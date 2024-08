Atrapados en la red: el exceso de tiempo libre en verano potencia el uso de internet

Las formas de ocio han ido cambiando con el paso de los años, al igual que los intereses de los más jóvenes. Con la democratización de las tecnologías todos en casa tenemos dispositivos electrónicos que no solo nos pueden facilitar la vida, sino que también son objeto de distracciones y, a veces, incluso de adicción. Sigue habiendo niños que sacan su pelota al parque para jugar con el resto durante las calurosas tardes de verano, pero en estas escenas ahora hay un elemento nuevo: el teléfono móvil.

La personalidad de los más jóvenes se forma poco a poco a partir de sus vivencias y experiencias, entre ellas todos esos recuerdos de verano. Julio García Gómez, experto en comunicación social, expresión y lenguaje de la Fundación Casaverde, explica que el hecho de dejar a los más jóvenes delante de las pantallas durante horas “tiene un gran peligro”. “En las etapas iniciales, en las que nos estamos formando, es fundamental que haya una buena higiene digital”, explica el experto.

Necesidad de límites

Internet aporta muchas comodidades a nuestra vida y “a veces las tecnologías nos ayudan en lo escolar, la educación... Pero de una forma muy medida. Comedida, diría yo”, señala Julio García Gómez. Y es que, entre otras cosas, el hecho de que los más jóvenes pasen horas infinitas delante de la pantalla, sobre todo durante el verano, tiene como resultado falta de sueño y dificultades para poder relacionarse con otros.

“Hay que marcar normas en estos períodos vacacionales, y no tienen que ser algo restrictivo, tiene que ser algo pactado entre nosotros de forma natural”, explica el experto de la Fundación Casaverde. Entre otras propuestas está el hecho de limitar el tiempo que se navega en internet a 15 o 20 minutos: “Solo para buscar horarios de transporte, lugares a visitar... Pero no para el ocio de un juego”.

Y es que hay que promover el diálogo en casa, ya que la comunicación es algo muy importante. “La palabra y el diálogo personal son importantísimos. Mirarse a los ojos, expresar en un momento determinado con un tono de voz alto, medio o bajo, nos dice mucho más que una conversación”, asegura el experto Julio García Gómez.

Además, también es necesaria la desconexión digital “porque tenemos que oxigenarnos, aunque luego a la vuelta de vacaciones tengamos que depender del móvil en nuestro trabajo. El verano es una oportunidad para dejarlo de lado y pasar tiempo en familia”.

Desajustes familiares

“El problema que tenemos ahora en verano es que disponemos de más tiempo libre, los padres y los hijos, y también convivimos más”. Esto hace que el verano sea una buena oportunidad para que haya una mayor comunicación dentro de la familia, sus integrantes pasen más tiempo juntos y se limite el uso del móvil y otras pantallas.

Sin embargo, cuando esto no sucede empiezan a aparecer problemas de convivencia. “El estar todo el tiempo delante de una pantalla origina trastornos en la vida social, en la vida familiar... En esta época especialmente, porque si estamos pendientes del móvil o del ordenador lo que no estamos haciendo es dialogar y conversar”, explica Julio García Gómez. Convivir con el entorno social es algo muy importante para que pueda haber un buen desarrollo, ya que el hecho de estar pendiente de las tecnologías es algo peligroso porque “rompe la relación”.

Conciencia en los padres

Teniendo en cuenta la falta de restricciones que los padres ponen a los más pequeños a la hora de usar internet, está claro por dónde hay que empezar: por concienciar a los mayores para que así puedan enseñar a los pequeños.

“A veces el adulto es el que no está obrando adecuadamente: está hablando más de la cuenta, más pendiente del móvil de lo que debiera... Incluso he visto padres que han entregado un móvil a un niño pequeño para que se entretenga”, asegura Julio García Gómez. Esto, por supuesto, no puede suceder: “El niño tiene que jugar, que socializar, pero no podemos quitárnoslo del medio dándole un ordenador para que juegue a edades tempranas. Hay que darle estos medios cuando ya tenga uso de razón y cada caso es diferente”.

Es por este tipo de decisiones, que muchas veces se hacen de forma inconsciente, que los adultos también necesitan concienciarse y, sobre todo, predicar con el ejemplo. Al final, la presencia de las pantallas es algo que nos afecta a todos, lo que hace necesario que se establezca un “uso correcto y racional” de las mismas.

Según el informe de Save the Children, Derechos sin conexión. Un análisis sobre derechos de la infancia y la adolescencia y su protección en el entorno digital, tan solo tres de cada diez niños aseguran tener limitaciones a la hora de acceder a internet. Esto no solo es un peligro para ellos, sino que también tiene una serie de efectos.

Además, es preciso tener en cuenta otro de los datos que revela el estudio de Save the Children como que el tiempo de conexión aumenta con la edad. Es decir, cuanto antes haya empezado la persona a usar internet más se va a conectar a este a lo largo del tiempo. El 25% de los adolescentes que pasan más de cuatro horas en la red al día son aquellos que empezaron a usarla antes de los 10 años.