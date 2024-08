Carlos Núñez e o Grupo Rebulir, entre os representantes galegos no Festival Intercéltico de Lorient

Galicia xa se prepara para o Festival Intercéltico de Lorient 2024, o evento máis grande do mundo de música celta que se celebrará entre os días 10 e 19 de agosto na Bretaña francesa. O festival, que este ano vive a súa 53 edición, contará con menos días dos habituais debido a cuestións de seguridade por mor dos Xogos Olímpicos –que se están a disputar estes días en Francia– aínda que a festa esta máis que asegurada coa participación de músicos e grupos de lugares como Escocia, Irlanda, Gales, Cornualles (Inglaterra), Illa de Man, a Bretaña francesa, Acadia (Canadá), Australia, Asturias e Galicia.

Precisamente, a nosa comunidade estará representada por artistas como o vigués Carlos Núñez ou a agrupación Rebulir, primeiro grupo ourensá en participar no festival intercéltico máis importante do mundo despois de 40 anos. “Asumimos o reto de representar a Galicia con moita ilusión, pero actuar nun festival desta índole supón moita responsabilidade”, sinala a EL CORREO GALLEGO Alexandre Sotelino, director da Asociación Cultural Rebulir, grupo que achegará o entroido ourensán a Lorient coa participación de pantallas, peliqueiros, bonitas e folións durante o seu espectáculo.

A lista de artistas e grupos galegos completarana a banda de gaitas Arume de Malvas, Caldo, María López, Manu Seoane, Laura Iglesias, Xaime Beiro, Ismael García del Río, Adrián García García, Felipe Rey Castro, Xesús Rodríguez Callejón, Jose Manuel López Josele e Lucía Comesaña. Unha representación galega que, tal e como sinala a este medio Pablo Seoane, responsable da Delegación de Galicia do Festival Intercéltico de Lorient dende hai dez anos, “sempre adoita ter bastante éxito xa que somos moi parecidos culturalmente aos bretóns”, un público que, en palabras do propio Seoane, “valora e agradece moito a estética tradicional, tanto os traxes coma os instrumentos”. “Dende a Delegación de Galicia do Festival Intercéltico de Lorient procuramos levar agrupacións sobre todo non profesionais que respetan esa estética tradicional que tanto se recoñece neste evento”, engade.