Aire caliente, brisa caliente, ¿por qué no enfría mi ventilador?

Imagine la siguiente situación: va a una tienda de electrodomésticos con un solo objetivo, aliviar el calor infernal que sufre todas las noches —y a todas horas— en su casa. Quiere un aparato que eche aire frío, mucho aire frío, así que se compra un ventilador que en la tienda le refresca bastante y que además es económico. Cuando llega a su casa, en la que la temperatura ambiente está a treinta grados, lo enchufa y es entonces cuando sucede la magia. O no, porque se da cuenta de que debe de estar roto porque está echando aire caliente. Vuelve a la tienda para quejarte. Esto es inadmisible.

Varios ventiladores de suelo en CB Electric. | VICENT MARÍ

"No me enfría", le dice a la jefa de la tienda. "Hombre, es un ventilador, la brisa que echa te puede aliviar pero no va ni a refrescarte ni bajarte la temperatura", le dice educadamente. "Pero si en la tienda sí me enfriaba", le intenta explicar. Ella suspira y le dice: "Aquí el aire que echan los ventiladores es frío porque está puesto el aire acondicionado". Y es justo en ese momento cuando se da cuenta de su error. Confundió un ventilador con un aire acondicionado. ¡Vaya lío!

Varios electrodomésticos en Tubagua. | VICENT MARÍ

Lorena López, jefa de tienda de Milar, ha vivido esta situación varias veces mientras vendía productos de climatización. "Trabajas con todo tipo de clientes, desde el que no sabe nada al que sabe demasiado. Es lo normal", añade.

Aires acondicionados y ventiladores. El producto estrella de las tiendas de electrodomésticos durante los meses que hace más calor. Por unidades, lo que más vende son los ventiladores, ya que la media diaria en la tienda Milar es de aproximadamente entre diez y doce ventiladores y unos siete u ocho aires acondicionados. De hecho, entre mayo y julio han vendido 450 unidades de ventiladores. "Es mucha venta", indica López.

El jefe de sección de los electrodomésticos de Tubagua, Víctor Ribas dice que han vendido aproximadamente cerca de mil ventiladores y entre 100 y 120 unidades de aire acondicionado en toda la temporada. Son cifras altas y más teniendo en cuenta que el primer pedido que hicieron este año fue "exactamente la misma cantidad que la venta total del año pasado y se vendió en menos de dos semanas", explica Ribas. Además, señala que el pedido fue de unos 13.000 euros y que aproximadamente habría unos 500-600 ventiladores.

Los aires acondicionados que están triunfando son los portátiles —conocidos coloquialmente como pingüinos—. Por ejemplo, en Milar han vendido en junio y julio unas 180 unidades de estos. "Es como si estuvieras con chucherías en la puerta de un colegio. Todos quieren uno", bromea Ribas.

Aunque la primera opción siempre serán los ventiladores porque son "más económicos". Tanto Lorena como Víctor explican que en Ibiza hay mucha vivienda de alquiler o gente que es de fuera y viene a pasar el verano, así que los inquilinos no quieren invertir en una máquina de aire que requiera instalación y que tenga un coste alto, por lo que prefieren ventiladores o aires acondicionados portátiles.

Los de pie y silenciosos son los ventiladores que más se venden. Como es el caso del modelo ‘Taurus’: "Se está vendiendo más rápido que los demás. Si lo pones a una velocidad baja ni lo escuchas. Nada que ver con los ventiladores normales", explica Marta Tur Guasch, gerente de Fita. Además, según Víctor Ribas, en Tubagua venden grandes cantidades de dos tipos de ventiladores, uno de pie "más potente de lo normal" que, ojo, viene con mando a distancia incluido, y otro industrial de suelo de 50 centímetros.

Aunque también hay excepciones, como en CB Electric. "Igual los aires y los ventiladores no son los productos que más se venden, pero sí que son lo que más se nota ahora mismo en cuanto a la subida de ventas", asegura Miguel, que trabaja en el departamento comercial de CB Electric.

Y no solo se venden muchos productos de climatización durante verano, también neveras y congeladores. La jefa de tienda de Milar explica que los congeladores se venden más porque "la gente suele almacenar más productos, por lo que los necesita mucho", y en cuanto a los frigoríficos, "al hacer tanto calor, si ya están dañados, es cuando más se rompen".

