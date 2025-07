El calor extremo tensará cada vez más las ciudades: trenes lentos, patrimonio cultural amenazado y redes eléctricas al límite

Barcelona se plantea hacer un simulacro para estar más preparada ante una posible ola de calor extrema, en la que se llegaran a alcanzar los 50°C. Cabe señalar que, de momento, ningún modelo prevé registrar picos tan elevados en la capital catalana. Sin embargo, el ayuntamiento se plantea reforzar la red de refugios climáticos y fortalecer los sistemas para que los ciudadanos puedan protegerse de hipotéticas temperaturas que batan récords.

¿Pero qué pasaría si las ciudades españolas realmente estuvieran entre los 45°C y los 50°C durante varios días? Además de las consecuencias para la salud de los vecinos (los hospitales y las funerarias se desbordarían), la infraestructura urbana de las ciudades se tensaría de tal forma que algunos servicios básicos podrían peligrar. Esta es la advertencia de varios investigadores consultados por EL PERIÓDICO y que recuerdan que no hace falta sobrepasar los 45°C para que el calor impacte de manera grave sobre los edificios, las calles y las vías de tren.

"Las fachadas de los bloques de pisos y casas, en ciudades como Barcelona, retienen demasiado el calor", asegura Blanca Arellano, catedrática de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) especializada en el estudio de las islas de calor. Considera que se deberían rehabilitar algunos edificios y apostar por colores claros para aumentar el albedo. El albedo es la cantidad de radiación que incide sobre una superficie y es devuelta al espacio. "Tenemos materiales con poco albedo: el asfalto, los ladrillos de cerámica y el hormigón capturan el calor durante el día y lo disipan lentamente durante la noche", explica Arellano. "Y este proceso recalienta constantemente las ciudades", detalla.

Patrimonio arquitectónico

Aparte de los edificios en los que vivimos, las temperaturas extremas degradan también al patrimonio arquitectónico. "Grandes construcciones antiguas de piedra se ven afectadas porque los diferentes materiales, por ejemplo grapas o estructuras metálicas de refuerzo, se dilatan de diferente forma", sostiene Javier Martínez Martínez, investigador del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que lidera el proyecto RESCUhE, que estudia las consecuencias de las condiciones meteorológicas sobre el patrimonio.

"En Almería, por ejemplo, hemos llegado a medir 60°C de temperatura sobre las piedras de la Torre de Cerrillos", pone como ejemplo. "Ante estas circunstancias, pueden aparecer microfisuras no apreciables pero que con el paso de los años acelerarán el proceso de deterioro", dice Martínez Martínez. Monumentos de Girona, León, Cuenca, Salamanca, Pamplona y otras ciudades de España 'sufrirán' por el aumento del calor durante los próximos años, según el pronóstico de los científicos implicados en el proyecto.

Martínez Martínez critica que se use roca ornamental en muchos edificios: "Muchas veces se emplean piedras que no son idóneas y que acabarán en mal estado al cabo de poco tiempo; pasa sobre todo con los mármoles, que son muy sensibles a la temperatura". "Cuando se construye, se piensa en generar aislamiento, pero no siempre se tiene en cuenta el material que se elige para forrar el edificio", resume.

Pero no solo los edificios se ven afectados (y deteriorados) por las temperaturas elevadas. La experta pone el foco sobre las aceras y las calles: "Tendemos a impermeabilizarlo todo al 100% cuando no es necesario". "Los párkings al aire libre, los parques y algunas vías para peatones podrían ser semipermeables y la temperatura bajaría", sugiere. Pone como ejemplo de buena praxis los ejes verdes y las vías del tranvía de Barcelona, que están cubiertas rodeadas de hierba.

De hecho, los raíles por los que circulan diferentes medios de transporte público se dilatan con el bochorno. A menudo, durante las olas de calor, los trenes reducen su velocidad como medida de precaución. El metal de las vías se dilata con el calor extremo, lo que puede llegar a deformarlas y aumentar el riesgo de descarrilamientos. El calor también afecta al funcionamiento de sistemas clave como las agujas de cambio de vía, la señalización o las catenarias. La reducción también busca proteger el propio material rodante y evitar averías.

Eric Gielen, profesor de urbanismo de la Universitat Politècnica de València (UPV), avisa de que ante las olas de calor, algunos de los espacios urbanos de la ciudad pierden su función: "Las plazas dejan de ser un punto de encuentro y se genera una 'no ciudad' sin redes de apoyo entre los habitantes, puesto que la gente se queda en su casa".

Otros elementos que funcionan "peor" con el calor, precisa Martínez Martínez, son las redes de alta tensión (lo que puede provocar cortes de suministro) y las placas fotovoltaicas, que pierden eficiencia.

