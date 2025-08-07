Las alergias y el asma: enfermedades muy caras para las familias que las padecen

Las enfermedades alérgicas y el asma afectan de una manera muy directa a los bolsillos de las familias que las padecen. Así lo indica un estudio pionero liderado por profesionales del grupo de Alergias del Hospital Regional Universitario de Málaga y del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (Ibima Plataforma Bionand). Al alertar del impacto económico de estas patologías crónicas, se indica que los propios pacientes asumen una parte considerable de cargas muy caras a través de gastos de bolsillo, que promedian 201,56 euros por paciente y constituyen el 13,2% del coste total.

Este montante incluyen medicamentos no reembolsados (118,74 euros por persona), costes de control ambiental en el hogar (25,56 euros) y transporte a centros especializados (23,11 euros). Además, se aporta una clave que invita a imaginar el elevado coste que puede totalizar en una misma unidad familiar. Y es que las enfermedades alérgicas están parcialmente determinadas por factores genéticos, y es habitual que varios miembros de una misma familia se vean afectados simultáneamente. De ahí que el estudio advierta de que "estas circunstancias determinan un desafío financiero significativo, afectando potencialmente a la adherencia al tratamiento y la calidad de vida".

Trabajo pionero

Este trabajo pionero -el primero en basarse en el registro paneuropeo HEAD (Health Economics of Allergic Diseases)- cuantifica en más de 1.500 euros anuales por paciente el coste medio de estas condiciones crónicas, incluyendo el gasto que asumen los sistemas de salud. Para hacerlo posible se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo impulsado por la European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), que preside la catedrática de la Universidad de Málaga y doctora del Hospital Regional María José Torres Jaén. En colaboración con sociedades nacionales de alergia, el Hospital Regional e Ibima, se han recopilado datos de 778 adultos y niños con rinitis alérgica, asma, dermatitis atópica y alergia alimentaria en Bélgica, Italia, Rumanía y España, abarcando el período previo a la pandemia de COVID-19 (2018-2019) para asegurar la validez de los hallazgos.

A su vez, el estudio ahonda en "la onda expansiva" de estas patologías que "se extiende por toda la sociedad, afectando el rendimiento laboral y la calidad de vida". En este sentido, señala que "más allá de los costes monetarios directos, las enfermedades alérgicas y el asma provocan una importante pérdida de productividad". Los adultos pierden 1,61 días de trabajo al año, mientras que el impacto en los niños es mayor y pierden una media de casi siete días de colegio -6,81 para ser exactos- al año. Igualmente, sobre los cuidadores familiares recae una carga adicional de 1,57 días perdidos al año por paciente para atender a quienes sufren estas enfermedades.

El gasto de los sistemas de salud

De esta investigación se desprende que "la mayor parte de la carga económica recae directamente en los sistemas públicos de salud, con un promedio de 1.329 euros por paciente al año que representa un significativo 88,8% del coste total". Al desglosar estos gastos, más de la mitad del dinero invertido repercute en los tratamientos (546,89 euros) y las visitas a especialistas (222 euros), de ahí que en el informe se sugiera "la necesidad de optimizar las vías asistenciales" para atenuar el impacto económico.

El asma, la más costosa

Si se establece un ranking sobre el gasto que generan las patologías alérgicas estudiadas para este trabajo, el asma aparece como la enfermedad más gravosa y supone un coste anual medio por paciente de 2.757 euros. En el caso de la dermatitis atópica, este mismo dato asciende a 1.566 euros y la alergia alimentaria a 1.324 euros por paciente. Menos costosa resulta la rinitis alérgica, que implica un impacto anual promedio de 538 euros en los costes de atención médica.

Entre las conclusiones del estudio se advierte que "la significativa carga económica de las enfermedades alérgicas exige una acción inmediata para mejorar su manejo". Además, se recalca "la necesidad imperiosa de mejorar las estrategias de prevención para reducir la incidencia de estas enfermedades, desarrollar vías de diagnóstico y tratamiento más eficientes que minimicen los costes sanitarios, así como establecer sistemas de apoyo robustos para pacientes y familias para mitigar el impacto social y económico".

Reducir costes sanitarios

Al mismo tiempo, el estudio, hace hincapié en "la urgente necesidad de considerar la inmunoterapia con alérgenos (ITA), un tratamiento modificador de la enfermedad, por su potencial para reducir los costes sanitarios a largo plazo al mejorar los síntomas y disminuir la necesidad de farmacoterapia".

También se aboga por "aumentar la educación en enfermedades alérgicas para empoderar a los pacientes en el automanejo de sus condiciones crónicas y aliviar la carga de la enfermedad". Y, finalmente, se insiste en que "abordar estas problemáticas no solo mejorará los resultados para los pacientes, sino que también aliviará la presión económica sobre los sistemas de salud y la sociedad en su conjunto".

En definitiva, se enfatiza que el estudio desvela "una realidad económica alarmante para Europa: las enfermedades alérgicas y el asma no son solo un desafío de salud pública, sino una significativa losa financiera que cuesta a los sistemas de salud, la sociedad y las familias europeas un promedio de más de 1.500 euros por paciente al año".