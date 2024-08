La Edad Media, cuando ‘padecer de amor’ era una enfermedad

¿Cuántas canciones, libros o cuadros del mundo irán sobre el mal de amores? Ese sufrimiento que todos viven en algún punto de su vida y que, a algunos, los hace perder completamente la cabeza. Si pensamos en amor se nos vienen a la cabeza besos apasionados, paseos de la mano y puestas de sol en la playa, pero esto no siempre ha sido así. A lo largo de la historia el amor no siempre ha estado considerado como algo positivo, sino que llegó un punto en el que muchos científicos hablaban de él asegurando que se trataba de una enfermedad.

Esto es algo que podemos reconocer fácilmente en la literatura: ¿qué mayores locos que aquellos que se suicidan por amor para poder estar juntos más allá de la muerte? Como es el caso de Romeo y Julieta. ¿Tal vez es esta enfermedad la que padecieron Calisto y Melibea en La Celestina, que terminaron por tirarse al vacío? ¿No estaba acaso loco de amor Apolo después de que Cupido le disparase una flecha? ¿No es Isolda una de las numerosas víctimas del amor junto con su amor prohibido, Tristán?

El amor en la ciencia medieval

Todas estas historias reflejan esa visión que tenían del amor los artistas, concretamente escritores. Pero esto no era la simple divagación de un par de autores, sino que esta concepción del amor como enfermedad tenía una base. Arnau de Vilanova, nacido en Valencia en el siglo XIII, fue un importante médico durante la Edad Media y el autor del Tratado sobre el amor heroico. Esta es la primera monografía médica sobre la enfermedad del amor, aunque el concepto de este sentimiento como enfermedad es algo que ya estaba presente en los inicios de la literatura arcaica griega.

La muerte de Tristán e Isolda es otro de los ejemplos de la locura que causa el amor / Rogelio de Egusquiza

Para el médico esta enfermedad se debía a un error de la persona enamorada, que hacía el juicio de creer que su amado o amada estaba por encima de cualquier otra cosa. Esto estaría causado por el calor generado al pensar en el posible placer que causaría el objeto del enamoramiento, es decir, por la lujuria sentida hacia la otra persona. Y el médico no solo explicaba la sintomatología del amor, sino que también daba soluciones como pensar en los defectos del ser amado, distraerse con otras actividades, dormir, charlar con amigos o viajar muy lejos.

Pero esta no es la única información que compartieron profesionales de la medicina de aquel momento al respecto. El médico Constantino el Africano también hizo su aportación en el siglo XI traduciendo un tratado sobre la melancolía, en el que aseguró que el mal de amor era causado por el “exceso de bilis negra”.

Hay que tener en cuenta que en aquel momento se basaban en la teoría de los cuatro humores corporales, por la que aseguraban que la salud se mantenía cuando estos –sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla– se encontraban equilibrados.

Bernardo de Gordonio, un doctor francés del siglo XIII, escribió el Lilium Medicinae, donde señalaba que “el amor de mujeres” podía llegar a ocasionar la muerte del paciente. Para este médico, el hombre se obsesionaba con imágenes de la amada aumentando su temperatura corporal, la velocidad del riego sanguíneo y el deseo sexual.

¿Qué es el amor?

En la actualidad la gente que padece de mal de amores no es internada en ningún hospital y, mucho menos, les realizan sangrías –extraer sangre del paciente por medio de cortes o sanguijuelas– para equilibrar los humores. La evidencia científica nos ha mostrado cómo neurotransmisores como la dopamina, adrenalina y serotonina son los encargados de que el cerebro cause una serie de síntomas físicos cuando nos enamoramos.

Sentir euforia, miedo o ansiedad cuando nos gusta alguien es algo completamente normal en aquellos que “padecen” de deseo por otra persona. Según se señala en el estudio Reward, Motivation, and Emotion Systems Associated With Early-Stage Intense Romantic Love (que traducido sería Sistemas de recompensa, motivación y emoción asociados con el amor romántico intenso en las primeras etapas) de la American Physiological Society asegura que estos comportamientos tienen “una importante influencia sobre los comportamientos sociales que tienen consecuencias reproductivas y genéticas”.

Y es que, según este mismo estudio, el amor romántico en sus primeras etapas no es una emoción específica sino una motivación o un estado orientado a objetivos, concretamente a estar con la persona amada. Esa ansiedad que sentimos cuando queremos conseguir algo por lo que nos estamos esforzando, ya sea el aprobado en un examen o el trabajo de nuestros sueños, es similar en cierta medida a esa ansia que tenemos por estar con alguien que nos gusta.

Este planteamiento más científico del amor nos recuerda a novelas un poco más actuales que Romeo y Julieta, como El teorema Katherine (2006) de John Green. En esta novela juvenil el protagonista se obsesiona por entender el motivo por el cual le gustan las chicas llamadas Katherine, por lo que busca encontrar una fórmula científica capaz de predecir el ascenso y caída de las relaciones amorosas.

Es menos preocupante saber que no nos vamos a morir de amor, sino que estamos sometidos a una serie de estímulos generados por nuestro cerebro y que, tarde o temprano, terminarán por rendirse y dejarnos vivir. Es una versión más fría del amor, pero también más tranquilizadora para todos esos “románticos empedernidos” que se enferman de amor cada cierto tiempo.