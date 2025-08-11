Un nuevo incendio en Tarifa amenaza el entorno de la playa de Bolonia

Los Servicios de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) se encuentran trabajando en estos momentos con medios aéreos y terrestres en un nuevo incendio forestal declarado en el municipio gaditano de Tarifa, en concreto, en el paraje Sierra de la Plata.

El fuego se produce apenas dos días después de que se diera por extinguido el que se inició el pasado 5 de agosto en el paraje de La Peña, que afectó a una superficie de 283 hectáreas y que obligó al desalojo preventivo de unas 1.500 personas y 5.000 vehículos.

En su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), el Infoca ha detallado que se han activado para trabajar en su control y extinción dos helicópteros semipesados y uno pesado, además de dos aviones anfibios ligeros.

Por tierra hay desplegados dos Brigadas de Refuerzos contra Incendios (Bricas), seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un técnico de extinción, un agente de medio ambiente y dos vehículos autobombas.

A los efectivos aéreos y terrestres les acompañan también agentes de la Policía Local de Tarifa, la Guardia Civil y el parque local de Bomberos, como ha apuntado el Ayuntamiento de Tarifa en sus redes sociales, asegurando que "preocupan la intensidad y dirección del viento".

El Ayuntamiento ha pedido a la ciudadanía que evite la zona y siga la información oficial. Así, esta administración local se mantiene en coordinación con el Plan Infoca y las autoridades competentes.

