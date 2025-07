El despacho de Los Morancos "va como un tiro": cancela más de 14 millones en deudas a 217 familias

"Tras llevar 45 años intentando haceros felices de todas las formas posibles, ahora lo hacemos con esta empresa que solo tiene como propósito liberar a gente que no lo está pasando bien por culpa de sus deudas". Son palabras de Jorge y César Cadaval, Los Morancos, en un post publicado en la cuenta de Instagram de Libres de Deuda, el proyecto que ellos mismos pusieron en marcha en junio de 2023 y que busca un nuevo comienzo para quienes están ahogados por las deudas a través de la Ley de la Segunda Oportunidad.

Según detalla a EL PERIÓDICO Juan Manuel Jiménez López de Lemus, director jurídico del despacho Libres de Deuda, a fecha de este martes 8 de julio, llevan 14.154.648 euros exonerados (se traduce en 217 personas a las que se les han cancelado sus deudas) y tienen pendiente de recibir (expedientes que se están tramitando) otros 13.559.009 euros "que ya se encuentran en avanzada fase judicial".

"Vamos como un tiro"

El balance, dice el abogado, no puede ser mejor. "Ya estamos en 42 provincias. ¡Vamos como un tiro!", resume. En 2023, este diario desvelaba que los hermanos Cadaval se habían embarcado en una nueva empresa muy alejada de su proyección pública como humoristas. Los Cadaval desvelaban que eran los socios y creadores de un proyecto en el que, a través de un equipo de abogados que ellos mismos habían seleccionado, buscaban una salida a personas que estaban endeudadas y no podían salir adelante.

La Ley de la Segunda Oportunidad fue aprobada en España el 25 de julio de 2015 y entró en vigor el 26 de julio del mismo año. Se ha implementado en varios países para proporcionar a las personas físicas (particulares) y autónomos una vía para acabar con su insolvencia económica y sobreendeudamiento. Busca otorgar la posibilidad de comenzar de nuevo y reestructurar las deudas, evitando así la declaración de quiebra o bancarrota.

La normativa puede llegar a exonerar deudas de hasta cinco millones

La ley no establece un monto necesario para beneficiarse, pero los juzgados desestiman con rapidez casos con deudas inferiores a los 12.000 o 15.000 euros porque no se considera una cuantía significativa. La normativa puede llegar a exonerar deudas de hasta cinco millones. La buena fe del deudor es el requisito principal de la normativa. Hay que demostrar, siempre, que la persona tiene intención de pagar, pero que no puede hacer frente por su situación. Además, debe demostrar que no cuenta con ningún bien o inmueble con el cual hacer frente a la misma.

No es una ONG

El despacho no es una ONG, aclara Juan Manuel Jiménez López de Lemus. No son Jorge y César, uno de los dúos cómicos más queridos de España, quienes asumen la deuda de los clientes. Quien acude al despacho, con sede en Sevilla, debe pagar porque se le tramite el expediente, repite el letrado. En la web, figuran las tarifas que deben abonar.

"No nos dejamos de esforzar en hacer cosas buenas por los demás", dicen Los Morancos

"Es una empresa familiar, profesional y cercana con un equipo detrás que se deja la piel cada día para que la gente que cumple los requisitos para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad, se libere completamente de sus deudas. No nos dejamos de esforzar en hacer cosas buenas por los demás, y aunque no somos una ONG, si pretendemos daros la tranquilidad y la ayuda que se necesite en momentos de desesperación", señalaban Los Morancos en el mencionado post publicado a finales de junio en Instagram.

Cuando arrancaron el proyecto Jorge y César Cadaval, este verano inmersos en una gira que les llevará por toda la geografía española, desvelaban en exclusiva a este periódico que querían devolver a la sociedad el cariño que se les ha dado en sus años de trayectoria. Por eso se convertían en los socios y creadores de Libres de Deuda, en el que, a través de un equipo de abogados que ellos mismos habían seleccionado, facilitan a quien lo necesite la oportunidad de volver a empezar.

