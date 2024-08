La función secreta de las tapas de las neveras de playa que seguro no sabías

¿Quién no tiene en su casa la mítica nevera de playa azul y blanca? Sin duda es uno de los complementos indispensables para disfrutar de comida y bebida frías durante el verano en los arenales.

Si bien es todo un clásico del verano, al igual que las sombrillas o las palas, seguro que no conoces la función oculta de su tapa.

¿Un tapón?

Y es que, la tapa de la nevera de playa cuenta con una especie de botón saliente que resulta ser un pequeño tapón que permite llenar de agua su interior. ¿Lo sabías?

Su objetivo es poder meterla en el congelador para luego utilizarla en la nevera y ayudar a mantener el frío de la nevera, además de ahorrar espacio.

Ya durante el verano pasado este 'truco' salía a la luz en TikTok, cuando una usuaria compartía un vídeo en el que mostraba cómo llenar la tapa de la nevera. No tardó en hacerse viral.

"Ni se me había ocurrido"

En la actualidad, ese mismo vídeo supera los 4,9 millones de reproducciones y más de 1.000 comentarios. Y es que, las reacciones de la gente no han tardado en sucederse.

"Muchas gracias cada día no te acostarás sin aprender algo, gracias", "Dios, me acabo de enterar" o "Ni se me había ocurrido, lo usaré" son algunas de las respuestas al vídeo.

Otros incluso han cuestionado este truco, ya que la nevera pesará más si la tapa se llena de agua, mientras que una pequeña minoría alardea de conocer ya esta función: "Siempre lo supe" o "Pues sí, desde que era pequeña".

Con todo, la gran mayoría de usuarios manifiestan no saber de la existencia de este truco. Y tú, ¿estás al tanto?