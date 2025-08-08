Ni Combarro ni Baiona: este es el pueblo más bonito de las Rías Baixas según la revista Viajar

Galicia cuenta con muchos pueblos mágicos entre los que escoger para pasar un fin de semana ideal. Tantos, que en ocasiones lo mejor es dejarse guiar por los expertos y descubrir nuevos lugares donde perdernos y descansar.

En esta ocasión, la revista Viajar ha hecho una selección de los pueblos más bonitos de España. Entre estos, los pueblos gallegos destacan por sus localizaciones naturales y su arquitectura cargada de historia.

Para Viajar, el pueblo más bonito de Pontevedra es Vilanova de Arousa. Según la revista de viajes, el pueblo ubicado en la comarca del Salnés es el mejor para dar un paseo y disfrutar del verano en toda la provincia.

Playas blancas e historia de la literatura

El pueblo pontevedrés se caracteriza por estar enmarcado en una localización espectacular y su historia, ya que aquí se encuentra la casa en la que nació Ramón María del Valle-Inclán, novelista, poeta y dramaturgo, una de las plumas más importantes de la literatura española.

Además de la de Valle-Inclán, también se encuentra la casa-museo de los hermanos Francisco y Julio Camba, pues los reconocidos periodistas compartían lugar de nacimiento con el literato.

Playa O Terrón / Mar de Santiago

La revista destaca el puerto y la lonja del pueblo, «donde vivir el ambiente pesquero del lugar», así como la variedad y calidad de su gastronomía local.

Pero hablar de Vilanova de Arousa es hablar también de sus playas de arena blanca. Desde As Sinas hasta la playa de Terrón, las vistas de la ría de Arousa y su clima apacible las convierte en una ubicación paradisíaca en la que pasar el verano.