Romper con los padres sigue siendo un tabú social

Que alguien rompa la relación con una amistad o una pareja se percibe como algo natural y no causa mayor revuelo. No sucede lo mismo, en cambio, cuando alguien comenta que no se habla con sus padres. Y es que España es un país en el que cortar los lazos familiares está mal visto porque culturalmente la familia es una unidad central que ampara a sus miembros a nivel emocional, pero también en el plano económico y social. Y es que romper con los progenitores puede resultar una decisión muy complicada y traumática, pero, a veces, se antoja la única salida cuando la relación es tan tóxica que se vuelve insostenible.

No elegimos la familia en la que crecemos, pero la mayoría de hijos sienten que tienen una deuda con sus progenitores por haberles dado la vida, y alejarse de ellos implica sumergirse en un mar de culpabilidad.

El presidente de la Asociación de Terapia Familiar e Mediación de Galicia y psicólogo experto en intervención familiar, Roberto Antón, recibe con frecuencia en su consulta hijos cansados de lidiar con unos progenitores demasiado controladores que no permiten su desarrollo personal. “Hay padres que en vez de dejar a sus hijos volar y hacer sus vidas, ofrecen resistencia a causa de sus propios miedos y preocupaciones, y muchas veces por el temor a quedarse solos”, explica. En estos casos, sostiene el experto, los hijos se ven en una encrucijada porque, por un lado, existe el deseo de crecer y tener su independencia, y por otro, hay culpabilidad por dejar sola a esa persona y temor a que lo pase mal. Esta situación genera en buena parte continuos conflictos que merman la relación paternofilial. “Lo veo incluso en adolescentes que quieren irse fuera a estudiar, pero los padres se disgustan porque están llenos de inseguridades que transmiten a sus propios hijos”, apunta el experto.

Poner distancia

Roberto Antón considera que cuando una relación familiar está en peligro, lo mejor es poner algo de distancia. “Me gusta usar la metáfora del ahogado. A veces en una relación pasa como cuando alguien se ahoga. Por pura supervivencia la persona que se está ahogando arrastra con ella al socorrista y este tiene que darle un golpe seco y apartarse para tranquilizarla y no ahogarse ambos. Con esto quiero decir que cuando existe un padre demasiado controlador lo mejor es dar un golpe y poner límites. Desde la distancia siempre se pueden manejar un poco mejor las relaciones y ello puede suponer una ruptura total o temporal”, explica.

Y es que en las relaciones que restan, que crean miedos e inseguridades, lo mejor es poner tierra de por medio. “Hay padres que inintencionadamente le envían a sus hijos el mensaje de que no valen y no son suficientes y lo hacen por sus propios miedos”.

Tirar de la ironía

El psicólogo recomienda en aquellos casos de hijos cansados de soportar mensajes de invalidación maternos o paternos, por un lado, poner límites y demostrar que son capaces de hacer su vida, y por otro, usar la ironía. “Si un padre o una madre te dice que no serás capaz de vivir solo y llegar a tiempo a trabajar, siempre se puede tirar del humor para desmontar ese tipo de argumentos disparatados. Es un modo de establecer un límite de forma suave, sin enfados”, comenta.

Generación de cristal

Se habla de generación de cristal en términos despectivos para referirse a la juventud actual como personas demasiado sensibles precisamente por ser criados por padres sobreprotectores. Lo que muchas veces no se dice es que son jóvenes dispuestos a curar sus heridas emocionales, empáticos y que otorgan gran importancia a su salud mental. Es por ello que el experto considera que son una generación que llega para romper tabúes como este. “Tienen muy interiorizadas las emociones y la gestión de las mismas. Me sorprende muchas veces escuchar los análisis que hacen sobre sus relaciones con familiares o amigos. Observo que son mucho más analíticos que generaciones anteriores, que somos más torpes emocionalmente”. Y es por ello que son dados a tomar las medidas necesarias para acabar con las relaciones tóxicas “porque se plantean muchas más cosas, por suerte”, detalla.

Romper con otros familiares

“En Galicia somos mucho de juntarnos toda la familia y hacer comilonas”, reflexiona Roberto sobre la importancia que la unión familiar tiene en nuestra sociedad. Precisamente por ello cuesta romper lazos con nuestros progenitores, pero también con hermanos o primos y, a veces, se trata de mantener la relación aunque no tenga sentido hacerlo. De hecho no hay mejor prueba que la lista de bodas, en la que de golpe muchas parejas se encuentran ante la tesitura de no saber si invitar a ese primo con el que apenas hablan o a aquel tío que jamás aguantaron... y todo para evitar enfados. “Cuando una relación nos hace daño, hay que reaccionar, ser un poco egoísta”, termina diciendo el experto. Y es que priorizarse para salvaguardar la salud mental debería ser nuestra ley.