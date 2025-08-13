Última hora de los incendios en España | Dos muertos y miles de evacuados por la oleada de fuegos

Ante la pregunta sobre los comentarios de su compañero en el Ejecutivo, Aegesen evitó valorar los mensajes en redes sociales del ministro Óscar Puente y demandó "unidad" política.

No voy a entrar en polémicas, dijo Aegesen antes añadir de que su “percepción es que ahora tenemos que estar 100% todos unidos y dedicados a la extensión de los incendios”.

Repreguntada en la entrevista en la Ser sobre los comentarios del ministro de Transportes, la vicepresidenta sostuvo que “los tuis de Óscar Puente, en su conocimiento especialmente del territorio, tendrán su vocación. Pero, insisto mi forma de reaccionar ante lo que está ocurriendo en toda España es unidad, coordinación, y trabajar de la mano para buscar la extinción”, remarcó.