Minia Manteiga: "Ver en televisión el Apolo en la luna hizo mella en mí"

La catedrática de Astrofísica Minia Manteiga, nacida en Negreira, acaba de ser nombrada presidenta de la Sociedad Española de Astronomía (SEA). La elección tuvo lugar durante un encuentro celebrado esta semana en Granada, y toma el relevo de Benjamín Montesinos. Minia es un ejemplo para las futuras mujeres científicas. Fue la primera catedrática de Astrofísica en Galicia y la primera mujer en la sección de Matemáticas, Física y Ciencias de la Computación de la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC). El año pasado la revista Gciencia la consideró una de las 20 mujeres de ciencia en Galicia que hay que conocer.

Antes de nada. Enhorabuena por su nombramiento. ¿Qué significa para usted ser escogida para liderar la Sociedad Española de Astronomía (SEA)?

Es un reto a nivel profesional y un orgullo. De alguna manera paso a estar en contacto directo con la comunidad y voy a servir de vehículo para canalizar propuestas y dar visibilidad al colectivo. Es un verdadero orgullo representar a una comunidad tan amplia, activa y científicamente muy valiosa. Pero, como dije, también es un reto porque es una comunidad con muchos proyectos. Mi período de presidencia empezará en enero de 2025 aunque el nombramiento se haya oficializado ya.

Imagen de grupo de la reunión científica de la SEA en Granada / CEDIDA

¿Cuál es la labor de la SEA?

Es una sociedad científica creada en 1989. Su objetivo es, por un lado, promocionar la Astronomía y su desarrollo en España y, por otro, proporcionar un vehículo para que sus miembros, astrónomos profesionales, en formación y ‘amateurs’, discutan temas de interés, que pueden ser puramente científicos, como el descubrimiento de agujeros negros, u otros que nos afectan, como la proliferación de constelaciones de satélites artificiales.

¿Cuándo nació su interés por la ciencia y más concretamente por la Astrofísica?

Desde pequeña me han gustado los temas científicos y, en particular, la Astronáutica. Recuerdo cuando el Apolo llegó a la luna y se emitió por televisión. Era pequeña, mi padre me despertó y aquella emoción hizo mella en mí. Me gustaba leer y cuando llegué a la Universidad tenía claro que quería ser científica, y entre las posibilidades una de ellas era la Física, y la escogí soñando que quizá, alguna vez, podría ser astrónoma. Al final fue posible e hice mi especialidad de Astrofísica en Canarias y luego mi doctorado.

En 2018 se convirtió en la primera mujer catedrática de Astrofísica de Galicia y en 2020 en la primera mujer en la sección de Matemáticas, Física y Ciencias de la Computación de la RAGC. Es un ejemplo para las futuras científicas. ¿Por qué animaría a las mujeres a decantarse por la ciencia?

Yo las animo porque es un trabajo en el que te lo pasas muy bien si te gusta preguntarte cómo pasan las cosas, entender qué hay en el cielo... Es un trabajo creativo, que organizas a tu manera y que da muchas satisfacciones. Es cierto que es difícil, hay que estudiar mucho al principio, pero luego cuando encuentras un problema que te interesa y te planteas la forma de solucionarlo, reporta muchas satisfacciones. Además, te permite viajar, conocer gente de otros países e ir a los observatorios, que son sitios maravillosos en los que estamos normalmente en montañas. En ellos trabajas de noch, pero te gusta porque estás consiguiendo esos datos, esas imágenes, esas medidas que necesitas para estudiar tu objeto favorito. Trabajas por gusto y por eso animo a las mujeres. Al final es cuestión de interés, tesón y confianza, que es algo que todas debemos trabajar.

¿Ha notado más dificultades que sus compañeros hombres a la hora de desarrollarse laboralmente en un ámbito dominado por ellos?

De esto hemos hablado mucho entre nosotras. Hay todo tipo de experiencias. En mi caso, no he sufrido nada que me haya impedido proseguir, pero sí hay dificultades en el día a día porque existe mucha condescendencia con las mujeres. He tenido algún episodio de acoso, algo muy desagradable, y que ocurre porque te ven más débil físicamente. De todas formas, estamos protegiéndonos mucho entre nosotras. En la SEA tenemos una comisión de Mujer y Astronomía en la que intentamos explicar todos estos procesos psicológicos que, a veces, son una traba para la promoción de las mujeres. Con ello me refiero, por ejemplo, al síndrome del impostor, cuando pensamos que no nos merecemos algo que hemos conseguido y lo atribuimos a la suerte o a ser mujer. Son piedras en el camino que no nos ayudan y está bien tener una comisión que trabaje en esto y en la normalización lingüística, es decir, que se mencione que hay astrónomas y no solo astrónomos.

