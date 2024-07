Calzado de trekking e calcetíns técnicos, os básicos dos peregrinos

Facer o Camiño de Santiago sempre é unha boa opción no período de vacacións. O verán é a época na que a gran maioría goza de varias semanas de descanso e, por isto, a capital galega énchese de peregrinos procedentes de todo o mundo. Pero o que se decida a recorrer varios quilómetros a pé durante varios días debe saber que non é suficiente con calzar unhas deportivas e poñer roupa cómoda. Os pés, que son a parte do corpo máis implicada na camiñada, deben coidarse antes, durante e despois da peregrinación.

Antes de lanzarse á aventura, o podólogo Navor Pereira, que exerce como vogal no Colexio de Podólogos de Galicia, indica que todos aqueles que xa tivesen algunha lesión ou dor no pé deberían pensar en visitar a un podólogo antes de facer o Camiño para realizar un estudo de pisada. “Os pés son a ferramenta que máis imos usar e o Camiño é un exercicio bastante intenso”, sinala. Ao facer un estudo de pisada, engade, “detectarase se existe algunha disfunción no pé para así tratar de correxila antes de comezar o Camiño e evitar unha lesión que faga abandonar ou que cronifique”.

O calzado

Outro punto fundamental antes de lanzarse a andar varios quilómetros é escoller o calzado axeitado. O máis recomendable polos profesionais é o calzado de trekking xa usado. “Como pasa en todos os deportes, estrear calzado para facer deporte intenso non é unha boa idea. Polo menos hai que probalo en andainas previas”. Ademais o sistema co que se abrochan é fundamental, sinala Navor, e a mellor opción son os cordóns. A sola é outra parte importante a ter en conta. “Debe ser apta para andar polo monte, estar feita de goma de calidade e ter o debuxo axeitado”. No tocante ao material, o podólogo explica que debe ser transpirable e adaptado á climatoloxía. “No inverno é vital que nos protexa do frío, e no verán, que nos permita unha certa transpiración”.

Os calcetíns

Non menos importante que o calzado é a escolla dos calcetíns. Navor Pereira apunta que debería usarse un calcetín técnico de calidade, que adoitan ser de materiais sintéticos, Este tipo de calcetín logra manter a humidade axeitada dentro do pé, o que evita que aparezan ampolas e rozaduras. Ademais son máis grosos nas zonas de roce habituais para evitar estas lesións. “Unha vez se remata a actividade física, e trala ducha, si que é recomendable ou ben non usar calcetín ou usar un de tecido natural como o algodón”.

Navor Pereira recorda que no momento do descanso, tras lavar os pés, hai que secalos moi ben e usar despois un calzado cómodo. “Hai que intentar levar un calzado ancho e, sobre todo, usar sandalias que permitan airear o pé. Ademais é recomendable que sexa un calzado amortecido para non sentir as partes máis duras do chan e que así poida reposar un pouco trala actividade do día”.

Bastóns

Con respecto ao uso de bastóns durante a camiñada o podólogo recorda que son unha boa axuda para equilibrar o peso. “O uso de mochila supón un incremento bastante grande do peso, ás veces implica o 20% do total. Os bastóns, tanto en baixadas como subidas, axudan a repartir a carga e que os nocellos e xeonllos sufran un pouco menos. Ademais nas baixadas permiten que o pé non roce coa parte dianteira do calzado e evita así perder as unllas”. Este é un dos problemas habituais nos peregrinos xunto coa formación de ampolas e as rozaduras no calcañar.

No caso das ampolas, Navor Pereiro, lembra que o mellor é tratar de evitar que se formen usando o calzado e os calcetíns axeitados e mantendo a humidade adecuada a base de secantes. Tamén, di, pode usarse vaselina en zonas de roce. No caso de que se formen, o podólogo advirte que cando hai moito grosor é probable que non se poida seguir camiñando. “Neste caso hai que conservar a pel e vaciar o líquido”. No caso de que sexan ampolas máis sinxelas, sempre existe a posibilidade de usar un apósito e seguir coa camiñada.

O podólogo recorda que nas persoas que fan habitualmente deporte é menos común ter este tipo de lesións, o problema xorde cando alguén é sedentario e,de pronto, fai unha actividade que se sae do normal.