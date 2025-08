"Para mi fue toda una sorpresa ver la explosión de las peñas taurinas"

A finales de los años 70 Adolfo (Fito) Mosquera Friol impulsa las primeras peñas taurinas de la ciudad, hoy convertidas en el elemento más característico de la feria de Pontevedra.

¿Cómo surgieron las peñas?

Todo comienza a principios de los años 70. Yo había ido en varias ocasiones a los festejos de los Sanfermines en Pamplona y también a los Sanjuanes en Soria. Y organizo un grupo de personas para asistir a los toros. Éramos un grupo de 18 amigos, que usábamos un uniforme a imitación de los Sanfermines, llevábamos pañuelo rojo, camisa blanca y pantalón vaquero. Y llevábamos a la plaza empanadas y bidones con sangría. Al año siguiente, ya nos pusimos un nombre, Peña O Rabo. En adelante, aumentó el número de peñistas y ya al siguiente año conseguimos un local en Daniel de la Sota, que era el local de Cuqui Galiano, donde nos podíamos reunir. Allí nos encontrábamos para hablar, cada uno aportaba su dinero y recogía su entrada. Y pasamos a llamarnos Peña Cuqui por el nombre de la propietaria.

Esa primera peña produjo un efecto dominó…

Sí, pasa algo de tiempo y ya empieza a aumentar el número de las peñas, entre ellas aparecen Karepas, Pepe-Hillo de Barrantes, Pitones, David Campos, incluso peñas feministas, las Vraguel Up y las Verónicas. También surge en ese momento la peña Gin-Kas, que es la que prevaleció, va a cumplir 47 años en este 2025.

Usted se integró en esta agrupación decana.

Es una peña muy organizada. Yo me integré en ella porque ya mis amigos, aunque siguen yendo a los toros, ya van de otra forma, sin estar organizados en peñas, con sus mujeres, con amigos. Y a mayores resulta que Gin-Kas, aparte de ser peña taurina, es también gastronómica, realiza actividades culturales, incluso tiene un choco donde se hacen comidas durante todo el año. Gracias a su secretario, Jorge Pedrosa Silva, se mantiene a día de hoy.

¿Se esperaba el auge de las peñas que se produjo?

No, no pensaba en realidad que las peñas taurinas fuesen a tener tanto éxito, fue una cosa que surgió así, de un modo muy informal, pero no tenía estas expectativas de futuro. Hoy es impresionante la cantidad de peñas que hay, para mí fue toda una sorpresa ver la explosión de peñas taurinas. Mi intención en un principio era solo participar, hacer un simulacro de lo que había visto en San Fermín y en los Sanjuanes, aquí no había nada de esto. Después surge este grupo de amigos y a partir de ahí evoluciona todo en progresión geométrica.

¿Qué opinión le merece el cartel de esta feria taurina del 125 aniversario?

Opino que es muy buena, que la selección de toreros y ganaderías de este 2025 es excelente. Sobre, todo yo me quedaría con el cartel la del día 10, con Morante de la Puebla, Talavante y Luque. Ya estuvo Morante de la Puebla hace dos años y tengo curiosidad por ver cómo resulta esta vez. Como siempre a última hora puede ocurrir lo que sucede con frecuencia, que haya cualquier impedimento y no pueda asistir un torero concreto, esperemos que no, porque me parece que la feria, como están diseñados los carteles, es muy buena.