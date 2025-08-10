El negocio, en caída libre, de las firmas de libros

La firma de un libro es el momento mágico en el que el escritor y su lector se encuentran en una caseta o en una librería, se reconocen y ven el final de la cadena de producción de un libro. La obra y el bolígrafo se entrelazan para dejar marcado al escritor en una página que el lector podrá rememorar cada vez que abra su ejemplar. Las firmas y presentaciones de libros siempre fueron una forma de promocionar, tanto a la obra como al autor y a la librería que sirve como conexión. Pero hace unos años que los libreros vieron que el negocio comenzó a decaer.

El vicepresidente de la Federación de Librerías de Galicia y dueño de la librería Bandini de Bertamiráns, Óscar Porral Vicente, explica que hay dos puntos de vista respecto a las firmas de libros, que no necesariamente son coincidentes. La primera son las firmas de libros que se organizan durante el año en las diferentes librerías, que no van de la mano de un evento concreto, sino que el librero, por propuesta de una editora o un grupo de editores, contacta con el autor. «Esa es una dinámica que tenemos muchas librerías de manera recurrente durante todo el año. Entonces, ahí si sube o si baja, es la perspectiva del librero. Yo creo que tiene que ver más con la propia actividad de la librería», señala Porral.

El vicepresidente de la Federación de Librerías de Galicia explica que este tipo de firmas «funcionan en la medida en que la persona que firme tenga un efecto reclamo, es decir, que tenga capacidad de llamada, como por ejemplo con los autores de novelas fantásticas románticas o juveniles».

El otro punto de vista son las firmas en la Feria del Libro. «El público es más cautivo e itinerante y se deja caer sobre la feria, a veces, sin siquiera informarse de cuáles son las actividades que hay. A ese nivel, las firmas funcionan como reclamo de las propias casetas. Es decir, cada librería gestiona con los autores y con las editoras la presencia de un autor concreto en la feria. A mí me parece que eso está bastante estable y que depende fundamentalmente de la capacidad de la atracción que tenga la persona que la firma», explica Porral.

Juan Carlos Sanmiguel es el dueño de Alita Comics, tienda especializada en comics en Santiago de Compostela y A Coruña. Sanmiguel señala que lleva 23 años al frente de su tienda y que siempre llevaron a autores conocidos a los diferentes eventos que programaban. Pero hace ya unos años que las firmas no están funcionando como lo hacían en su momento. «De media, no funcionan. Desde la pandemia tenemos la competencia de las librerías online que hacen que todo el proceso sea más frío porque la gente no se mueve de sus casas ni tienen interacción con el autor», comenta Sanmiguel. El dueño de Alita Comics explica que ve en la venta de ejemplares y firmados en plataformas como Amazon, una amenaza. «Esto creo un cambio en las convocatorias de los autores presencialmente», señala el dueño de Alita Comics.

La secretaria de la Federación de Librerías de Galicia y responsable de Espazo Lector Noble de la ciudad de Ourense, Celia Fernández Clemente, asevera que las firmas de libros tienen una tendencia a peor. «No tienen el atractivo y el poder de convocatoria que suponía y que tenían en un principio. En su momento, se hacían las convocatorias a un mes o a dos semanas a vistas de las firmas y presentaciones. Ahora se hace con un margen de maniobra de una semana al día de la presentación. No hay un fenómeno que nos garantice que tengamos un público elevado, en cuanto a número y porcentaje. Las ventas, evidentemente, repercuten», comenta Fernández Clemente.

La responsable de Espazo Lector Noble de Ourense señala que, para ella, la baja participación de público en las firmas se debe a una razón: la sobresaturación en la dinámica diaria de trabajo y en los tiempos que no son cómodos para tener un tiempo libre de hobby. «Teníamos un día a la semana que sabíamos que las firmas no iban a fallar, que eran los viernes por la tarde. Creo que estamos en un momento de supervivencia y sobre estimulados en el tema de las publicaciones. Estamos llevando al límite el consumo de la lectura», explica Fernández.

Adaptarse a lo nuevo

El dueño de Alita Comics señala que las librerías deberían adaptarse a la situación actual dinamizando las firmas de libros con, por ejemplo «las nuevas tecnologías, como los canales de YouTube, o los podcast». Sanmiguel también asevera que hay que fomentar eventos como viñetas o encuentros con autores entre diferentes librerías. «Hay que hacer rutas con los libreros, no verlo como una competencia sino como un tejido cultural y hacer una diferencia con las librerías online. Hay que tener conciencia y responsabilidad en nuestras compras, hay que comprar en la librería en el barrio», explica Sanmiguel.

Juan Rodríguez es el dueño de la librería El Gargo Azul en A Coruña. Comenta que lo importante para poder tener una firma de libros rentable, tanto en la librería como en las casetas de las Feria del Libro, es «conseguir chegar aos posibles clientes interesados, mediar entre o lector e autor e atopar formatos de faladoiros que podan ser máis atractivos para os públicos actuais».

Celia Fernández Clemente explica que una buena forma de hacer el cambio es potenciar a los autores. «El atractivo que proponemos son los vinos literarios; los festivales musicales y también realizando presentaciones los sábados por la mañana, acompañados con un brunch. Buscamos que las presentaciones vayan combinadas con algo. Pero esto tiene un coste y si las ventas no acompañan, significa una pérdida», comenta la responsable de Espazo Lector Noble.

Editoriales y escritores

Las editoriales explican que las firmas de libros y las presentaciones son el acto más útil e importante para que los autores y los lectores tengan contacto directo, así lo apostilla Henrique Alvarellos Casas, director de Alvarellos Editora. « É un acto moi socorrido, moi recurrente e moi útil. Igual que as presentacións de libros están en un momento de reformulación, ver facelas algo distintas a como se facían tradicionalmente, con charlas, con outros tipos de actividades máis proactivas», señala Alvarellos.

Juan Mariñas, escritor y también director de Lautana Editorial asevera que las firmas de libros en librerías (salvo ciertos espacios que están comprometidos con el autor, como las librerías El Galgo Azul, Couceiro o Arenas en A Coruña) se realizan solamente con escritores consagrados. «Depende mucho de las librerías y de las oportunidades que nos pueden llegar a dar», explica Mariñas.

El escritor comenta que las Ferias del Libro son buenas oportunidades para los escritores y que la experiencia hay que transitarla pero «creo, y puedo estar equivocado, se está perdiendo esta autenticidad de antes y la cercanía con el autor, porque hay mucha pose y mucho influencer y poco autor de verdad, esa es mi sensación», alega el escritor y editor.