herramientas tecnológicas como esta lo que no estamos haciendo en la educación. Y eso creo que es un error enorme. Pero que tenga que haber otras herramientas limitadoras creo que es necesario. Nos pasa en el mundo físico, si entro a un casino ya no solo tengo que verificar mi edad, sino dar mis datos personales. Entonces, esto que todos entendemos como lógico en el mundo físico, ¿por qué lo criticamos en el digital?

Antes mencionaba que las plataformas de pornografía extranjeras no van a estar obligadas a implementar este sistema de verificación de edad. El Gobierno, como alternativa, propone pedírselo directamente a los programas con los que se accede, los navegadores, como Chrome o Firefox. Sin embargo, estos también son extranjeros. ¿Podría obligárseles a acatar la norma?

Yo creo que la medida más eficaz y ejemplo más claro lo tenemos con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que afecta prácticamente a nivel mundial, ya que no es sólo para prestadores de servicios en Europa, sino en otros países que afectan a ciudadanos europeos. Yo creo que España, a título individual, es difícil que consiga un éxito más allá de demostrar que esta medida puede ayudar a mejorar la seguridad de nuestros jóvenes, pero creo que habría que ir más allá y lograr ese consenso en Europa, demostrando que estas aplicaciones no vulneran la privacidad y son efectivas. En Europa sí se puede legislar y tener un impacto mayor, como vimos con la reciente regulación en el uso de inteligencia artificial, o la ley de ejercicios digitales. Es necesaria la unión para lograr esa fuerza; España no deja de ser un país relativamente pequeño en acceso a internet y volumen de usuarios.

¿Considera que los problemas expuestos estos días se han sobredimensionado?

Yo creo que tenemos que ser conscientes del problema que se intenta atajar. El problema es la seguridad de nuestros niños y niñas en internet. Creo que esto tiene que ser prioritario sobre muchas otras preocupaciones que se están generando. A mí me parece loable esta medida, que demuestra preocupación por parte de España por esta situación y muestra acción. Me parece un poco una doble moral la que tenemos cuando queremos prohibir los móviles a nuestros jóvenes porque son negativos para su desarrollo, pero luego criticamos acciones como estas. A día de hoy está claro que no hay una solución perfecta, es una parcial, pero interesante.

Ahora que menciona la prohibición de los móviles, ¿contrasta la reacción a la Cartera Digital con la que hubo, por ejemplo, aquí en Galicia cuando la Xunta prohibió los móviles en los centros educativos este invierno?

Sí, esa doble moral, ya que mucha gente aplaudió la medida. Yo creo que hay que poner unas limitaciones, pero no prohibirlos al 100%, teniendo en cuenta, sobre todo, que una de las cosas que más se reclaman es esa educación tecnológica y que muchos padres no tienen la capacidad para enseñar. Queremos educación tecnológica, las familias no son capaces de darla, queremos limitar el tiempo del móvil en el colegio, pero cuando se protegen los menores nos parece una medida intrusiva. También desde el punto de vista moral nos preocupa que haya la posibilidad de que el Gobierno tenga información de los usuarios de esta aplicación, o que las propias plataformas pornográficas tengan nuestra dirección IP, que nos puede identificar, o que esa información la tengan los operadores de telecomunicaciones. Es esa doble moral, nos preocupa que el Gobierno la tenga, pero no los operadores. Yo creo que hay también cierto desconocimiento, y desde el sector tecnológico deberíamos estar más unidos para transmitir confianza en el uso de medios tecnológicos, y también para que el Gobierno tuviera cierta apertura de miras y espíritu de escucha activa de este sector (sobre estos temas), que también sería importante.

Suscríbete para seguir leyendo