Os coidadores de persoas dependentes buscan un "respiro" de verán

Galicia é unha das comunidades autónomas con maior porcentaxe de habitantes maiores de 65 anos . Os datos de 2023 do Instituto Nacional de Estatística (INE) sinalan que o 26,3% da poboación galega supera os 65 anos, a terceira cifra máis alta de toda España (só por detrás de Castela e León co 26,48% e Asturias co 27,55%), e máis de 6 puntos por enriba da media nacional (20,15%). No canto aos maiores de 75 galegos, supoñen un 14,05% da poboación, a segunda porcentaxe máis alta do estado e tan só 0,03 puntos por detrás de Castela e León. Os maiores de 85 conforman o 5,16% do censo, de novo o segundo máis alto do país.

Cunha poboación tan envellecida, é precisa unha rede de residencias e centros de atención ao maior e a dependentes que cubran as necesidades destas persoas. Sen embargo, segundo datos facilitados pola Asociación Galega do Sector da Dependencia (AGASEDE), en Galicia só hai tres prazas de residencia por cada 100 persoas maiores de 65, cunha media de espera por unha praza de arredor dun ano ou máis.

Ante estas cifras, moitas persoas vense na obriga de coidar dos seus seres queridos ou persoas a cargo na casa. O coidado de persoas dependentes e de anciáns nos seus domicilios é un traballo a tempo completo, non remunerado (no caso de ser os familiares os coidadores) e que require unha atención as 24 horas do día e os 365 días do ano. Algo que Carme (nome ficticio), traballadora nunha residencia na área de Santiago e antes auxiliar do servizo de axuda a domicilio (SAF), veu nas casas ás que acudía. “O descanso é moi importante, física e psicoloxicamente, porque é un traballo que require a túa atención o 100% do tempo”, comenta. Por iso se fai tan necesario o descanso destes coidadores, un alivio temporal que lles asegure poder gozar do seu tempo de lecer coa tranquilidade de que hai alguén velando polos seus seres queridos.

Escaseza de prazas

Para facilitar esta conciliación, algunhas residencias privadas ofrecen estadías temporais, habitualmente en períodos de 15 días ou 1 mes. Christian Patiño, director dunha residencia na localidade de Teo, ofrece este servizo: “En verán hai moita demanda, tanto por coidadores familiares coma externos que queren ter uns días de descanso”, comenta.

Este ano xa xestionaron varias destas altas, e aínda esperan algunhas máis durante este agosto, pero todo depende das habitacións que queden dispoñibles: “Traballamos todo o ano con persoas permanentes, e o problema é ter prazas dispoñibles no momento no que nolas solicitan. Temos que rexeitar moitas que chaman con antelación porque non sabemos que ocupación imos ter nese momento, e non temos prazas reservadas especificamente para este servizo”, asegura.

Hai algunhas residencias que si ofrecen prazas específicas para estas altas temporais, pero non é o caso de José Antonio Patiño, director dunha residencia privada no concello pontevedrés de A Estrada, na cal este ano non puideron aceptar a ninguén: “Este verán, por sorte, estamos ao 100% de capacidade e incluso temos lista de espera, entón e moi complicado dar o servizo aínda que o queiras facer. A xente que temos é toda interna, e non hai prazas reservadas para o respiro familiar”.

O vicepresidente de AGASEDE, Óscar Neira, remarca que as estancias temporais requiren dun esforzo extra, xa que os preparativos para o ingreso son iguais que os dun ingreso permanente: “Estas estancias levan o mesmo traballo de valoración e traballo de técnicos do centro que as estadías indefinidas. Existen tamén particularidades engadidas, coma o feito de ter que conservar o médico de referencia da persoa (en vez do médico da institución) e planificar a medicación do usuario de forma acorde, xa que este volverá á casa trala estancia temporal.

Axudas para abarcar os prezos

Estas estancias temporais son ben recibidas por todos, pero son custosas. Porén, estas altas temporais, segundo palabras de Christian Patiño, director dunha residencia privada na localidade de Teo, poden chegar a ser bastante caras para familias con poucos recursos: “Nós cobramos 90 euros por día en estancias que non chegan ao mes completo, que inclúen médico, enfermeira, fisioterapeuta e outros servizos”.

Cunha estancia media de 15 días, o prezo pode subir a case 1.350 euros. Para contrarrestar este desembolso, existe o programa Respiro Familiar, proporcionado pola Xunta de Galicia. Esta iniciativa ofrece axudas de 1.000 euros para contratar servizos puntuais en centros de día ou coidadores a domicilio ou de 1.500 euros para estancias temporais en residencias. Para este ano foron destinados 880.000 euros, ampliables en caso de haber máis solicitudes.

