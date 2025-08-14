O Salnés busca manos para la vendimia

O Salnés encara la campaña de vendimia 2025 con un problema que amenaza cada año: la dificultad para reunir suficientes manos para la recolección de la uva. En estos días, muchas bodegas de la comarca siguen buscando trabajadores para completar sus cuadrillas.

La Fundación Amigos de Galicia, a través de su servicio de orientación laboral en Vilagarcía de Arousa, ha gestionado hasta la fecha la contratación de 86 personas para distintas bodegas de la zona. En total, la entidad recibió 98 solicitudes de peones de vendimia por parte de bodegas y explotaciones vitivinícolas. Aproximadamente un 23 % de los contratados son personas inmigrantes con permiso de trabajo.

Dificultades

Entre los principales obstáculos figuran la imposibilidad de incorporación de personas inmigrantes solicitantes de asilo o con estatus de refugiado que carecen de permiso de trabajo. En Galicia, este colectivo se encuentra a la espera de una resolución administrativa que puede demorarse muchos meses, lo que les impide acceder al mercado laboral temporal incluso cuando existe demanda de mano de obra. Muchas de estas personas, además, se encuentran hospedadas en hoteles u otros recursos de acogida mientras esperan dicha resolución, lo que limita sus posibilidades de establecer vínculos laborales o comunitarios. A ello se añade, en algunos casos, la falta de medios de transporte para desplazarse a las fincas, restringiendo aún más sus opciones.

La coincidencia de fechas entre vendimias de distintas bodegas es otro de los factores que dificulta la cobertura de todos los puestos, ya que obliga a algunos trabajadores a repartir su tiempo entre varias explotaciones. A esto se suma la intermediación de empresas de trabajo temporal, que también recurren a la Fundación para captar personal, aumentando la competencia por los mismos candidatos.

El carácter temporal de los contratos representa otro freno, ya que puede implicar la reducción o suspensión de prestaciones o rentas mínimas, lo que disuade a potenciales interesados.

Relevo insuficiente

En esta campaña se ha detectado un aumento de jóvenes de entre 16 y 19 años interesados en incorporarse a las cuadrillas, aportando un necesario relevo generacional. No obstante, este incremento no alcanza para cubrir toda la demanda prevista.

La Fundación Amigos de Galicia continúa recibiendo solicitudes de personal por parte de bodegas y explotaciones vitivinícolas y mantiene activo su servicio de intermediación laboral para conectar a trabajadores disponibles con empresas de la comarca, con el objetivo de que la vendimia –clave para la economía y la identidad cultural de O Salnés– pueda desarrollarse con el mayor éxito posible.