Las lavadoras también, ya que "ahora hay muchas casas que durante el invierno están cerradas, pero cuando llega la temporada empiezan a utilizarse de nuevo y al final las lavadoras si están mucho tiempo sin encenderse se terminan deteriorando", explica Víctor Ribas.

Tur señala que otros productos que se venden mucho son los que están relacionados "con la vida exterior: piscinas, césped, barbacoas, sombrillas...". Y es que cuando llega el buen tiempo la gente hace más planes fuera que dentro de casa. Aunque con el calor que está haciendo estos días es difícil imaginarse a alguien cocinando unas chuletas de cerdo en una barbacoa bajo el sol abrasador de mediodía. Sin juzgar a la persona que sea capaz de lograrlo sin morir en el intento.

Un calor adelantado

Este año el calor ha llegado "muy pronto y muy seguido", añade la jefa de tienda de Milar. Y con él, también lo ha hecho la venta de aparatos de climatización, que comenzó en junio. "Empezó a apretar el calor y entonces todo el mundo se acordó de que necesitaba aire acondicionado y ventiladores", comenta Miguel. No obstante, según Hugo Martínez, que está en el mostrador de información, en Servicios Palau, "empezó en marzo aunque el pico más alto de venta ha sido junio y julio".

El jefe de sección de electrodomésticos de Tubagua añade que el año pasado la compra de estos aparatos empezó en julio. "Este año el calor entró del golpe. No ha habido primavera. Y por lo tanto, a mitad de junio el nivel de ventas era como si fuera agosto", explica la gerente de Fita.

Martínez asegura que como ha empezado el calor y el agobio, la gente ha llegado corriendo a Servicios Palau con frases como: "Es imposible", "no puedo dormir ni descansar en casa" y "quiero instalarme un aire sí o sí".Y es que ya lo dice la gerente de Fita, Marta Tur, "la temperatura ambiental está incrementándose tres grados cada año". "La gente ahora mismo no soporta vivir sin aire, por lo que se gasta lo que puede, pero lo hace porque si no es insoportable", declara.

Que tantas personas salgan a comprar en pleno verano aparatos de climatización da como resultado que las tiendas se queden sin existencias de algunas marcas. "Tengo cuatro o cinco referencias que se han quedado sin stock a nivel nacional, y no vamos a tener en todo el verano porque el proveedor, que distribuye en toda España, se ha quedado sin existencias", asegura Marta Tur.

Soluciones si no hay ‘stock’

Aunque las tiendas lo solucionan rápidamente ya sea pidiendo otro pedido en cuanto el nuevo ya ha llegado, "el siguiente tarda diez días en llegar", señala Víctor Ribas. O tirando de otras empresas, como es el caso de Servicios Palau o de Fita, Marta Tur explica que el ventilador torre han tenido que buscarlo a través de otro proveedor para poder sustituirlo y "da más o menos el mismo servicio", a pesar de que "no sea igual de grande ni de potente". Eso sí, Milar ha conseguido que esta temporada "nunca se hayan quedado sin stock", comenta Lorena López.

Y no solo hay falta de existencias en algunas marcas, sino que además, los instaladores de aires acondicionados de pared están desbordados porque la lista de espera es de tres o cuatro semanas para que te lo instalen. "Lo hacen lo antes que pueden y hay semanas que a lo mejor tienen un hueco, pero luego hay otras que no lo tienen porque están hasta arriba", lamenta Tur. Los instaladores son muy necesarios, pero también deben estar certificados, es decir, que no puede instalarlo tu vecino del quinto que sabe seguir "muy bien" tutoriales de YouTube.

Esta tarea la tiene que hacer un profesional autorizado porque "si no lo es y no lo instala bien, automáticamente pierdes la garantía, así que solo podrías tirarlo a la basura o pagar una reparación que suele ser bastante cara", explica Ribas. Además, añade que al retirar el antiguo, hay unos gases que hay que recuperar y evitar que se viertan a la atmósfera porque "son muy contaminantes", y por lo tanto, ese trabajo lo tiene que hacer un instalador certificado.

