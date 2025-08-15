Última hora de los incendios en España | Los fuegos se complican en Ourense, Zamora y Cáceres y ya dejan tres muertos y más de 115.000 hectáreas quemadas

Los incendios aceleran su propagación en Ourense y en un día doblan las hectáreas calcinadas

Las llamas se extienden por el sureste de Ourense a una velocidad vertiginosa y en un solo día ya se ha duplicado la superficie quemada por incendios este verano superando las 31.700 hectáreas. El avance del fuego es imparable y la densa humareda que provoca está complicando las labores de extinción e impidiendo el uso de medios aéreos. En 24 horas ardieron 15.400 hectáreas, seis veces más que lo calcinado durante todo el año pasado. El ritmo de devastación del fuego se acelera: cada hora quedan arrasadas 640 hectáreas, o lo que es lo mismo, cada minuto que pasa arden 10 hectáreas, el equivalente a diez campos de fútbol. Al extenderse con tanta rapidez, los fuegos terminan confluyendo. Así, los dos focos del municipio de Chandrexa de Queixa ya son uno y suman 11.000 hectáreas, lo que lo convierte en el segundo mayor incendio registrado en Galicia solo superado por el de O Courel en 2022.