Galicia
Dos bomberos con quemaduras, uno con una pierna rota y otro hallado semiinconsciente en los virulentos incendios de Ourense
Un nuevo fuego originado en Oímbra este mediodía ya puso en peligro la vida de tres bomberos
En este momento se recuperan en el hospital
Patricia Casteleiro
La provincia de Ourense está cercada por las llamas y pese al trabajo de los medios de emergencias, el viento y la virulencia de los fuegos juegan en contra de su extinción. Esta tarde a las 14.34 horas se inició un nuevo fuego en Oímbra, cercano a la parroquia de As Chas.
Aunque por el momento se desconocen las hectáreas, todo apunta a que no está siendo sencillo controlarlo. Según informan desde la Diputación de Ourense, dos bomberos de la brigada de la localidad sufrieron quemaduras de consideración mientras trabajaban y tuvieron que se atendidos in situ por el 061. Por ahora, permanecen con pronóstico reservado.
En el mismo foco, otro bombero desapareció y durante algunos momentos se generó una situación de gran tensión. Fue hallado, pero semiinconsciente, mareado. En estos momentos ya recibe atención médica. Tanto él como sus compañeros descansan ya en el hospital.
Una pierna rota en Maceda
El fuego de Maceda, ya considerado «gran incendio» porque supera las 500 hectáreas, continúa en activo. Un brigadista de Medio Rural que conducía una motobomba chocó contra un vehículo y se rompió una pierna. El 061 se desplazó hasta el lugar para atenderle. Este foco también está siendo especialmente complejo por la cercanía a varios núcleos habitados. Algunos vecinos de Calveliño de Monte, en la parroquia de Santiso, fueron desalojados por el fuego que afecta a la sierra de San Mamede.
- El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
- La DGT instala dos nuevos radares de tramo en Galicia: estos son los puntos controlados
- Incendio junto al cementerio de Boisaca: un vecino sorprende in fraganti al autor del fuego
- Ikea recupera el armario de madera más vendido de su historia y con bajada de precio
- Reactivado por segunda vez el incendio forestal que afecta al Camino de Santiago a su entrada en la capital gallega
- Contraste de temperaturas este lunes en Galicia: 15 grados de diferencia y posibilidad de tormentas
- Catorce horas esperando a la ambulancia tras recibir el alta en el Clínico de Santiago
- La Guardia Civil de Santiago investiga la muerte de un hombre en Mesía por un disparo