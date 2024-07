‘Kinktok’, el lado fetichista de Tik Tok

La red social Tik Tok tiene cada vez más usuarios y esto ha traído como consecuencia que su público se haya vuelto más heterogéneo. Naciendo como una aplicación con usuarios adolescentes, en la actualidad hay perfiles de todo tipo y, por este mismo motivo, el contenido también se ha ido diversificando cada vez más y más. Es de esta forma que han ido naciendo distintas vertientes dentro de la red social que reciben nombres como Booktok, de la comunidad de lectores, o Momtok, centrado en contenido de maternidad. Sin embargo, no todo es de color de rosa y, como siempre, hay un lado oscuro.

Bajo el hashtag Kinktok hay casi un millón de publicaciones en la plataforma de vídeos. Este hace referencia a la comunidad kinky, que no se debe confundir con quinqui. Estos últimos son personas que pertenecen a un grupo social marginado, mientras que los primeros son aquellos que tienen gustos poco convencionales a la hora de mantener relaciones sexuales.

Guía de palabras para comprender los vídeos

Para poder comprender el contenido que vamos a discutir también tenemos que conocer una serie de términos que se usan dentro de esta comunidad. El término kinky es para aquellos que tienen prácticas fetichistas, hacen ciertos juegos o tienen algunas parafilias. Muchas veces estas personas se relacionan con la comunidad BDSM –siglas que hacen referencia a Bondage; Disciplina y Dominación; Sumisión y Sadismo; y Masoquismo.

Por otro lado están las personas “vainilla”, que son aquellas que no llevan a cabo este tipo de prácticas y son consideradas más convencionales a la hora de mantener relaciones sexuales. También están las personas sumisas y las dominantes, que son dos roles que hay dentro de un juego erótico: las que obedecen y las que mandan, respectivamente.

Partiendo de estos conceptos para principiantes, se puede entender parte del contenido que comparten bajo el hashtag Kinktok. A pesar de ello, hay que tener claro que el contenido que se comparte hace referencia a las personas que lo hacen público y no se debe generalizar acusando a todos los kinkis de lo que vamos a ver.

Cuando lo íntimo traspasa la frontera

Entre los vídeos más polémicos que encontramos en este lado de la red social nos encontramos aquellos donde las personas se graban en público llevando a cabo juegos sexuales. Entre ellos está la moda de usar vibradores controlados por un mando e ir a centros comerciales o restaurantes.

El problema del que se quejan los usuarios en los comentarios de estas publicaciones no es solo el hecho de acudir a espacios donde hay menores a hacer este tipo de cosas, sino que muchas personas terminan viéndose involucradas en vídeos sexuales que terminan subidos en internet. Es decir, todos aquellos que pasan por al lado de la persona que está siendo grabada o salen en el fondo de los vídeos terminan por verse involucradas en un vídeo de carácter sexual sin su consentimiento.

Pero no solo hay parejas que se graban mientras juegan con este tipo de aparatos, sino que otros también buscan cumplir sus fantasías en público mostrando actitudes poco comunes. Uno de los vídeos virales que salió de Kinktok relacionado con estas prácticas es el de una joven vestida como si fuera una niña pequeña que se tira al suelo mientras grita y llora delante de su pareja.

En este caso ambas personas fueron grabadas por gente que estaba en el centro comercial cuando ocurrió la escena y no compartieron la situación de forma voluntaria, pero son otra muestra de cómo muchos fetiches salen de la esfera privada de las personas que los tienen y consiguen incomodar a la gente que va a pasar el día, por ejemplo, a un centro comercial.

La ridiculización de lo vainilla

Otros de los vídeos de Kinktok más criticados por los usuarios son aquellos donde jóvenes muestran a las personas “vainilla” como si fueran aburridas por no querer llevar a cabo ciertas prácticas sexuales con las que no se sienten cómodas. Estos contenidos llegan a personas que pueden verse afectadas por estos mensajes y, para encajar, terminar consintiendo prácticas que realmente no disfrutan o no quieren probar.

Y es que, a pesar de que TikTok es una red social donde hay todo tipo de público, hay que tener en cuenta que son muchos los niños y adolescentes que la usan en su día a día como forma de entretenimiento. Esto no quiere decir que no se pueda compartir información sobre temas considerados para adultos, pero sí que hay que tener cuidado con el tipo de mensajes que se lanzan y cómo pueden afectar a la gente que los termina consumiendo.