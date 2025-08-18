En Directo
Última hora de los incendios en España | Robles no descarta enviar más militares a los incendios como apoyo logístico
Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de focos en media España
El fuego se sigue cebando con Galicia, Castilla y León y Extremadura
Pedro Sánchez ha propuesto un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática
A. Romero | S.Vázquez
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya cuatro víctimas mortales.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
Irene Montero pide a Sánchez decretar el nivel 3 de emergencia: "El Gobierno debe tomar el control"
Podemos reclama a Pedro Sánchez decretar el nivel 3 de emergencia para asumir la coordinación de efectivos de la oleada de incendios que asola el país, una competencia ahora en manos de los distintos gobiernos autonómicos. La cúpula del partido morado ha llamado al Ejecutivo a tomar la iniciativa, y su candidata, la eurodiputada y exministra Irene Montero, ha defendido que "el Gobierno debe tomar el control".
"Los incendios son devastadores y la urgencia es frenarlos y la seguridad de personas y zonas afectadas y de bomberos y equipos de emergencia", apuntó en redes sociales la exministra de Podemos, que argumentó que "ante la incompetencia del PP y el desmantelamiento criminal de los servicios de prevención y extinción, el Gobierno debe tomar el control".
También el portavoz del partido, Pablo Fernández, ha llamado a esta petición, al tiempo en que ha criticado durísimamente la gestión de las comunidades autónomas del PP, a quienes ha acusado de una "gestión criminal". "La gestión criminal del PP en varias comunidades está provocando una emergencia sin precedentes por los incendios", señalaba el diputado leonés en la red social X. "El PP no está capacitado para gestionar la situación, por ello pedimos al Gobierno de España que decrete el nivel 3 y asuma la coordinación con los medios necesarios".
El bombero forestal que murió anoche en León procedía de Soria y tenía 57 años
La Junta de Castilla y León ha explicado este lunes que el bombero forestal que murió anoche al sufrir un accidente con la autobomba que conducía en Espinoso de Compludo (León) para combatir el incendio de Yeres/Llamas de Cabrera procedía de Soria y tenía 57 años, aunque era originario de Ourense.
Fuentes sindicales han explicado a EFE que este trabajador, con iniciales, I.R., pertenecía a la brigada de Bayubas de Abajo (Soria), donde lleva varios años de servicio tras afincarse en la provincia soriana hace más de tres décadas.
La Delegación Territorial de la Junta en Soria ha detallado en un comunicado que era oficial de montes y conductor maquinista de autobomba desde julio de 2010.
Cataluña envía refuerzos a las comunidades afectadas por los incendios
La oleada de incendios que golpea varias comunidades autonómicas sigue avanzando con fuerza y mantiene en alerta a las autoridades autonómicas y estatales. Ante la magnitud de la emergencia, Cataluña enviará refuerzos para colaborar en las labores de extinción en los territorios más castigados, según ha anunciado esta mañana el president de la Generalitat, Salvador Illa, a través de las redes sociales.
El dispositivo catalán incluye un avión de vigilancia y ataque (AVA), un bombardero, dos columnas móviles de los Bombers de la Generalitat y medios aéreos de los Mossos d’Esquadra. Estos recursos se suman a los que ya se desplegaron el sábado, cuando un AVA de carga terrestre despegó desde el aeródromo de Òdena para reforzar el operativo aéreo en Ourense.
Illa también ha expresado su pésame por la muerte de un bombero en León durante las labores de extinción, tras el vuelco de una autobomba en el municipio de Espinoso de Compludo la pasada noche. “Toda mi solidaridad y apoyo a las personas afectadas”, ha señalado, al tiempo que ha pedido extremar las precauciones y mantenerse atentos a la evolución de los focos.
Un total de 26 incendios activos en Castilla y León, diez en gravedad 2 y diez en nivel 1
Castilla y León llega a primera hora de la mañana de este lunes 18 de agosto a los 26 incendios activos, de los cuales diez se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en las provincias de Zamora, León y Salamanca, mientras diez alcanzan el nivel 1 en León, Palencia, Salamanca, Ávila y Zamora.
Así lo refleja el balance de incendios forestales en Castilla y León realizado por el Ejecutivo autonómico en la plataforma Inforcyl, consultado a las 9.30 horas, del que se desprende que la situación sigue siendo "de extrema gravedad y simultaneidad" por la cantidad de incendios activos, tal y como han indicado desde la Consejería de Medio Ambiente en su perfil de la red social 'X'.
Los incendios más graves se concentran en las provincias de Zamora, León y Salamanca al situarse en estas provincias varios de gravedad 2, especialmente en León, donde los fuegos originados en Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Yeres -- que afectó a Las Médulas--, Paradiña, Barniedo de la Reina y Canalejas siguen en este nivel de peligrosidad, al igual que el de Gestoso.
Salvador Illa pone medios catalanes a disposición de otras comunidades autónomas para combatir las llamas
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, lamentó este lunes el fallecimiento de un trabajador en la lucha contra el fuego. A través de un mensaje en redes trasladó su "sentido pésame" a familia y amigos, y "toda" su "solidaridad y apoyo a las personas afectadas".
Además, puso "a disposición de las comunidades autónomas afectadas por los trágicos incendios un nuevo avión de vigilancia y ataque (AVA), un bombardero, dos columnas móviles de Bomberos de Cataluña y medios aéreos del cuerpo de Mossos".
El fuego de Canaleja (León) avanza hacia Guardo y arrasa los pinares de Riocamba pese al intenso trabajo nocturno
El incendio forestal declarado en la zona de Canaleja, entre León y Palencia, sigue generando "gran preocupación" y se mantiene el despliegue de medios ante su "complicada" evolución, así lo ha señalado el director técnico Ángel Sánchez, quien ha explicado que el fuego afecta principalmente a los pinares de Riocamba y ha alcanzado las inmediaciones de Guardo (Palencia), donde, mediante a los "intensos" trabajos realizados durante la noche, se ha conseguido contener el avance de las llamas.
Sánchez ha destacado que las previsiones meteorológicas a partir de las 12 horas del mediodía son muy desfavorables, con vientos de entre 40 y 50 kilómetros por hora y de orientación variable, lo que podría dificultar las labores de extinción. "El perímetro es amplio y el relieve complicado, con mucho combustible. Hemos tenido incendio de copas con un sotobosque denso que ha provocado gran intensidad en el fuego", ha explicado.
Pese a estas dificultades, el director técnico ha señalado que el trabajo previo del operativo permitió anticiparse a los cambios de viento, por lo que ha sido efectiva la estrategia adoptada y se ha logrado que el perímetro "apenas avanzara" durante la noche. "Hemos seguido atacando directamente las llamas tanto en el perímetro como en el interior del incendio", ha añadido Sánchez.
Robles no descarta enviar más militares a los incendios pero solo como apoyo logístico
La ministra de Defensa, Margarita Robles, no descarta incrementar el número de militares adicionales a los 500 efectivos que se van a incorporar a las zonas afectadas por los incendios forestales, si bien ha puesto el acento en que no pueden atacar directamente al fuego sino realizar labores de apoyo logístico.
La ministra respondía así, en la Cadena SER, al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha pedido desplegar el Ejército para ayudar en la extinción de los incendios que están asolando especialmente a comunidades como Castilla y León, