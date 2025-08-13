El espectacular mirador desde el que se ven las islas Cíes y la catedral de Santiago: vistas inigualables a más de 600 metros de altura

A lo largo y ancho de Galicia podemos encontrar cientos de rincones mágicos en plena naturaleza, pero también a lo alto. Los miradoresson puntos de interés turístico de gran belleza y desde hace unos años, su atractivo se ha potenciado con la instalación de monumentos, plataformas de madera y otros elementos que los convierten en lugares muy "instagrameables".

Uno de los miradores más impresionantes de la comunidad gallega es esta atalaya construida a más de 600 metros de altura sobre el valle del río Té, en la comarca de Barbanza-Arousa.

Su nombre es Pico Muralla y es una visita obligatoria para todos aquellos amantes de la naturaleza.

Mirador de Pico Muralla

El mirador de Pico Muralla se encuentra en lo alto del Monte Picudo, en el parque eólico de Rianxo. Es una amplia plataforma de madera que ofrece una panorámica espectacular de la ría de Arousa, la ría de Muros e Noia o Santiago de Compostela.

Sin duda, lo que despierta mayor interés de este mirador es que en los días despejados se puede ver desde allí la ría de Vigo y las islas Cíes e incluso las torres de la Catedral de Santiago. Al lado de la plataforma hay un cartel informativo que indica todos los puntos que puedes contemplar desde Pico Muralla.

Tal y como expone la Mancomunidad de Municipios Barbanza-Arousa en su página oficial, se puede acceder hasta el mirador desde O Araño o desde Burés, por una pista asfaltada hasta la 'Pedra dos Concellos'. Desde ese punto, en el que se encuentran los municipios de Rianxo, Lousame, Rois y Dodro, debes ascender por las pistas de tierra del parque eólico. ¡Cuidado con el coche, el camino tiene pendientes fuertes en ciertos tramos!

El trayecto hasta Pico Muralla está plagado de bosques y animales en libertad, como vacas, caballos y cabras. Una excursión perfecta con un gran regalo final: las vistas.