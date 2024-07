Laure Mojo obtiene la beca para el Máster del Art Institute FHNW de Basilea

El Centro de Arte Fundación María José Jove (FMJJ) ha otorgado a Laure Mojo (Castrofeito, O Pino, 1985) la Beca de Formación Artística FMJJ para cursar el Máster en Bellas Artes del Art Institute FHNW de Basilea en la edición 2024-2026. Dotada con 20.000 euros, con ella la entidad quiere contribuir a la formación en el extranjero de artistas nacidos en Galicia o hijos de gallegos.

Laure Mojo es una artista outsider, cuyos conocimientos adquiridos a lo largo de los años han sido fruto de sus intereses y de su propia investigación artística. Considera su creación un lenguaje, una forma de comunicación abierta a un espacio de tránsito en el que habitar. En anteriores ediciones han sido becadas: Estéfana Román Matesanz (Vigo, 2000), Adriana Brantuas (Santiago de Compostela, 1991), Noa y Lara Castro (Ferrol, 1998) y Paula Santomé (Nigrán, 1994).

El Máster of Arts FHNW en Bellas Artes aborda a lo largo de dos años un examen de la práctica artística del alumnado y se presenta en forma de seminarios, simposios y talleres. Es el único operativo en estos momentos en Europa con un currículum especializado en género, naturaleza y justicia social. La Academy of Art and Design FHNW de Basilea tiene como misión, educar y capacitar a una futura generación de artistas y diseñadores competentes e independientes.

La Beca de Formación Artística FMJJ forma parte del programa de apoyo a la formación, producción y promoción a la creación artística del Centro de Arte Fundación María José Jove. Se suma a muchos proyectos e iniciativas promovidos desde este centro.