El sedentarismo y los alimentos procesados, factores de riesgo para el cáncer colorrectal

De acuerdo con la Sociedad Española de Oncología Médica, en España, a finales de 2025, se prevé que se diagnostiquen alrededor de 296.103 nuevos casos de cáncer. Esto representa un aumento del 3,3% con respecto a 2024. El tipo más común de cáncer, tanto en mujeres como en hombres, el colorrectal, se estima que a lo largo de este año lo padezcan alrededor de 44.573 personas en todo el territorio español. A nivel autonómico, entre 2.200 a 2.500 gallegos padecerán cáncer colorrectal.

Según el jefe de Oncología del Hospital Clínico de Santiago (CHUS), Rafael López López, y el oncólogo del Hospital Universitario de A Coruña (Chuac) Alberto Carral, hay varios factores de riesgo, además de enfermedades preexistentes que podrían provocar un incremento a poder padecer cáncer colorrectal.

Los factores de riesgo

Según el jefe de Oncología del CHUS, Rafael López López, hay factores de riesgo, pero son modificables. «El caso de las dietas pobres en fibras, vegetales y frutas. Pero también el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo, el alcohol y el tabaco son factores relacionados al cáncer colorrectal pero que son modificables», explica López.

El oncólogo del Chuac Alberto Carral explica que hay factores dietéticos, como la pérdida de la dieta mediterránea y el alto consumo de ultraprocesados, que tendrían que ver con un aumento de los casos de cáncer colorrectal, pero no hay estudios ni investigaciones que sustenten estas hipótesis. «Evidentemente los ultraprocesados no son inocentes», comenta.

Además de factores de riesgo, también hay enfermedades, que generalmente son síndromes genéticos como el de Lych o la poliposis adentometosa familiar o enfermedades inflamatorias intestinales (como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa), que podrían provocar o tener más posibilidades de padecer cáncer colorrectal. «Los pacientes que tienen estas enfermedades tienen mucho más riesgo de padecer cáncer de colon. Se calcula que más o menos, entre un 15 y un 20% de este tipo de cánceres son genéticos», explica Carral.

Los pacientes que padecen poliposis adentometosa familiar tienen mucho riesgo porque «se los diagnostica de manera muy precoz y muchas veces ya se hacen tratamientos de prevención, que es básicamente extirpando el colon», señala Carral.

El oncólogo explica que si el paciente o su médico tienen una leve sospecha de alguna de estas enfermedades o ya hay familiares con estas dolencias existen protocolos de seguimiento muchísimo más estrictos que un paciente sin enfermedades de riesgo.

Incremento de casos en la población joven

Ambos oncólogos explican que a lo largo de estos últimos años se dio un incremento en los casos de cáncer de colon en la población menor de 50 años. «Hay un aumento de casos en la población más joven, de entre 40 y 50 años. Es raro porque es una enfermedad asociada con la edad, la gran mayoría de la población que la padece tiene alrededor de 80 años», señala López.

El jefe de Oncología del CHUS explica que no hay estudios de por qué sucede esto, pero cree que tiene que ver con los factores de riesgo y con el poco control que muchos pacientes hacen.

Tanto Carral como López aseguran que el cáncer de colon es capaz de detectarse con una simple muestra de heces. «Es una enfermedad sin síntomas, pero es detectable en un análisis de sangre en heces. Es un estudio que no es invasor, no es doloroso y no tiene ningún riesgo», asegura Carral.

Además, existen las campañas de cribado o screening, que es la aplicación de pruebas diagnósticas a personas aparentemente sanas para detectar posibles enfermedades en etapas tempranas, antes de que aparezcan síntomas. «Son campañas a partir de los 50 años, pero el indice de participación es muy bajo. Es necesario aumentar esa participación para prevenir el cáncer y para que este tipo de campañas sean rentables», asevera López.