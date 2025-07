La educación sexual en los colegios, entre el tabú, la política y los bulos

Datos de Save the Children aseguran que 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía regularmente en España, comenzando por primera vez entre los nueve y once años. Un 90% de los jóvenes de entre 18 y 26 años asegura que el porno es fiel a la sexualidad real, un 50% actúa por imitación o dominación y un 30% afirman que es su única fuente de información afectivo-sexual. La sexóloga cree que los jóvenes tienen un grave problema con la pornografía: “Es importante hablar de ella, porque creo que no estamos protegiendo a los menores de que les llegue ese contenido. Tenemos una responsabilidad de trasladar lo que realmente es la pornografía, que es ciencia ficción”.

“Que consideren que eso es la sexualidad, los encuentros que van a tener con otras personas... en el porno hay un guion detrás, cosas que no vemos. No hay una visión crítica sobre la misma”, asegura Álvarez: “El problema es que, si yo veo todo el rato un contenido y lo empiezo a erotizar, como la pornografía, después va a ser muy difícil saber lo que me gusta a mí, que me apetece hacer en un encuentro sexual. El deseo y lo que nos apetece hacer es algo construido, y la información que vamos obteniendo de distintos medios hace que vayamos construyendo ese deseo”.

La sexóloga asegura que el problema de que la pornografía sea la única fuente de información de muchos jóvenes es que no se les dan otras fuentes de información fiables: “No hay agentes educativos o personas adultas que trasladen esta información de un modo continuo a lo largo del sistema educativo”.