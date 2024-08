Bolsas de nicotina, la alternativa libre de humo y de tabaco

En España, tres de cada diez personas (35,6%) fuman a diario, según datos del Ministerio de Sanidad y son muchos (64,2%), quienes se han planteado dejar de fumar. Lograrlo requiere al menos de varios intentos y solo un 6% alcanza el objetivo. Por ello, son cada vez más los expertos que apuestan por estrategias afines a la reducción de daños que permitan al fumador adulto consumir nicotina de manera menos nociva. En los últimos años, las alternativas a los convencionales cigarrillos han ganado popularidad, y al tabaco calentado sin combustión y los vapeadores se suman las bolsas de nicotina, cuya principal característica es que no contienen tabaco.

Estos productos, recién aterrizados en nuestro país, están enmarcados dentro de los productos de nicotina orales modernos y están diseñados para su uso en la boca. Estos pequeños saquitos se colocan entre el labio superior y las encías y van liberando nicotina. Una forma alternativa que ofrece a los fumadores la posibilidad de satisfacer la necesidad de esta sustancia sin combustión, sin humo ni inhalación, puntos en los que radica esa importante reducción del daño y que aleja este producto del tabaco de combustión que todos conocemos.

En un cigarrillo, el tabaco se quema a elevada temperatura, produciendo una mezcla de gases y partículas de humo. En cambio, las bolsas de nicotina no producen aerosoles ni humo.

El fumador adulto ya dispone de nuevas opciones, de riesgo reducido, para ayudarle a dejar de fumar, a reducir la dependencia y el daño y los problemas de salud que provoca el tabaquismo.

Alternativa para abandonar el cigarrillo

Las bolsas de nicotina también pueden ofrecer una nueva oportunidad para las personas que quieren abandonar el cigarrillo convencional, pero no lo consiguen con terapias de reemplazo de nicotina o tratamientos farmacológicos. Estos productos de nicotina oral modernos están sometidos a rigurosas revisiones científicas para evaluar la toxicidad potencial de sus ingredientes y aromas y ofrecen al fumador adulto una buena opción de riesgo reducido (1), sin humo y sin olores. Junto con el vapeo y los productos de calentamiento entran dentro de las Nuevas Categorías de nicotina de menor riesgo disponibles en España.

Las bolsas de nicotina no son snus

El snus es un producto que tradicionalmente se ha consumido en los países escandinavos en Europa. La diferencia más significativa entre el snus y las bolsas de nicotina es que el primero contiene tabaco, mientras que las bolsas de nicotina no. La comercialización del snus no está permitida en España, ni en la mayor parte de Europa, a diferencia de las bolsas de nicotina que sí se pueden comercializar en nuestro país.

Sin humo, menos daño

Suecia se convirtió el año pasado en el primer país libre de humo al alcanzar una tasa de tabaquismo en torno al 5%, adelantándose 16 años al objetivo europeo de reducción del tabaquismo. Así lo señala el reciente informe ‘Sin humo, menos daño’ (No Smoke Less Harm), en el que expertos internacionales de salud revisan el uso de alternativas libres de humo que contienen nicotina y cómo están contribuyendo a una mejora mucho mayor en los resultados de salud de los ciudadanos suecos, disminuyendo considerablemente las muertes causadas por el tabaco de combustión. Un ejemplo que ha seguido con éxito Nueva Zelanda (New Zealand’s Smoking Cessation Success Story), donde se ha conseguido reducir a la mitad la tasa de tabaquismo en solo cinco años siguiendo el modelo escandinavo.

Experiencias que sientan las bases para un debate más amplio y abierto que examine cómo las estrategias de salud pública en otros países y los marcos normativos que optan por una regulación de las alternativas de nicotina acorde al riesgo reducido contribuyen a mejorar al bienestar de millones de personas en todo el mundo.

___________________

(1) Basado en el peso de la evidencia y suponiendo un abandono completo del hábito de fumar cigarrillos. Estos productos no están exentos de riesgos y son adictivos. Nuestro producto de vapor Vuse (incluidos Alto, Solo, Ciro y Vibe) y ciertos productos (incluidos Velo, Grizzly, Kodiak y Camel Snus), que se venden en los EE. UU., están sujetos a la regulación de la FDA y no se aceptarán declaraciones de riesgo reducido sobre estos productos sin autorización de la agencia.