Tiene dos hijos y todas las madres sabemos que conciliar trabajo y familia es un caos. En un trabajo tan exigente como el suyo, ¿cómo lo ha conseguido?

En mi época, yo tengo 60 años, no había tantas ayudas ni era habitual viajar con los niños a los congresos. Yo recurría a mi madre, me ayudó mucho. Ahora veo que las familias se organizan mejor, el padre es uno más y se intercambian los roles con mucha naturalidad. En estos congresos intentamos que haya apoyo para fomentar la conciliación. De hecho, en esta última de Granada nos echaron en cara que no preguntásemos si alguien necesitaba servicio de guardería, y eso haremos de aquí en adelante. Es cierto que yo mientras eran pequeños bajé el ritmo, pero no del todo, no hay que hacerlo, porque luego se puede retomar. Conciliar es un reto, sin duda.

Su trabajo más puramente investigador radica como integrante del equipo gallego de la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea. ¿Cuándo nació esta misión y cuál es su objetivo?

Gaia es un satélite de la Agencia Espacial Europea, que se puso en órbita a finales de 2012. El objetivo de este satélite, que es único y que ha sido importante para todos los ámbitos de la astronomía, es medir con mucha precisión la distancia a la que se encuentran las estrellas de la Vía Láctea respecto a nosotros, y eso no es nada fácil de hacer. Gaia nos ha permitido llegar más allá del centro galáctico y tener idea de cómo se distribuyen las estrellas en el cielo y de cuál es su brillo real. Y es que el brillo que vemos es aparente porque depende de la distancia a la que se encuentre la estrella. Al ponerlas todas a su distancia verdadera sabemos cuánto emite cada estrella realmente. Gaia no solo mide distancias, sino también posiciones en el cielo, y a lo largo del tiempo puedes ver cómo se mueven las estrellas y averiguar cosas muy interesantes. El movimiento de las estrellas está influenciado por las que tienen más cerca. Hemos podido descubrir tres agujeros negros en la Vía Láctea observando el movimiento de las estrellas cercanas porque el agujero negro hace que las estrellas roten en torno a él a grandes velocidades.

A nivel académico está dando clase de Meteorología en la Escuela de Marina Civil a los marineros. ¿Disfruta de esta parte de su trabajo?

Es muy distinto a lo que hago en investigación. Llevo muchos años impartiendo clases de meteorología y oceanografía en la escuela de náutica. Me gustan mucho los estudiantes porque es gente muy vocacional que tiene claro que quiere trabajar en el mar. Doy clase a los futuros capitanes de la Marina Mercante y enseñarles a conocer y entender la meteorología, a interpretar las nubes, mostrarles la importancia de un ciclo tropical es muy bonito y lo disfruto. Estar en contacto con gente joven te renueva cada día y es positivo.

España es una de las potencias mundiales en Astrofísica. ¿A qué lo atribuye?

En la reunión de Granada comentábamos que estamos aproximadamente en la posición 10 a nivel mundial. España tiene varios observatorios de Astronomía importantes, tenemos montañas y un cielo excelente que ha permitido instalar en nuestros observatorios los mejores telescopios del mundo. En torno a ellos se ha desarrollado una comunidad científica potente que ha traído a científicos de todo el mundo. Además, España fue históricamente un país de navegantes y usaban el cielo como mapa. Creo que de alguna manera nos gusta mirar al cielo y entenderlo. La vertiente histórica y tener muy buenos observatorios son nuestra mejor baza.

¿Galicia es potencia también en comparación con otras comunidades?

Somos poquitos astrónomos. No somos potencia porque hemos emigrado. Los que queríamos hacer Astrofísica no encontramos en la Facultad de Física el entorno adecuado, y tuvimos que hacer la tesis fuera y trabajar fuera. Poco a poco hemos conseguido volver. No somos un polo de la Astronomía en España, pero los poquitos que somos tenemos mucho interés y nos ha ido bien. Yo soy la única Catedrática de Astronomía en A Coruña y ahora he sido elegida presidenta de la SEA. Es un orgullo y no deja de ser un hecho singular.

Para terminar. ¿Cuál diría que ha sido a nivel laboral su mayor logro?

Creo que poder trabajar en Astronomía en Galicia y poder criar a mis hijos en mi tierra sin dejar de lado mi sueño, que era la investigación en Astrofísica. Pude convivir con mis padres hasta que fallecieron y estar en contacto con mi familia, algo que para nosotros los gallegos es muy importante. Aunque nos guste la aventura y viajar, como casa en ningún sitio.