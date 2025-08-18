"La moda de no aplicarse fotoprotector puede derivar en lesiones graves"

El verano es sinónimo de mar, playa y sol. Pero también, con el aumento de la exposición solar, se convierte en una época peligrosa para la piel, con daños tanto inmediatos como a largo plazo. Daniel Virseda, médico adjunto de Dermatología en el Hospital Can Misses, comenta a Diario de Ibiza los peligros de la "nueva moda del bronceado" y cómo elegir el mejor protector para este verano.

Daniel Virseda. / MARCELO SASTRE

La exposición constante al sol, especialmente en esta temporada, puede traer consecuencias graves para la salud cutánea. "En verano, sobre todo, hay riesgo agudo de sufrir quemaduras y a largo plazo la exposición solar crónica aumenta el riesgo de cáncer de piel". Y añade: "Incluso algunos melanomas se están viendo en personas jóvenes, de 30 años, que en su infancia o adolescencia sufrieron quemaduras solares frecuentes".

Autobronceadores

En el mercado existen productos como los autobronceadores con filtros solares, pero su eficacia depende de ciertos criterios. "Hay que comprobar si cumplen los estándares establecidos por la Comunidad Europea, como las certificaciones visibles en el envase", explica el dermatólogo.

"Cuando compras un fotoprotector, hay varios símbolos. Los más importante son los que indican el FPS con un número, que señala el nivel de protección frente a la radiación ultravioleta B. Lo mínimo que se debería utilizar es 30, pero como dermatólogo recomiendo que sea de 50, porque solemos aplicarlo en menor cantidad de la necesaria. Así, aunque no lo hagamos perfectamente, estaremos más protegidos», sugiere Virseda. También añade que «es importante que proteja contra la radiación ultravioleta A, lo cual se indica en el estuche del fotoprotector con un círculo en el que está escrita la palabra UVA. Entonces, el protector que tenga estas dos protecciones es lo suficientemente bueno como para usarlo en esta época".

¿Hay algún cambio en el tipo de casos este verano? "Como no estoy en Urgencias, no llego a ver tantas quemaduras. Normalmente suelen ser casos de quemaduras de bajo grado, que generalmente no conllevan graves consecuencias. Sin embargo, actualmente, por desgracia, hay una moda de no aplicarse el fotoprotector y a no ser conscientes del daño que puede causar la radiación". Además, el experto comenta: "He llegado a observar casos de quemaduras que han evolucionado hacia la formación de ampollas, lo cual indica una mayor profundidad en la lesión".

En el caso de los cánceres de piel por radiación solar, advierte de que "los ve a diario". "Muchas veces, estos cánceres también se deben a lo que llamamos fotoexposición crónica, que es más que un daño ocasional agudo y se debe a una exposición solar repetida y a muchas quemaduras, a falta de un hábito consciente de fotoprotección desde la infancia".

Prevención

Además del uso de cremas solares, existen otras medidas que pueden marcar una gran diferencia en la protección diaria. "También hay que hacer cosas con sentido común. Además de usar fotoprotector, hay que usar protección física, como sombrero y ropa que proteja del sol, y evitar, en la medida de lo posible, exponerse en las horas centrales del día, que son desde las doce hasta las cuatro de la tarde, sobre todo si vamos a la playa o a hacer actividades al aire libre", comenta.

Un producto muy popular en verano es el after sun, pero su función es distinta a la del fotoprotector. "No contiene filtros solares. Sirve para hidratar y calmar la piel después de una exposición o si hay alguna quemadura leve, pero en ningún caso debe usarse como sustituto del protector solar", recalca el especialista.

Recomendaciones

Ante los riesgos que puede causar la exposición prolongada al sol, Virseda recomienda: "Lo más importante para frenar el daño es intentar enfriar la piel. Sobre todo, hay que usar hidratantes con efecto calmante para aliviar la irritación. Si no, puede que se produzca una quemadura más importante que provoque la aparición de ampollas. Igualmente, recomiendo acudir a un profesional para que valore si es necesario aplicar algo más, además de las cremas hidratantes", concluye.

