En Directo
Minuto a minuto
Última hora de los incendios en España | Dos muertos y miles de evacuados por la oleada de fuegos
Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país
Los fuegos se han cobrado ya la vida de dos personas y hay decenas de heridos
A. Romero
Decenas de incendios forestales amenazan diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas y afectando en ocasiones a viviendas. En Madrid, un hombre ha fallecido por la gravedad de las quemaduras sufridas en un fuego declarado este lunes en la localidad de Tres Cantos. La noche del martes se conocía la existencia de la segunda víctima mortal de esta ola de incendios, un voluntario de 36 años que luchaba contra el fuego en León.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
Aagesen cifra en 14 los incendios activos en siete comunidades y apunta al origen intencionado de varios por su "virulencia"
La Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha cifrado en 14 los incendios forestales que permanecen activos en siete comunidades y a la espera de que se confirmen las causas se estima que varios de ellos han sido provocados "por su virulencia". "Todos están bajo investigación, todavía es precipitado, prematuro tener la cuantificación de cuántos han sido provocados, pero sobre varios de ellos se tiene bastante intuición de que pueden haberlo sido por la virulencia y cómo han evolucionado", ha indicado Aagesen en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.
May Mariño
Por último, Aegesen descartó una visita suya o del presidente del Gobierno a alguna de las zonas donde se combaten las llamas. "En este momento no" está previsto porque la "prioridad" es la extinción. "Si mi presencia es necesaria para colaborar o para ayudar, siempre estoy disponible, pero ahora las labores son que los profesionales puedan trabajar en esa extinción y evitar cualquier tipo de distracción"
May Mariño
Ante la pregunta sobre los comentarios de su compañero en el Ejecutivo, Aegesen evitó valorar los mensajes en redes sociales del ministro Óscar Puente y demandó "unidad" política.
No voy a entrar en polémicas, dijo Aegesen antes añadir de que su “percepción es que ahora tenemos que estar 100% todos unidos y dedicados a la extensión de los incendios”.
Repreguntada en la entrevista en la Ser sobre los comentarios del ministro de Transportes, la vicepresidenta sostuvo que “los tuis de Óscar Puente, en su conocimiento especialmente del territorio, tendrán su vocación. Pero, insisto mi forma de reaccionar ante lo que está ocurriendo en toda España es unidad, coordinación, y trabajar de la mano para buscar la extinción”, remarcó.
May Mariño
Sara Aegesen analiza la situación en España por los incendios
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aegesen, reapareció este miércoles ante la situación "muy complicada" que vive el país, con 14 fuegos activos en siete comunidades autónomas. Aseguró que "todos" los incendios están bajo investigación y que, pese a que aun es "prematuro" confirmar cuantos han sido provocados, afirmó que en "varios de ellos" se tiene "bastante intuición de que han sido provocados por la virulencia"
Los bomberos mantiene en Tarifa cinco autobombas y cinco grupos de bomberos tras estabilizar el incendio
El servicio de extinción de incendios andaluz, Infoca, mantiene en el paraje Sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz), donde el incendio está ya estabilizado y en fase de preemergencia situación operativa 0, cinco autobombas, una unidad médica, cinco grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y tres técnicos de extinción, encargado y de medio ambiente, respectivamente. El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, explicaba este martes que se ha completado el retorno de todas las personas que habían sido desalojadas a causa del fuego. Sanz agradecía la "paciencia y colaboración" de los afectados por este incendio declarado el pasado lunes, al tiempo que daba la enhorabuena a los dispositivos por "su gran labor".
El incendio de Tres Cantos sigue perimetrado y presenta buena evolución
El incendio declarado este lunes por la tarde en el municipio madrileño de Tres Cantos, que ha causado la muerte de un vecino, continúa perimetrado y presenta buena evolución, según han indicado desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid.Durante la noche no se han producido rebrotes y los efectivos de la UME y del Ayuntamiento de Madrid se han podido retirar y han continuado trabajando once dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid.
Seis heridos, dos en la UCI y cuatro en la unidad de quemados por el incendio de Puercas (Zamora)
De las seis personas heridas el martes en el incendio forestal de Puercas (Zamora) cuando el fuego llegó a la localidad de Abejera dos se encuentran en la UCI del hospital Virgen de la Concha de Zamora y cuatro han sido trasladadas al hospital Rio Hortega de Valladolid, donde hay unidad de quemados, han informado fuentes de la Junta de Castilla y León. Los heridos eran vecinos evacuados que viajaban en dos vehículos durante el desalojo, uno que demoró la salida y el otro que dio media vuelta cuando partía, según han precisado fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.
Más de 250 personas evacuadas por el avance del incendio forestal declarado en Cáceres
Un total de 258 personas permanecen alojadas en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Plasencia y otras 16 en el Seminario local, tras la evacuación de los municipios de Cabezabellosa, Jarilla y Villar de Plasencia, en el norte de la provincia de Cáceres, a consecuencia de un incendio forestal. Los evacuados fueron recibidos por el alcalde placentino, Fernando Pizarro, y el edil de Interior, David Dóniga.
Desciende a nivel 1 el incendio de Navalmoralejo (Toledo), tras quemar 3.000 hectáreas
El incendio declarado este lunes en Navalmoralejo (Toledo), que ha arrasado más de 3.000 hectáreas entre Castilla-La Mancha y Extremadura, la mayoría en Cáceres, ha descendido a nivel 1. Según señala el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Fidias) en su página web, trabajan en la zona a primera hora de este miércoles 9 medios y 45 personas. Debido a la afección del humo se ordenó el desalojo de alrededor de 120 personas de Navalmoralejo, que fue rodeado por las llamas, y se recomendó el confinamiento preventivo de las localidades de La Estrella (Toledo) y Villar de Pedrosa (Cáceres).
Más de 4.000 personas evacuadas en León por el incendio de Molezuelas
Un total de 4.345 personas, de 23 pueblos leoneses, han sido evacuadas en la tarde de este martes, 12 de agosto, por el incendio de Molezuelas, según la última actualización de datos ofrecida por la Subdelegación del Gobierno. Los desalojados se han trasladado a La Bañeza, en León, donde Cruz Roja mantiene cuatro albergues; y en Astorga, en la que hay tres albergues en el Seminario, el pabellón municipal y el cuartel militar.
- El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
- La DGT instala dos nuevos radares de tramo en Galicia: estos son los puntos controlados
- Incendio junto al cementerio de Boisaca: un vecino sorprende in fraganti al autor del fuego
- Interceptan a dos taxistas circulando borrachos y con pasajeros a bordo en Santiago
- Catorce horas esperando a la ambulancia tras recibir el alta en el Clínico de Santiago
- Álex Regueiro, candidato á alcaldía de Teo: «Quero ser a voz dos veciños»
- A USC consegue prazas na residencia de Galeras para profesorado e invitados dende o inicio do curso
- El PP recupera la Alcaldía de Touro: «Esto era una pequeña dictadura»