Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Pon a prueba cuánto sabes sobre lo que ha pasado en los últimos días
Redacción
¿Has seguido la actualidad estas dos últimas semanas? Te retamos a demostrarlo con nuestro test de noticias. Responde a las preguntas, descubre si eres un auténtico experto en información.
- Así será la nueva sede del Cesga en A Sionlla
- Lavacolla es ya la segunda terminal de España que más sangra por los recortes de Ryanair
- La DGT instala dos nuevos radares de tramo en Galicia: estos son los puntos controlados
- Las casas más caras de Galicia
- Incendio junto al cementerio de Boisaca: un vecino sorprende in fraganti al autor del fuego
- El PP recupera la Alcaldía de Touro: «Esto era una pequeña dictadura»
- Un argentino que reside en Galicia alucina con una 'auténtica parrillada argentina' que hay en Santiago: 'Me sentí como en casa durante dos horas
- Un edificio en desuso en el Gaiás se convertirá en un centro de apoyo logístico