En Directo

Minuto a minuto

Última hora de los incendios en España | Los fuegos se complican en Ourense, Zamora y Cáceres y ya dejan tres muertos y más de 115.000 hectáreas quemadas

Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país

Los fuegos se han cobrado ya la vida de tres personas, el último un voluntario que permanecía ingresado en el hospital

Un helicóptero trabaja en la extinción de un incendio en el municipio ourensano de Larouco.

Un helicóptero trabaja en la extinción de un incendio en el municipio ourensano de Larouco. / AP/LaPresse

A. Romero | S.Vázquez

Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya tres víctimas mortales.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents