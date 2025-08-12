Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 12 de agosto de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 12 de agosto de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 18, 28, 42, 46 y 48 y las estrellas 3 y 9.
El código del Millón ha sido el SCP77013.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
- La DGT instala dos nuevos radares de tramo en Galicia: estos son los puntos controlados
- Incendio junto al cementerio de Boisaca: un vecino sorprende in fraganti al autor del fuego
- Ikea recupera el armario de madera más vendido de su historia y con bajada de precio
- Reactivado por segunda vez el incendio forestal que afecta al Camino de Santiago a su entrada en la capital gallega
- Catorce horas esperando a la ambulancia tras recibir el alta en el Clínico de Santiago
- Contraste de temperaturas este lunes en Galicia: 15 grados de diferencia y posibilidad de tormentas
- La Guardia Civil de Santiago investiga la muerte de un hombre en Mesía por un disparo