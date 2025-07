Flores gallegas que se convierten en joyas

Marina Gil Linares-Rivas hace magia con sus manos. Recorre la naturaleza gallega buscando flores para crear joyas. La joven ourensana de 23 años que vive en Vigo decidió adentrarse en el mundo de las joyas creadas con flores secas cuando estudiaba Criminología en la Universidad de Santiago de Compostela, en 2023. «Como pasaba mucho tiempo sola, se me ocurrió ponerme a crear mis propias joyas. Era la típica que tenía en su habitación muchísimas joyas en un expositor y cada día me ponía alguna. Primero empecé con abalorios y luego me adentré con las flores secas», explica Gil.

En sus tiempos libres, entre estudiar e ir a clases, esta joven daba paseos por el río Sar y comenzó cogiendo flores que dejaba secar en sus libros de lectura. Esas caminatas fueron el germen de lo que ahora es Pétalo (@petalo.xoias en Instagram). «Como con los abalorios no me iba muy bien, el día de mi cumpleaños le dije a mi madre que me comprase una lámpara y resina para probar a encapsular flores secas», comenta.

Su primera creación de flores encapsuladas fueron unos pensamientos, que terminaron convirtiéndose en unos pendientes. «A partir de ahí comencé a experimentar y poco a poco me fui profesionalizando y a la gente le empezó a gustar cada vez más. En ningún momento lo pensé hacer por el dinero, es algo que hacía porque me ayudaba mucho a bajar la ansiedad y a desconectar», señala la ourensana.

Los paseos que inspiraron a Gil a adentrarse en el mundo de crear joyas con flores y plantas, también la llevaron a ver que cada una de ellas tenían diferentes procesos de secado, que para nada eran similares. «Por ejemplo, las orquídeas se secan en una arena especial que les saca la humedad a la flor y hace que se vea mucho más real. Tengo que estar revisando las flores constantemente, para ver cómo están», explica la joven.

Estos procesos, que duran entre una semana y 20 días, llevaron a Gil Linares-Rivas a darse cuenta de que es necesario tener paciencia para que sus creaciones tengan la mejor terminación. «Estamos acostumbrados a que todo sea instantáneo y esto es coger la flor, secarla, esperar dos semanas y luego poner la resina. Es un proceso de mucha paciencia, de mucha búsqueda. Yo siempre he sido muy ansiosa, de quererlo todo ya y esto me ayuda a relajarme un poco, a ir más poco a poco con la vida, con las flores», asevera.

Gil Linares- Rivas se ve realizando este proyecto por muchos más años porque, como explica, «puedo convertir cada flor en algo eterno y darle una segunda vida, de una manera única y, además, hoy lo veo como un trabajo a tiempo completo». Flores, hierbas y plantas gallegas no son lo único que crea esta joven. También genera ilusión y la posibilidad de tener un recuerdo de familiares o mascotas que ya no están o de algún momento especial. «Realizo pedidos personalizados. La gente contacta conmigo y me envía flores, quizás de su boda o de un ramo que le han regalado en un cumpleaños o del entierro de un familiar. Incluso hay gente a la que le han fallecido sus mascotas, sus perritos, y me han pedido que haga un collar con una margarita. Este tipo de pedidos me hacen mucha ilusión». Las creaciones de esta joven también son llevadas por influencers gallegas, como Prado Rúa, Lucía Robson o @Konachadas, entre otras.