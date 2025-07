Lengua de signos: romper el silencio con las manos

Galicia contaba, en el año 2023, con más de 19.000 personas sordas, según datos de la Xunta. La Federación de Asociacións de persoas Xordas de Galicia (Faxpg) es una de las instituciones que está detrás de enseñarle lengua de signos a todos aquellos que necesiten y quieran aprenderla. La lengua de signos tiene variaciones y dialectos y en el caso de España existen dos con reconocimiento oficial: la Lengua de Signos Española (LSE) y la Lengua de Signos Catalana (LSC). Si bien existen variaciones por territorios, no se han podido constituir como lenguas distintas.

Los profesores de lengua de signos, en su mayoría personas sordas, son quienes instruyen a los alumnos. Uno de ellos, especialista en Lengua de Signos Española (LSE) de la Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia, es Tino García. García, que es una persona sorda, comenta que enseñar LSE no es díficil, es algo natural. «La clave está en que el alumnado está motivado a aprender y conocer la cultura sorda. Cuando hay una actitud y mentalidad abiertas, la comunicación es totalmente fluida», señala García.

Además, las clases deben de ser adaptadas. Por lo menos la primera, ya que, muchos de los alumnos nunca tuvieron contacto con la lengua de signos. «El primer día de clases normalmente nos acompañan intérpretes de LSE para facilitar la toma de contacto con el alumnado. Esa primera sesión es de acercamiento y sensibilización para sentar unas bases sobre cómo somos las personas sordas y cómo es nuestra cultura sorda», explica el profesor.

El material es didáctico para que todos puedan entender de manera clara. «Nos apoyamos de material visual incorporando dinámicas lúdicas siempre que podemos, favoreciendo la interacción y participación de todos los alumnos», asevera García.

Inés Conde es una de las tantas alumnas que tiene Faxpg. Esta joven, que no es sorda, decidió que quería aprender LSE por su profesión, psicología, y este año se adentró a aprender el primer nivel, el A1. «Desde que estaba en secundaria en el instituto, siempre me interesó la lengua de signos. El año pasado realicé las prácticas en un centro de desarrollo infantil y allí conocí a una niña pequeña que utilizaba la lengua de signos siendo una persona oyente, como un recurso alternativo para comunicarse. Entonces me interesó cada vez más, y por eso decidí apuntarme, porque también me podría servir para mi futuro laboral y profesional» apunta Conde.

El aprendizale sencillo no fue, porque no era algo con lo que Conde estaba habituada. «Al ser una lengua fundamentalmente visual y gestual y estar acostumbrados a una lengua que es oral y escrita, al principio fue chocante», señala la joven. Poco a poco se fue adaptando y los profesores fueron de gran ayuda en este camino que acaba de empezar. «Me gustaría seguir aprendiendo», comenta Conde.

Nuria Otero también es alumna de Faxpg. Al igual que Inés Conde, Otero no es sorda. Hace 25 años estuvo en contacto con personas sordas, porque era profesora de Educación Especial. «Cuando era profesora en Cataluña me tocó darle clase a un chico que era sordo y ciego. Recuerdo que dije: ‘Este es mi momento de aprender a comunicarme con este niño’. Aprendí mucho en su momento de la Lengua de Signos Catalana, la usaba diariamente. Pero luego el trabajo se terminó y me mudé a Galicia y perdí el contacto con la lengua de signos», explica Otero.

La llegada de un anuncio de aprendizaje de lengua de signos, hace dos años, fue el detonante para que Otero se volviera a anotar para empezar todo de cero. «No lo uso en el ámbito laboral pero es algo que me produce mucho placer, hablar con las manos, comunicarme con otras personas de una manera completamente diferente», asevera.

Otero comenta que al ser los profesores personas sordas, te cogen «un poco de los pelos», de manera figurativa, porque es aprender o aprender. «Ellos se esfuerzan muy mucho en no leernos los labios, en cortarnos enseguida si nos ponemos a hablar. Entonces, es un aprendizaje inmersivo, tiene su parte de ventaja, porque no te queda otra que aprenderlo, que comunicarte, pero también depende mucho de tu aptitud para aprender idiomas, para comunicarte», señala la profesora de Educación Especial.

Otero explica que al principio hay un poco de vergüenza a la hora de aprender la lengua de signos. «Hasta que te sueltas. Además, se utiliza otro tipo de memoria, porque no es solamente la memoria intelectual, sino que también entra en juego la memoria corporal, porque los gestos quedan grabados en tus manos. Entonces, utilizas herramientas y recursos que habitualmente no solemos utilizar para aprender», comenta Otero.

Las personas sordas siguen teniendo muchos desafíos y así lo explica García. «Los desafíos son muchísimos y diferentes en cada ámbito. Podría poner miles de ejemplos, pero lo principal es que seguimos enfrentando muchas barreras de comunicación en nuestro día a día, y que todavía existen prejuicios hacia las personas sordas por puro desconocimiento. Por eso es tan importante que la sociedad nos tenga en cuenta y que tengamos mayor visibilidad, para derribar barreras y prejuicios, y acercarnos así a una verdadera inclusión», señala el profesor y especialista en LSE.