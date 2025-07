'Microblading': el arte de recuperar las cejas perdidas

La alopecia es una palabra que asusta a mucha gente. Perder el pelo es, para algunos, perder su identidad, una parte de ellos que no se puede reemplazar, y que afecta especialmente a las mujeres, donde la calvicie se ve como algo fuera de lo común y mucho menos normalizado que en hombres.

Sin embargo, muchas veces asociamos alopecia exclusivamente con el cabello de la cabeza, y no es al único pelo al que afecta. De hecho, en casos como los de la alopecia frontal fibrosante, muchas veces lo primero que se pierde, de forma irreversible, son las cejas, ya que la caída empieza en la frente y progresa hacia la parte posterior de la cabeza. Ante esto, ha aumentado de forma exponencial una forma de recuperar esas cejas perdidas: el microblading, más conocido como "tatuarse las cejas".

El microblading consiste en inyectar un micropigmento en la piel a través de una pluma llamada Tebori, y que permite “pintar” sobre la piel del cliente cada pelo de forma individual, dando una sensación de realismo y percepción tridimensional que restaura el estilo de una ceja tradicional. Una de las pioneras de este tema en Galicia es Marta Nocelo, cuya clínica en Santiago se encarga de realizar microblading y micropigmentación, así como otras intervenciones sobre la piel dirigidas a restaurar elementos perdidos.

Un ejemplo de pluma 'Tebori' para el 'microblading' / Microblading Online

“En 2016 descubrí el microblading, y pensé que era una manera increíble de poder ayudar a gente que tiene este deseo de recuperar sus cejas por enfermedades, estrés u otras cosas, como malas depilaciones”, explica. Nocelo, nativa de Ourense, cuenta con más de 20 titulaciones, y trabaja con la motivación de “construir sonrisas”: “Una buena ceja, después de enfermedades graves como el cáncer u otras más leves como las alopecias, te da autoestima, seguridad, felicidad, belleza, identidad, confianza, estilo y amor propio, que es lo que importa, hacer sentir bien a la persona que se las hace”.

Nocelo vió como se disparaba la demanda durante y después de la pandemia: “La gente se empezó a dar cuenta de la importancia de las cejas, porque son el marco de la mirada, y en ese momento, con las mascarillas, lo único que se nos veía eran los ojos y las cejas, y acabó proyectando más la necesidad de hacerse el tratamiento”.

Más allá de la estética El trabajo de Marta Nocelo va mucho más allá de hacer solamente cejas, ya que su trabajo reconstructivo también se extiende a otras áreas: “Hacemos micropigmentación de labios, capilar y también de areolas. En este caso, las areolas son tratamientos que se le hacen a personas que han pasado por un cáncer de mama y les han quitado el pecho, y después se les reconstruye el pezón, pero este queda a veces sin color o sin proyección”, explica. Gracias a la micropigmentación, se hace un efecto 3D en la areola que permite añadir profundidad y color a la reconstrucción. “Da mucho el pego, y ayuda mucho a las personas a poder volver a mirarse al espejo y que se vean bien, porque estas enfermedades te quitan, aparte de mucha salud, cosas estéticas que para muchos son muy importantes”, remata.

Técnica y cuidados

En su clínica, Nocelo hace tanto microblading como micropigmentación, que no son lo mismo. La primera es una técnica totalmente artesanal, creando un diseño a mano alzada y luego “pintando” las cejas en la cara del cliente. La segunda se basa en añadir un efecto de sombreado o rellenar zonas “calvas” o irregularidades y asimetrías en las cejas. A diferencia del microblading, que usa la previamente mencionada pluma Tebori, en la micropigmentación se utiliza una máquina, el dermógrafo, en la cual se implantan cartuchos con agujas de varios grosores o con varias puntas que ayudan a realizar la técnica adecuada para el tipo de intervención.

Un ejemplo de dermógrafo / Micropigmentación-tienda.com

Aunque el microblading se conoce popularmente como “tatuarse las cejas”, no es exactamente igual que un tatuaje, dice Nocelo: “A parte de las diferencias entre las máquinas que se utilizan para cada cosa, en el tatuaje se trabaja más abajo en la piel, y la máquina es más potente. Además, existen diferencias en el pigmento, ya que en los tatuajes son tintas y en el microblading y la micropigmentación son micropigmentos, un producto distinto y más natural”.

Con cada cliente, Nocelo realiza una primera consulta en la que le explica el proceso y los pros y contras de la intervención, para que tenga claro a lo que se enfrenta y los cuidados que debe llevar a cabo. Si acepta, se procede a elaborar una prueba de alergias, para así descartar que el cliente tenga algún tipo de intolerancia a los pigmentos. Finalmente se pone la cita para realizar la intervención principal, y después otra entre 30 y 40 días más tarde para hacer pequeños retoques.

Marta Nocelo

“Es un tratamiento semipermanente y la duración depende del tipo de piel, edad del cliente y sus hábitos, ya que todo lo que comemos, bebemos y respiramos nos afecta a la piel”, explica Nocelo: “Si una persona sigue unos hábitos saludables el tratamiento queda más bonito, pero la duración depende de muchos factores. Por norma general, hay que venir de vez en cuando a hacer un retoque de mantenimiento, y también viene de la mano con que cada cierto tiempo haya que hacer un vaciado de pigmento con un láser específico y poder hacer un diseño nuevo, ya que con los años se va desgastando el color”. Además, el tratamiento es reversible, ya que el micropigmento no penetra muy profundo en la piel y no deja cicatriz.

Es importante tomar precauciones en los días posteriores a la intervención, con una higiene y limpieza de cejas adecuada e indicaciones como dejar pasar de siete a diez días antes de ir a piscinas o tomar el sol de forma directa, ya que pueden causar infecciones en la piel.

Precauciones

El microblading no es para todo el mundo, ya que puede haber casos en los que es contraindicado, especialmente en personas con enfermedades en la piel como las dermatitis, urticarias, manchas... Las personas que toman medicación anticoagulante, como el Sintrom, deben consultar antes con su médico para que les permita, si es posible, dejar un par de días la medicación mientras se hace el tratamiento: “Primero es la salud del cliente y después la belleza, por eso en esos casos siempre pido el consentimiento escrito del médico”, asegura Nocelo.

La experta en 'microblading' y micropigmentación Marta Nocelo / Cedida

La experta también advierte de los peligros de ir a clínicas no autorizadas o tratamientos “a domicilio” no dados de alta en Sanidad, ya que la seguridad sanitaria es “muy importante”. Un mal tratamiento o un seguimiento posterior deficiente puede acabar en una mala asepsia, lo que desencadena en ocasiones en infecciones graves en la piel o cicatrices: “Hay que estar muy preparado para hacer este tipo de trabajos, no son fáciles de hacer, aunque lo parezca”, finaliza.