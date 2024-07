“‘Profundo sem nome’ é a dor da morte familiar, pero tamén é ese orgasmo...”

Vicente Vázquez Vidal (Melide, 1992) é o gañador da 9ª edición do Premio Nortear de relato curto para mozos da Eurorrexión Galicia - Norte de Portugal coa súa obra Profundo sem nome, galardón que recolle hoxe na Cidade da Cultura. O escritor tamén obtivo en 2015 o accésit do Certame de Poesía Francisco Añón co Ani(vers)ario (Micromundos, 2017) e ten outra obra, Os afluentes (Tulipa, 2018) publicada en francés e galego. Ademais, este mesmo ano foi o gañador do primeiro premio do certame de poesía Francisco Añón coa súa obra O conto da leiteira.

Para poder coñecer o presente tamén temos que viaxar ao pasado. Esta non é a súa primeira obra, como comezou o seu interese por escribir?

Creo que comecei a escribir sendo adolescente e, se son completamente sincero, considero que o fixen para impresionar á xente. Primeiro quería impresionar aos profesores de galego e castelán con redaccións e cousas así, despois quería impresionar aos meus pais e tamén ás amantes, xa cando estiven máis en idade de merecer. Sempre fun un pouco creativo e, ao final, conforme vas recibindo premios vas pensando en que o que fas non é tan trapallada e que pode ter un pouco de valor. Aínda que realmente eu nunca me vin como escritor, tan só son unha persoa que escribe e que unhas veces gaña premios e outras non.

Profundo sem nome é, ademais, a súa primeira obra en prosa.

Nunca tiven moita pulsión por escribir prosa, sempre fun máis de poesía. Ao mellor é porque é o que lía e ao final escribimos replicando aquilo que lemos. Ultimamente si que estou escribindo máis relatos curtos e un deles decidín mandalo ao Nortear o ano pasado para probar.

É a súa primeira obra en prosa e, ademais, un diálogo que sucede entre un fillo e o seu pai morto. Esta idea de onde vén?

Vén de varias cousas. O relato empeza como algo máis tradicional contando a morte do meu pai, que foi unha morte real, e describo un pouco a situación fantaseando, magnificando algunhas cousas e pasando todo polo filtro da literatura, que deforma bastante a realidade. Despois está a segunda parte na que, de repente, na folla de word do documento empeza a falar o pai, que se comunica por medio desa folla na que o personaxe principal está escribindo. Pasa un pouco como coa memoria que temos das cousas, que as temos aí gardadas e cada vez que as abrimos e lle damos a gardar hai novas cousas que aparecen e que desaparecen. Entón é ir reescribindo a memoria como unha folla de word.

O xurado destacou esa presenza dunha nova realidade virtual, que temos todos ao alcance da man e é algo que parece que hai que reflexionar. Fai tempo pensei en como cambiara a nosa forma de levar o dó pola morte coa presenza de internet e é algo que parece que está presente no seu relato.

Vou falar do personaxe do meu escrito, que o que fai un pouco para paliar esa dor da morte do seu pai é castigar o corpo de forma sexual buscando unha especie de redención da carne, algo que fai con aplicacións que todos coñecemos que se empregan para ligar. Creo que é algo que sucede ás veces: que a dor psicolóxica redimímola coa dor do corpo. A idea do meu texto vai un pouco por ese lado dunha sexualidade ao mellor reprimida, da idea dun pai que non a toleraba e, ao final, acaba saíndo todo pola carne. De aí o dobre sentido do título: Profundo sem nome é a dor da morte familiar, pero tamén é ese orgasmo... Algo que o ser humano é incapaz de comprender e por iso ten unha profundidade enorme.

Que sente ao verse como gañador deste premio?

Foi moita alegría e validación, xa que facía varios anos que ao mellor si que me presentaba a algún concurso pero non chegaba a nada. Un premio literario non decide cal é a calidade da túa escrita, pero si que che gusta de cando en vez recibir unha palmadiña. Caeu no momento perfecto, a verdade.

Animouno a pensar xa en outros posibles proxectos?

Si, de feito despois presenteime cun poemario ao Francisco Añón que se chama O conto da leiteira, que conta un pouco a historia da miña familia, e tamén resultou gañador.