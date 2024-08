“Más que crear, yo soy como un médium: me vienen las cosas y las realizo”

El mar. La mar.

El mar. ¡Sólo la mar!

¿Por qué me trajiste, padre,

a la ciudad?

Rafael Alberti expresaba en 1924 su amor por el mar con estos versos mostrando a sus lectores cómo este era una fuente de inspiración para él. Cien años más tarde sigue habiendo personas cuya musa es la mar y una de ellas es la diseñadora de joyas Ángela Lago (Vigo, 1973). Afincada en Madrid desde hace treinta años, presenta por primera vez en Galicia su colección de joyas inspiradas en el mar en Marina Davila (Sanxenxo), donde estará hasta el 31 de agosto.

Empecemos por el principio, ¿cómo empieza a crear joyas?

Las casualidades no existen, ¿no? El camino que me llevó a las joyas fue un camino que, en principio, comenzó en 2018 con el proyecto Just the Sea, en el que seleccionaba objetos y hacía exposiciones en las que se mostraba el trabajo de otros artistas que estuviera relacionado con el mar. Yo tenía muchas ideas, muchas cosas, quería buscar artistas para que hicieran lo que yo pensaba, colaborar... En aquel entonces mi pareja me decía siempre que esas cosas las podía hacer yo, que ya tenía en mente varias ideas de joyas, así que al final me convenció y empecé a estudiar joyería. Al principio de todo, de repente, flipé: fue algo que no me esperaba que fuera para mí, pero que de repente descubrí que era lo mío. Ahora entiendo muchas cosas que he hecho, que he hecho un montón en mi vida, es como si se cerrase el círculo: siempre pensaba que no estaba en el lugar, pero ahora con la joyería estoy totalmente en mi sitio. Me permite crear, explorar, sacar todo lo que llevo dentro... Llegué a ella desde ese momento, en el 2018, aunque ya con el nacimiento de mi hijo, en 2012, empecé a plantearme ser un ejemplo para él en cuanto a coherencia vital: ser auténtica, perseguir mis sueños... Y en aquel momento yo no era lo que quería demostrar.

Muchas veces se nos hace fácil imaginar como medio de expresión disciplinas como la pintura o incluso la escritura, sin embargo puede que la joyería se nos haga algo más abstracto. ¿Cómo le da a usted esta disciplina la oportunidad de expresarse?

Para mí es otra vía más que utilizo, ya que en otras ocasiones me he acercado a la expresión vía pintura, fotografía... Creo que, efectivamente, la pintura está más en la imagen popular del artista, pero creación es todo. La forma de hacer mis joyas es bastante escultórica, creo que son pequeñas esculturas ya que yo no hago tanto joyas mínimas ni pensando en el adorno, sino que es algo más expresivo que cobra volumen, fuerza... Que es lo que tiene la escultura. En ese sentido, la joyería contemporánea para mí es un medio de expresión. Tiene una parte, que es la de orfebrería y artesanía, que es hacer, replicar... Pero si usas esa artesanía para crear, sea joyería o lo que sea, eso es lo que hace que se convierta en arte. En este mundo hay joyería que es simplemente adorno, lo que también es muy lícito y válido, y otras personas la usamos como un medio de expresión y exploración.

Empezó con ‘Just the Sea’, desde el principio estuvo la presencia del mar.

Es que yo llegué a las joyas por el mar. Yo fui a aprender joyería para hacer lo que tenía dentro, porque tenía piezas en mi mente y, de repente, fue como abrir una puerta a otro mundo. Visto con la perspectiva del tiempo pienso que, de la misma manera, en mi vida estaba todo señalizado. Hay un montón de cosas que estaban ahí y que ahora entiendo o que quiero entender así. A mí el mar me sirve como guía, creo que ahí está todo: es el principio, es el fin, es la vida, la muerte... Es todo. Me parece maravilloso tener una guía porque tiendo a la dispersión, a quererlo todo, pero el elemento constante es siempre el mar. Se ha convertido para mí en una forma de vivir y desarrollarme.

Dos anillos de la colección 'Ondas' / Cedida

Teniendo una musa tan clara como es el mar, ¿cómo es su proceso creativo?

Creo que tengo una base muy fuerte de lo que es el mar, tengo una impronta muy clara de todas mis vivencias con el mar. Por un lado está esto, lo que para mí significa el mar, lo que hace que, por ejemplo, leyendo libros tenga ideas. Hay una pieza que la pensé porque, de repente, estaba en un barco apoyada mientras veía cómo estaban los cabos. En general esto es un ejercicio que he hecho toda la vida, por eso siempre digo que, más que crear, yo soy como un médium: me vienen las cosas y las realizo. Es una mezcla entre los sentimientos y emociones y lo que hay ahí fuera.

Hablando tanto del mar, en su vida ha tenido que representar muchísimo.

Sí y, además, el hecho de haber nacido el día del Carmen para mí siempre ha sido increíble. No solo era el día de mi cumpleaños, es que además era un día grande en el que podías ver todos los barcos, al rey yendo a Marín... Aquello era como un regalo extra. Ahora creo que todo tenía un porqué, que se me estaba señalando algo. En mi casa todo lo que hay tiene que ver con el mar, me identifico con él. Ahora que estoy en Madrid cuando estoy algo mal me voy al mar, es que me cura tanto por dentro como por fuera. Estoy muy feliz haciendo esto.

Eso es importante...

Sí. Una de las cosas que he aprendido en la vida es que si soy feliz ahora y hago algo con lo que estoy feliz, es más probable que al siguiente día también lo sea. Y si no es así bueno, pues que me quiten lo bailao.

Imagine que lee esta entrevista alguien que acaba de conocer la exposición, ¿qué le diría que se va a encontrar?

Pues se va a encontrar un mundo marino que conecta con cualquiera a quien le guste el mar, pero también mi mundo marino personal. Es una propuesta diferente, auténtica que es absolutamente mía. Va a encontrar piezas especiales que, si te gusta el mar, están conectadas con ese toque de misterio, de pureza, de autenticidad... Muchas de las piezas tienen una gran sencillez, otras mezclan materiales ya que me gusta el contraste entre algo más refinado y algo más bruto. Además, creo que por haber nacido en Vigo y vivir en Madrid tengo un poco los dos mundos: la visión real del mar, no solo la idílica. El que se acerque que lo viva, que lo sienta. Las piezas son muy especiales, están hechas con mucho amor. Cada vez que trabajo en una pieza me enfoco en ella y pienso que eso va a ser entregado a alguien.