Para solicitar esta prestación, dispoñible ata o 21 de outubro, débense cumprir uns requisitos, o principal, ser residentes da comunidade autónoma. Despois, a persoa dependente debe presentar unha discapacidade igual ou maior do 75%, ter recoñecida a situación de dependencia de grao 2 ou 3, ou que presente unha situación de dependencia non recoñecida pero certificada por un médico e un traballador social.

A Consellería de Política Social asegura que durante o período do ano 2023 máis dun milleiro de familias se beneficiaron da axuda.

Sentimento de abandono

A pesares da importancia do descanso dos coidadores, para moitos supón un momento difícil (incluso con sentimento de culpa) deixar aos seus seres queridos nunha residencia para ter uns días libres. Ao tratarse dunha relación tan intensa e con tanto traballo, ademais da relación en moitos casos familiar, existe un sentimento de culpabilidade por deixar a esa persoa a cargo de outro mentres se goza do tempo de ocio.

Esta sensación nótaa en moitas familias Carme: “Persoalmente creo que é algo que viven duramente, porque son moitas cousas. Teñen que deixalos en mans descoñecidas, nun lugar estraño...”, asegura. “Existe tamén un sentimento de abandono, e eu vexo que moitas veces delegan o deixar a ese familiar na residencia nun irmán ou nun fillo, para non pasar ese momento de sentir que estás abandonando ao teu familiar”. Christian Patiño pensa que depende da persoa, pero que se fai máis doado que cando son estancias permanentes: “En xeral é duro, pero non tanto coma cando os teñen que deixar aquí permanentemente. Sempre están nerviosos, por ver como se vai adaptar”, comenta.

Para os dependentes, a historia é distinta. Carme asegura que depende da persoa, e que veu casos de moitos tipos, dende un novo residente que estivo 15 días e foise adaptando despois dos primeiros 3-4 días, ata unha señora que estivo 3 meses e nunca se chegou a adaptar, aínda que asegura que este último caso é o único que recorda de alguén que non se adaptase nos 3 anos que leva traballando na residencia. Christian Patiño cre que nestes casos o período de adaptación é moito menor que en estancias permanentes, “xa que, ao ser temporal, venlle un final e veñen cunha mentalidade distinta. Onde é máis longa a adaptación é nos ingresos permanentes”.

Un lugar onde facer amizades

Durante o seu periplo pola residencia, os usuarios temporais comparten estancias e actividades cos residentes. Na residencia de José Antonio Patiño contan con dúas animadoras socioculturais, que “fan xogos, len o xornal, debaten as noticias, xogan ao bingo, fan actividades ao aire libre...”, comenta o director. Tamén se exercitan corpo e mente con talleres de memoria, psicoestimulación ou ximnasia.

Ao compartir estas actividades co resto de residentes existen algúns casos nos que se desenvolven amizades a pesar do curto espazo de tempo que pasan no centro. Christian Patiño recorda unha anécdota: “Tivemos unha señora do Barbanza que estivo temporalmente aquí, e dende aquela vennos a visitar en verán e outras ocasións, falando coa xente e cos traballadores, moi contenta sempre”. No caso do centro de José Antonio Patiño, recorda a unha usuaria xa falecida que veu para darlle unhas vacacións á súa coidadora e “ao día seguinte de marchar volveu coas maletas e dixo que se quedaba”.

Porén, estes casos son máis ben a excepción, xa que, como afirma Carme, “na maioría dos casos de estancia temporal é xente que cognitivamente non se defende”. “Igual están ben físicamente, pero no mental soen estar moi deteriorados”, relata. Christian Piñeiro corrobora as palabras da traballadora: “Por desgracia o que máis temos é xente con problemas cognitivos ou demencia, e algúns con problemas psicomotrices. A xente que máis ou menos se defende soa non soe vir porque poden quedar sós durante ese tempo”.

No relativo ao tan importante descanso que merecen aqueles que teñen persoas dependentes a cargo, Neira remarca a importancia de “coidar ao coidador”: “Moitas veces son as propias persoas do entorno do coidador os que o apremian para que se tome un descanso, pero é un proceso que require unha preparación por parte deles e de construír confianza nas persoas do centro”, engade. Aínda que cada vez este servizo ten máis demanda por parte dos usuarios, segundo afirman ambos directores de residencias, Carme pensa que o servizo, na súa opinión, segue infrautilizado: “O ano pasado non tivemos altas temporais, e este tampouco. Eu creo que desgraciadamente a xente non tira deste recurso, e o descanso é primordial para os coidadores, tanto física como psicoloxicamente, porque é un traballo de 24 horas os 365 días ao ano”, remarca.