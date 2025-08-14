¿Sabes que significa la nueva señal de la DGT? Puede ahorrarte una sanción de 200 euros y 4 puntos del carnet

Estamos en pleno verano. Época de muchos gastos y desplazamientos durante las esperadas vacaciones, pero también un momento en el que las temidas multas de tráfico aumentan exponencialmente, pudiendo llegar a arruinar nuestros periodos de descanso. Por ello, desde la DGT acaban de poner en funcionamiento una nueva señal que ya se está instalando en las ciudades españolas, con la que avisará a los conductores para evitar una sanción de 200 euros y la retirada de 4 puntos del carnet.

Identificada como S-991c, el pictograma de esta nueva señal muestra un semáforo en rojo acompañado de ondas de radar y diferentes vehículos, simbolizando que la vía está vigilada electrónicamente y advertiendo a los conductores de la presencia de sistemas de control en semáforos, conocidos como radares “foto-rojo”, que capturan a los vehículos que no respetan la luz roja.

Un mecanismo que se activa en el instante en que el semáforo cambia a rojo, registrando el paso del vehículo con dos cámaras: la primera cuando cruza la línea de detención y la segunda cuando ya ha rebasado el cruce. Si en ambas imágenes se aprecia que el semáforo estaba en rojo, ya sea por prisa o por despiste, la denuncia se considera válida y se tramita automáticamente.

Con esta medida, la Dirección General de Tráfico busca mejorar la seguridad vial en intersecciones, reducir la siniestralidad y disuadir conductas imprudentes. No obstante, algunas asociaciones de automovilistas han cuestionado su aplicación, alegando falta de garantías técnicas y procedimientos que ya han dado lugar a recursos judiciales en casos previos.

Antes de pagar, consulte si es posible recurrir

Ante la notificación de una multa por haberse saltado un semáforo en rojo, conviene recordar que no todas las denuncias son firmes. En ocasiones se producen errores técnicos en la captura de imágenes, por lo que la recomendación es que, antes de abonar una sanción, te informes sobre la viabilidad de un recurso.