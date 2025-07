El camino hacia la oncología integrativa

Centrado en abordar los principales beneficios de los cuidados continuos en los pacientes oncológicos con un enfoque humano e integrador, otorgando especial relevancia a aspectos como la nutrición, el ejercicio físico y las terapias cuerpo-mente, así como la psicooncología, la Universidad de Santiago de Compostela (USC), en colaboración con Talaso Atlántico, celebró esta semana un curso que reunió en Oia a los mayores expertos en oncología integrativa, destacando la presencia de una de las pioneras de este enfoque en Europa, Pilar Lianes.

En su visita a Galicia, la facultativa analizó cómo en las últimas dos décadas profesionales oncológicos de España han intentado aproximar a los tratamientos iniciales y «necesarios» tras el diagnóstico, como cirugías o quimioterapia y radioterapia, entre otros, otro tipo de terapias complementarias que aportan importantes beneficios a la salud de los pacientes, mejorando su estado y contribuyendo a paliar el daño producido por la enfermedad. Pilar Lianes apuntó que, al hablar de oncología integrativa, «nos referimos a las primeras vías clínicas que fueron elaboradas por la Sociedad de Oncología Integrativa en Estados Unidos en el año 2009. Desde entonces, esa es la línea que seguimos y que combina desde unas recomendaciones globales en nutrición hasta ejercicio físico adaptado, tanto en niños como adultos, y también las terapias que denominamos de cuerpo-mente, de evidencia clínica con ensayos comparados, de yoga adaptado, además de la psicooncología, que es fundamental». La doctora Lianes afirmó que, «yo había estado en Estados Unidos y, junto a otros oncólogos y prácticamente desde el primer momento, intentamos aproximar aquellas vías clínicas a la sanidad pública. En mi caso, trataba de coordinarme con las asociaciones, que tienen un papel muy importante, intentando ver qué más se podía hacer en su medio, qué acompañamiento, y en muchos sitios se ha hecho desde marcha nórdica a yoga o danza, así como en la escuela de pacientes, un espacio específico para ello».

En cuanto al trabajo que se está llevando a cabo en Galicia vinculado al ámbito de la oncología integrativa, esta facultativa pionera en incorporar este enfoque multidisciplinar en Europa hizo referencia a que «este curso con perspectiva integrativa lleva haciéndose desde hace años en un espacio azul, el Talaso, que ofrece sus instalaciones y, a nivel práctico, hay bastantes programas de ejercicio para pacientes en el territorio gallego. También está presente el acompañamiento psicológico y, en nutrición, es impresionante el papel que están haciendo desde el campus de Lugo formando a especialistas».

Pilar Lianes considera que todavía queda camino por recorrer en la oncología integrativa, pero concluyó asegurando que «cuando sumas a la terapia convencional ejercicio, nutrición y soporte para el manejo del estrés, los resultados mejoran. Su eficacia está demostrada».

En la práctica: «En el hospital no he recibido esta información»

Uno de los aspectos más positivos que la doctora Pilar Lianes ensalzó del curso celebrado esta semana en Oia fue la presencia de pacientes oncológicos y entidades, ya que, en su opinión, «es lo que nos permite tocar la realidad».

Superviviente de un cáncer de mama que le fue diagnosticado en el año 2013, cuando residía en Burgos, y paciente del área sanitaria de Vigo en la actualidad, a quien el año pasado le fue detectado un cáncer de ovario, Pino Ibáñez fue una de las pacientes presentes en la formación y , con respecto a la oncología integrativa, explicaba que «es muy interesante, pero a mí me han tratado, digamos, de una forma más ‘precaria’; he sido yo la que se ha preocupado por informarse en nutrición y sobre determinados ejercicios físicos para mejorar mi situación, porque en realidad en el hospital o en el centro de salud no he recibido esta información».

En este sentido, Pino Ibáñez comentó que «lo que estamos viendo en el curso es que se necesita información y formación en los hospitales sobre la oncología integrativa, de manera que se aborde la enfermedad de unha forma multidisciplinar para que el tratamiento y el seguimiento sea lo más completo posible y que el paciente se sienta más cuidado y con información para mejorar su situación».

En su caso, esta paciente oncológica mencionó que, «a raíz del último diagnóstico, me he tenido que jubilar y ahora me estoy dedicando a cuidar más la alimentación y los ejercicios que puedo hacer. En el primero tuve que coger una baja y supuso un parón en mi carrera profesional», añadiendo que «son situaciones que son complicadas y que no todo el mundo soporta. Yo me sentí muy apoyada en todos los sentidos por mis amigos y familia y también por la AECC , gracias a la cual tengo una psicóloga apoyándome».