María Belén Álvarez Mosquera (Ourense, 2000) llevó al papel todo lo que estaba sintiendo de la manera más orgánica que encontró: con la poesía.

¿Por que eligió la poesía como narrativa para crear su primer libro?

Digamos que no la escogí como tal. Es la manera más orgánica que tengo de expresar, normalmente lo que vivo y cómo me siento, nace de esta manera, un poco más lírica. No es una poesía encorsetada en la que yo esté pensando en hacer que rime, en hacer que sea especialmente bonita, sino que, es la manera más natural que tengo de hablar.

¿Cuándo inicio su camino en la escritura?

En realidad, escribir como tal siempre ha sido una necesidad. Recuerdo con 15 años ya coger libretas, soy de esas escritoras que tienen muchas libretas, ninguna terminada, y que siempre andaba comprando más. Escribía por necesidad, para desahogarme de las cosas que sentía, que vivía. No fue hasta 2018, cuando me voy a Vigo a estudiar la carrera, que empiezo a escribir cosas en las notas del móvil, así sin más pretensión, simplemente intentar explicar con palabras aquello que sentía y no sabía expresar. Y nada, se lo enseñaba a alguna amiga y me decía, ‘María, esto es muy bueno y bonito’. Creo que todas las escritoras, supongo que al principio cuando empiezas tienen esa cosa del síndrome del impostor.

¿Cómo fue el proceso de creación de Música vieja y nueva?

Cuando conozco a mi pareja actual y le comparto que escribo, él me dio mucho ánimo y mucho impulso para hacerlo, porque soy una persona muy perfeccionista y que procrastina. Lo dejaba y lo dejaba. Entonces, él me dio mucha conciencia de lo que estaba haciendo y me ayudó mucho a superar ese miedo. Y me dijo: ‘¿Por qué no sacas un libro?’. Entonces me lancé, compré una libreta porque ya tenía bastantes cosas escritas, y dije, vale, voy a terminarlo con calma. Y cuando terminé la libreta dije, ya está.

¿Qué eligió expresar en este primer libro?

De hecho siempre me he sentido un poco incomprendida porque sentía que la manera en la que la gente pensaba era demasiado pegada a la realidad, demasiado tangible. Y yo las veía con un poco más de profundidad y siempre sentía que tenía que traducirme un poco para hablar con los demás. Y en mi cabeza y cuando escribía podía ser yo misma, expresarme de manera más poética y más lírica y quizás menos tangible. Para mí la poesía me da libertad.

¿Por qué Música vieja y nueva?

Primero porque, como pongo sobre la palestra sentimientos que son nuevos y vivencias que son viejas, quería que el título del libro reflejara eso. Que al final no es un libro actual, por así decirlo, sino que es un poco recopilatorio y una síntesis, cerrar un círculo de una etapa emocional de mi vida. Y de repente, estaba escribiendo y me puse a pensar que a veces lo que sentimos hace mucho ruido en la cabeza, y para mí el escribir es un poco como componer.

¿Hay alguna obra más en el tintero?

Sí, de hecho cuando mi pareja me dijo que tenía que tomarme en serio lo de escribir, y cuando me puse con la idea de hacer un libro, en realidad, no iba a sacar este poemario. No sabía qué hacer y empecé tres cosas a la vez. Por un lado, comencé a recopilar mis poemas y a seguir creándolos. Por otro lado, empecé una novela que es como de realidad mágica, un poco imitando a Cien años de soledad o El Principito. Y a la vez, también empecé un ensayo más autobiográfico. Comencé con las tres a la vez, pero claro, lo más fácil, para mí, fue la poesía, entonces por eso es lo que primero he sacado. Pero esas dos obras están ahí. De hecho tienen título, pero saldrán, no se cuándo, pero saldrán, porque les tengo mucho cariño a las dos.