Feiraco «ama a terra» con ‘souvenirs’ para o 25 de xullo

Feiraco, en colaboración coa marca creativa Son un Toxo, celebrará a festividade do Apóstolo cunha serie de produtos que lle dan unha volta «galega» ao clásico lema turístico I Love NY, substituíndoo por «Eu (corazón) Galicia». Esta liña gráfica, que pretende homenaxear o orgullo e amor pola terra dos galegos, será visible en supermercados.

A ilustración está visible nos lineais lácteos de distintos supermercados galegos, achegando a acción gráfica aos fogares.

Ademais, como parte da campaña, Feiraco pon en marcha diferentes accións promocionais e participativas nas que se pode conseguir os “souvenirs”. Por unha banda, nas redes sociais sortéanse cuncas e bolsas de tea coa ilustración conmemorativa. Por outra, os consumidores que adquiran unha caixa de leite Feiraco poden participar nun sorteo especial dos “souvenirs”. Para iso, deberán subir o tícket de compra e cubrir un formulario que se atopará na web feiraco.es.

Ademais, o día previo, xoves 24 de xullo, a partir das 16.00h, terá lugar unha acción especial no Carrefour de As Cancelas en Santiago, no que se instalará un mural xigante coa iniciativa e convidarase ás persoas que se atopen no establecemento a deixar unha mensaxe de amor a Galicia nun post-it. Quen participe levará como agasallo unha cunca ou unha bolsa de tea.

Con esta campaña, Feiraco reforza o vínculo coa comunidade galega a través dunha proposta que pon en valor o orgullo e amor pola nosa terra.

A compañía realizará tamén sorteos destes souvenirs a través de redes sociais e coa compra de produtos da marca.