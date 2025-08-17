A Centroeuropa con Viajes Tambre
Un tour de 8 días para visitar las capitales imperiales Europeas
Viajes Tambre se encargó de llevar a un grupo de personas a Centroeuropa para visitar las capitales imperiales. Fue un tour de 8 días durante el cual conocieron Praga (capital de República Checa), Karlovy Vary (importante ciudad-balneario ubicada en la región de la Bohemia Occidental), Viena (capital de Austria), Bratislava (capital de Eslovaquia) y Budapest (capital de Hungría).
