En Directo
Minuto a minuto
Última hora de los incendios en España | Los fuegos se complican en Ourense, Zamora y Cáceres y ya dejan tres muertos y más de 115.000 hectáreas quemadas
Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país
Los fuegos se han cobrado ya la vida de tres personas, el último un voluntario que permanecía ingresado en el hospital
A. Romero | S.Vázquez
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya tres víctimas mortales.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
Declarado el nivel 2 por un incendio en Toques (A Coruña), con 200 hectáreas arrasadas
La Junta de Galicia ha declarado un nuevo incendio en el municipio coruñés de Toques, concretamente en la parroquia de San Martiño de Oleiros, que según las últimas estimaciones ha arrasado ya las 200 hectáreas y que preocupa por su proximidad al núcleo de población de Penagundín, en Melide (A Coruña). Precisamente, debido a la cercanía de las llamas a las casas, se ha activado la situación 2 de emergencia, que aún permanece activa en toda la provincia de Ourense, la más castigada por los fuegos en Galicia y donde ya han ardido más de 26.000 hectáreas, a la espera del nuevo parte de Medio Rural con información actualizada.
La UME despliega 1.300 militares en la lucha contra el fuego y suma 2.100 de apoyo
La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado este viernes 1.300 militares en la lucha contra el fuego en doce incendios forestales, a los que se suman 2.100 en tareas de apoyo logístico y de mando en un trabajo para el que tienen desplegados 440 medios. Según informa en su cuenta de X, la unidad está actuando en los principales incendios activos en la zona noroeste del país (Ourense, Castilla y León y Asturias), en los siniestros de la Jarilla (Cáceres) y Llerena (Badajoz) y en Teresa de Cofrentes (Valencia).
El fuego no da tregua en Extremadura: evacúan a 40 personas y confinan otro pueblo por el incendio de Pallares
No hay descanso para los efectivos de extinción en Extremadura. Tampoco para algunos extremeños que llevan ya cuatro noches fuera de sus casas. Cuando unos incendios comienzan a estabilizarse, otros cogen fuerza. La situación de los fuegos sigue siendo preocupante en la noche de este jueves: al tiempo que llegaban las primeras noticias de que Jarilla podría comenzar a estabilizarse, tras su inicio virulento el pasado martes, con los vecinos de este municipio, Villar de Plasencia y Cabezabellosa evacuados, y los de Oliva de Plasencia Confinados; tomaban fuerza otros incendios, especialmente en Pallares y Alburquerque.
Los medios aéreos vuelven a los doce grandes incendios declarados en Castilla y León
Los medios aéreos de extinción han comenzado a incorporarse de forma progresiva a los doce grandes incendios que afectan a Castilla y León, de los cuales nueve son de nivel 2, en su mayoría en la provincia de León, y tres de nivel 1. El incendio declarado en La Uña, en la comarca leonesa de Riaño, ha empeorado en las últimas horas y ha sido declarado de nivel 1.
El fuego entre Zamora y Ourense sigue descontrolado y el trabajo se centra en salvar casas
El trabajo de los servicios de extinción se ha centrado en la última noche en salvar algunas casas amenazadas en los municipios zamoranos desalojados por el incendio que ha llegado a esta provincia desde la vecina Ourense, un fuego que sigue descontrolado, según han informado a EFE fuentes del operativo de extinción de Zamora. Por el momento, el fuego no ha llegado a ninguna vivienda pero sigue "descontrolado", con muchos focos en la provincia de Ourense y con dos frentes que han avanzado por los valles de Hermisende y de Pías, en la comarca zamorana de la Alta Sanabria, donde ha habido que desalojar a más de 1.700 personas.
La Junta de Extremadura confirma que aún quedan vecinos en la localidad de Cabezabellosa que se niegan a abandonar el pueblo
El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de Extremadura, Abel Bautista, ha confirmado en la tarde de este jueves que aún quedan personas en la localidad de Cabezabellosa, pese a los repetidos avisos para evacuar esta población ante la cercanía de las llamas, y a que en la noche del miércoles hubo que organizar un convoy para rescatar de este municipio a una veintena de vecinos que en un primer momento decidieron no acatar la orden.
El abandono de más de 176.000 hectáreas agrícolas convierte el monte valenciano en un "polvorín"
El campo valenciano sufrió el abandono de 2.770 hectáreas de cultivos abandonados el año pasado en la Comunitat Valenciana, según revela un estudio de la Asociación Valenciana de Agricultores (Ava-Asaja) elaborado a partir de la encuesta Esyrce del Ministerio de Agricultura difundido en diciembre. En el último lustro, la cifra asciende a 13.544 hectáreas, pero el número total de parcelas abandonadas alcanza ya las 176.446 hectáreas. Se trata de terrenos de campos antes fértiles ahora llenos de maleza y frutales secos, cargados de combustible para el fuego. Algo que sumado a la ausencia de precipitaciones y la falta de gestión forestal convierten al monte en un auténtico "polvorín", como coinciden expertos en la materia.
Los incendios aceleran su propagación en Ourense y en un día doblan las hectáreas calcinadas
Las llamas se extienden por el sureste de Ourense a una velocidad vertiginosa y en un solo día ya se ha duplicado la superficie quemada por incendios este verano superando las 31.700 hectáreas. El avance del fuego es imparable y la densa humareda que provoca está complicando las labores de extinción e impidiendo el uso de medios aéreos. En 24 horas ardieron 15.400 hectáreas, seis veces más que lo calcinado durante todo el año pasado. El ritmo de devastación del fuego se acelera: cada hora quedan arrasadas 640 hectáreas, o lo que es lo mismo, cada minuto que pasa arden 10 hectáreas, el equivalente a diez campos de fútbol. Al extenderse con tanta rapidez, los fuegos terminan confluyendo. Así, los dos focos del municipio de Chandrexa de Queixa ya son uno y suman 11.000 hectáreas, lo que lo convierte en el segundo mayor incendio registrado en Galicia solo superado por el de O Courel en 2022.
Continúa interrumpida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Galicia
La circulación de la alta velocidad entre Madrid y Galicia continúa interrumpida después de que este jueves quedara suspendida como consecuencia de los incendios que asolan la zona y hasta nuevo aviso, según han informado a EFE fuentes de Adif este viernes. Adif y Renfe anunciaron ayer en un comunicado conjunto que el servicio de esta línea quedaba interrumpido después de tres días de cortes de línea a petición de los bomberos y protección civil y motivado por los incendios en Ourense y Zamora.
El incendio de Valencia presentó 2 puntos calientes durante la noche
Los medios que participan en los trabajos de extinción del incendio forestal declarado el miércoles en Teresa de Cofrentes (Valencia), que ya ha arrasado alrededor de 504 hectáreas de superficie, han detectado durante la noche dos puntos calientes en los que se han "empleado especialmente", según informa Emergencias de la Generalitat.
- Un argentino que reside en Galicia alucina con una 'auténtica parrillada argentina' que hay en Santiago: 'Me sentí como en casa durante dos horas
- Las casas más caras de Galicia
- Arrecian los coches abandonados en el polígono del Tambre de Santiago: anotan al menos una docena
- Cae el 'súper' de la droga para Santiago y Ordes tras un presunto caso de violencia de género
- Lavacolla es ya la segunda terminal de España que más sangra por los recortes de Ryanair
- Detenido el presunto autor de dos focos del fuego de Oímbra con tres brigadistas heridos graves
- El detenido por el homicidio de Mesía es el hombre que dio la voz de alarma
- Un detenido por la muerte del hombre que falleció de un disparo en Mesía