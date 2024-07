‘Ripperología’, el estudio de los crímenes de Jack el Destripador

Con el auge del true crime es fácil que se nos vengan a la mente nombres de famosos criminales que escandalizaron al mundo con sus acciones, como Ted Bundy o Jeffrey Dahmer. Sin embargo, uno que conocemos todos es a Jack el Destripador, un asesino que jamás fue atrapado que fue causante de, al menos, cinco muertes en el barrio londinense de Whitechapel durante finales del siglo XIX.

Todo empezó cuando a las tres de la madrugada un hombre volvía a casa después de su jornada laboral. Caminando por uno de los barrios pobres del Londres de la época se encontró el cuerpo de una mujer en medio de un charco de sangre, alguien le había cortado la garganta y dejado ahí. Esa mujer era Mary Ann Nichols, una prostituta de 42 años. A partir de ese momento encontrarían los cuerpos de otras cuatro prostitutas, todas con un corte en la garganta, en algunas ocasiones tan profundo que la cabeza estaba prácticamente separada del resto del cuerpo.

El caso se volvió muy mediático cuando el asesino –supuestamente– empezó a mandar cartas a la policía burlándose de ellos y confesando que era el responsable de todas esas muertes. Incluso en una ocasión adjuntó medio riñón humano para que supieran que sus palabras iban completamente en serio: “Les mandaría la otra mitad, pero me la comí y estaba deliciosa”, aseguraba en la carta.

El estudio de sus crímenes

Los términos “Ripperología” o “ripperólogo” se atribuyen a Colin Wilson, un filósofo y escritor que se dedicó a realizar muchas obras sobre crímenes reales. El libro Jack The Ripper: Anatomy of a Myth (que traducido sería “Jack el Destripador: Anatomía de un Mito”) de William Beadle explica cómo Colin Wilson usaba estos términos para referirse a “experimentados y expertos en Jack el Destripador”.

La prensa dio una amplia cobertura a los asesinatos convirtiéndolo en un asesino muy mediático / The Illustrated Police News

Los “ripperólogos” se dedican al estudio de Jack el Destripador y sus casos criminales, algunos de ellos dedicando muchas décadas a sus trabajos de investigación. La pregunta que todos intentan responder es la misma: ¿Quién fue ese hombre? A lo largo de los años, los departamentos de policía de Londres han barajado hasta 1.700 sospechosos sin ser capaces de determinar quién fue realmente este asesino.

Sin embargo, los “ripperólogos” son gente amateur, una rama que muchas veces termina derivando en la pura especulación señalando versiones de la historia prácticamente imposibles, pero que son lo suficientemente versátiles para aquellos que están obsesionados con el tema.

Rasputín y Jack

Algunas de las teorías más famosas de la “Ripperología” son aquellas que unen personajes muy mediáticos del pasado en una misma historia. Concretamente, en este caso son Jack el Destripador y Rasputín, el famoso “monje” que convivió durante años con la dinastía Romanov. Supuestamente este último en una de sus cartas escribió conocer la identidad de este asesino afirmando que su motivación era marchar la reputación de la policía londinense.

Grigori Rasputin convivió con los últimos zares rusos / El Correo Gallego

Según este documento, Jack sería Alexander Pedachencko, quien era parte del personal del hospital de maternidad de Tver (una ciudad rusa) y que se fue a vivir con su hermana a Londres en el momento de los asesinatos. “El verdadero autor de estas atrocidades fue revelado por un ruso muy conocido en Londres, llamado Nideroest. Era un espía de nuestra policía secreta, miembro del Jubilee-street Club, el centro anarquista de East End de Londres”, revela esta supuesta carta escrita por Rasputín.

Según una publicación de The Belfast News-Letter, uno de los principales periódicos de Irlanda del Norte, del 26 de octubre de 1923, la policía no estaba realmente sorprendida al descubrir la supuesta identidad de Jack el Destripador. Pero, a pesar de esa convicción que tienen algunos de los “ripperólogos” no hay nada que demuestre la veracidad de lo que dicen y no son más que teorías.

El propio asesino dejó claro que nadie sería capaz de descubrir su identidad nunca y es una promesa que se ha terminado cumpliendo. Tal vez si se conociera quién era realmente el hito no sería tan conocido y no habría horas y horas de contenido relatando su historia. Sin embargo, este hecho nos deja nuevamente con un sabor agridulce ya que, como en muchas ocasiones, todo el foco se pone en el interés por el asesino y sus víctimas son dejadas de lado, olvidadas por todos.