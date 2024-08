“Incluso sen ter emigrado nunca, creo que hai experiencias que se poden ter”

“Dóenme as costas. Teño mans que parecen raíces vellas, xa secas”. Así comeza Todos os lonxes (Chan da Pólvora), o primeiro poemario de Breogán Xague (1999, Vigo). Este artista multidisciplinar ten obras en varias ramas artísticas e, ademais, estudou o seu mestrado en Arte Libre no Royal Institute of Arts en Estocolmo (Suecia). O feito de marchar a outro país, abandonar o niño, é o que hai detrás de Todos os lonxes.

Este é o seu primeiro poemario publicado. Como esperta en vostede ese interese por escribir?

Sempre estivo aí. Ou sexa, o poemario sae agora pero comeceino hai catro anos e remateino hai tres. De feito, teño aínda outro sen publicar co que o estou intentando, pero por agora aínda non houbo sorte. Quero dicir que é unha actividade que sempre estivo aí, non xurdiu nun momento determinado, senón que foi algo bastante complementario a todo o que fago.

E este poemario?

Este poemario en concreto materializouse no meu primeiro ano en Suecia por unha cuestión de shock, de reacción a unha serie de novas experiencias e de novas contornas que, en contraste co que estaba escribindo antes de marchar, pensei que podería crear un discurso bastante máis atractivo e interesante que tendo só unha das dúas caras. Foi por este motivo que intentei movelo, presenteino a concursos e acabou na editora Chan da Pólvora. Pero vamos, que isto xa ven de longo.

Portada do poemario / chan da pólvora

Moitas veces escribimos coma unha forma de sentirnos mellor coas cousas que acontecen ao noso redor. Nun momento de cambio como é o feito de irse a Suecia, que lle aportou escribir todos estes poemas?

Sempre hai unha vontade, que creo que está moi presente no libro, de querer comprender. Unha vontade de comprender esa nova contorna, que é unha cuestión case lingüística de percepción; hai unha vontade de querer entender ese momento vital, como máis xeracional e contextual que supón ser de Vigo, ter a idade que tiña e teño, marchar e poder incluso relacionalo con experiencias de amigos que estiveron nunha situación parecida. E logo tamén, a nivel persoal, está o feito de quererse entender a un mesmo nas circunstancias concretas de ese momento e na evolución que se está sufrindo. Entón, non creo que haxa un resultado material na miña vida, ou algo que eu poida percibir de ‘escribir axudoume a algo concreto’, senón que creo que simplemente é algo orgánico de querer comprenderse que tampouco se fai por un fin práctico, como é o de sentirse mellor. É máis un exercicio que xorde por querer comprender algo mellor e logo, funcione ou non, para min o interesante é intentalo e ver como se transforman eses espazos a través da escrita.

Cando comezou a moverse para publicar tiña algo que quixera transmitir aos seus lectores?

Ten moito de rexistro, que é algo que tamén ten a miña música: é un momento concreto a través dunha persoa concreta, pero que forma parte dun contexto, dunha xeración, dunha experiencia que creo que pode ser máis colectiva moitas veces. Ou sexa, toda a parte do poemario que fala da zona de Calvario de Vigo si que tiña en mente a xente de aquí e, do mesmo xeito, cando estaba en Suecia tiña en mente incluso a xente que non coñezo, pero tamén a amigos que se foron moi novos e quedaron no estranxeiro, moitos por unha situación laboral precaria e outros por estudos dentro dunha situación máis privilexiada, que no fondo é a que tiven eu. Dentro do persoal que hai e do concreto que hai si que existen elementos que se comparten cun contexto, cunha xeración, cun espazo... Si que penso que o poemario ten valor nese sentido e tamén nunha exploración máis lingüística e de percepción, pero non quería renunciar a ese apartado político que ten. Por iso quería publicalo e que non quedase entre as miñas notas, porque penso que é algo que se pode compartir e ten un sentido.

Moita xente marcha polos motivos que di, supoño que iso facilita empatizar.

Si, ou incluso se non empatizas creo que hai un exercicio de escrita que confío en que sexa máis ou menos interesante. Parte dese exercicio nace dun xogo de primeira impresión, dun contraste, e tamén de porque quero marchar en primeira instancia, que é o que hai detrás do título do libro... Esta sensación de non acabar de formar parte dese espazo, que é algo que tiña xa no lugar do que son. Incluso sen ter emigrado nunca, creo que hai experiencias que se poden ter, xa sexa unha persoa neofalante ou alguén que é a primeira persoa da súa familia en educarse despois dunha ruptura nunha transmisión cultural ou lingüística. Creo que pode haber múltiples posicións coas que relacionarse con estas experiencias.

Antes falaba da súa música, pero tamén fai moitas outras cousas. Sendo un artista multidisciplinar, é capaz de establecer un fío condutor entre toda a súa obra?

Eu creo que hai matices e tons diferentes, pero nótase que a persoa é a mesma e que o discurso de fondo é o mesmo. Dentro diso, cada disciplina ten as súas lóxicas e cada técnica é un contido en si mesmo. Aspectos máis persoais que exploro na poesía non terminarían de funcionar nunha instalación escultórica. Cambian o ton e as ferramentas, o que o fai moi interesante, aínda que a música e a literatura si que comparten certos aspectos. Aínda así, todo forma parte dun mesmo discurso.