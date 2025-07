¿Qué hay detrás de una serie diaria?

En el mundo de la ficción televisiva parece haber una jerarquía en cuanto a cómo consideramos los diferentes tipos de series. Mientras las “tradicionales” (las semanales o estrenadas en plataformas de streaming) copan todas las conversaciones y el cariño del público, las diarias no parecen disfrutar del mismo reconocimiento. A pesar de acompañar cada día a muchas personas, y estar entre las series más vistas de la televisión en España, todavía circulan prejuicios sobre ellas: que si tienen peores actuaciones, que los decorados tienen bajo presupuesto, que no pueden competir en calidad...

Aunque estos prejuicios se están comenzando a superar, ayudados también por la inmensa calidad de producción de las nuevas series españolas diarias, como Sueños de Libertad, La Promesa o Valle Salvaje, muchos todavía desconocen el trabajo que supone sacar adelante una producción que debe emitir cinco episodios por semana mínimo, casi ininterrumpidamente durante todo el año, de alrededor de una hora de duración cada uno.

El actor gallego Nacho Nugo (Celanova, 1995) tiene experiencia en estas series: ha participado en Centro Médico, Servir y Proteger (La 1) y Amar es para Siempre (Antena 3), estando durante períodos largos en estas dos últimas. También es experto en series “tradicionales”, formando parte de producciones de la TVG como A Estiba y Lobos e Cordeiros o nacionales como Sequía, Néboa (La 1) y, próximamente, Marusía (Telecinco).

Ritmos de trabajo frenéticos

El contraste entre el ritmo de trabajo de ambas es claro: “Recuerdo las primeras veces que me enfrenté a las diarias. Empiezas con más miedo, porque todo el mundo que las ha hecho te avisa de que lo vas a pasar mal, de que son ritmos muy complicados... pero es verdad que yo, como vengo de la cantera de actores gallegos, que estamos muy acostumbrados a rodar muchas secuencias al día, con muchos capítulos en poco tiempo y muchas horas de trabajo, es lo bueno”.

Nacho Nugo, actor celanovés, en una escena de 'Amar es para Siempre' (Antena 3) / Cedida

“Son muchos madrugones, pero nada que quizás no hayas hecho antes o que digas que no te puedes enfrentar a eso. Vas aprendiendo, te vas acostumbrando, aunque es verdad que si echas mucho tiempo en una diaria tienes que cambiar un poco todas las rutinas de tu vida para no volverte loco con el sueño y el cansancio, y tienes poca vida social, pero aprendes mucho”, asegura el celanovés.

La cantidad de horas a la semana que hay que grabar hizo que tuviese la sensación de no poder mimar tanto al personaje o de buscarle tantos matices, pero al final el trabajo fue satisfactorio. Nugo también asegura que, ahora que está trabajando en series semanales de nuevo, nota mucho el aprendizaje de las diarias, especialmente a la hora de memorizar guiones.

La jornada laboral para Nugo comenzaba entre las 5 y las 6 de la mañana: “Llegas a plató muy temprano y ya se respira ese ambiente de rapidez desde primera hora. Te vas corriendo a maquillaje, peluquería y vestuario y ya está, te vas a grabar. Igual haces una lectura de la escena antes del rodaje con el director para llevar las cosas algo claras, y ya te vas al set, que suele ser todo en plató para controlar bien los tiempos. Haces las mínimas tomas posibles, tienes muchas secuencias, vas corriendo a cambiarte de ropa y, de repente, han pasado 10 horas. Te vas a casa y tienes que estudiar para el día siguiente, porque los guiones han llegado un poco tarde o han cambiado cosas, o no adelantaste todo lo que quisiste durante el fin de semana”.

Para los actores que llevan muchos años en una serie diaria, la adaptación ya forma parte de ellos. Es el caso de, por ejemplo, Itziar Miranda y Manu Baqueiro, Manolita y Marcelino en Amar es para Siempre, que estuvieron casi 20 años en sus personajes: “Yo hablaba mucho de este tema con Itziar”, añade Nugo, “le decía, ¿te acostumbras a estos horarios? Y ella decía que no, que a lo que se había acostumbrado era a dormir pocas horas y que su cuerpo tire igual de bien”.

Gran equipo

Para poder producir el mismo número de capítulos en una semana que una serie “tradicional” hace en uno o dos meses, es necesario tener un amplio equipo de guionistas. “Imagínate una serie al uso, de un capítulo a la semana”, explica el actor, “a lo mejor hay dos guionistas. En una diaria hay un equipo, que pueden ser 4, 5 o 6, y se van repartiendo el trabajo”. Además, hay también varios directores, y cada uno se encarga de su bloque de capítulos, “sino sería imposible sacar tanto volumen de curro adelante”.

Para evitar tener inconvenientes con la frecuencia de emisión, las diarias suelen llevar una antelación de alrededor de dos meses entre que se graba el capítulo y se emite, especialmente en casos como La Promesa, de La 1, que en ocasiones emite doble capítulo o reduce su emisión, lo que sería imposible si la grabación estuviese mucho más pegada a la emisión.

Nugo recuerda una anécdota de su etapa en Servir y Proteger: “Estuve en 2020, coincidiendo con la pandemia, y tuvimos que parar de grabar. En principio estábamos muy tranquilos porque teníamos un par de meses de margen y nadie sabía cuánto iba a durar el confinamiento. Pero claro, hubo un momento en que pasaban las semanas y nos quedábamos sin capítulos que emitir. ¿Qué hizo TVE? Como todavía estábamos encerrados y no podíamos grabar, los capítulos, que duraban sobre una hora, los recortaban a 20 minutos, y de uno hacían varios. Y al final conseguimos empalmar esos capítulos con los que comenzamos a grabar tras la pandemia”.

La preparación

El celanovés asegura que la preparación de un personaje de una serie diaria varía según el momento en el que el actor se incorpore: “Si entras a principio de temporada tienes la suerte de que hay una persona del equipo que se reúne contigo y te explica un poco como se va a desarrollar esa temporada, tus tramas... te ayuda mucho porque te ubica. Imagínate que entras en una serie que lleva ya mil capítulos, es muy difícil ponerte al día”. La antelación con la que reciben los guiones y las conversaciones con los directores también son clave para la preparación.

Puede parecer que en una diaria hay muy poco tiempo para que el actor prepare el personaje, pero al mismo tiempo, al pasar tal cantidad de horas metido en el papel, se acaba conociendo mejor: “Al principio tienes un poco de respeto por el poco tiempo que vas a tener para prepararte el personaje, pero es verdad que cuando llevas unas semanas, ya tienes la sensación de conocerlo bien. Por eso a veces te puedes permitir 'improvisar' un poco, proponer cosas de tu cosecha... suples la falta de tiempo con toda la información que tienes sobre el al pasar tantas horas en su piel”, explica Nugo.

Una escuela de actores

Las series diarias españolas pueden estar orgullosas de haberles dado su primera gran oportunidad a algunos actores y actrices que hoy en día son sinónimo de talento interpretativo español. Es el caso de Amar en Tiempos Revueltos (TVE; Rodolfo Sancho, Inma Cuesta, Álex García, Barbara Lennie, Nadia de Santiago...), SMS (La Sexta; Amaia Salamanca, María Castro, Mario Casas, Yon González, María León...) o Al Salir de Clase (Telecinco; Elsa Pataky, Alejo Sauras, Carmen Morales, Cristina Castaño, Leticia Dolera, Hugo Silva, Pilar López de Ayala...), y no es casualidad.

“Fíjate, yo creo que cualquiera de los actores que estén o hayan estado en una diaria coincidimos en lo mismo y no puede ser casualidad: acaba siendo una escuela tremenda, desarrollas mucho la capacidad de ser resolutivo, de estudiar más rápido, conocer antes a tu personaje, estar rápido... entonces, igual que muchas veces echas en falta tener un poco más de tiempo, cuando terminas la experiencia la verdad es que te llevas un montón de herramientas de allí, que luego pones en práctica en el siguiente proyecto. Ya te digo que yo, ahora mismo, lo estoy notando mucho en la serie que estoy haciendo”, asegura el celanovés.

Nacho Nugo, en una escena de 'Amar es para Siempre' (Antena 3) / Cedida

Las diarias también sufren en ocasiones “ataques” por su calidad interpretativa o de producción, considerándolas inferiores a las series convencionales. Sin embargo, para Nugo, no es plausible hacer comparaciones: “Igual que no puedes comparar una serie semanal con una película, no se debe hacer con las diarias tampoco. Pero si vemos el tipo de actores que hay ahora mismo trabajando en ellas se nos disipan rápidamente las dudas de que son malas actuaciones. A veces te gustaría tener más tiempo para mimar un poco más ciertas cosas, pero eso también pasa en las otras”, reivindica.

De hecho, la calidad de actuaciones y de producción es algo que se puede ver en las nuevas diarias, como La Promesa o Sueños de Libertad, en las que la calidad de grabación, los sets y el vestuario no tienen nada que envidiar a una serie de alto presupuesto semanal: “Creo que las diarias han intentado salir de su propia zona de confort, y la calidad hoy en día es impresionante. Son el reflejo de lo bien que se están haciendo las cosas en la ficción española en general, es un trabajo increíble por parte de los equipos para sacar las cosas adelante con esa calidad y con presupuestos y tiempos que nunca son los de una semanal”, sentencia el actor celanovés.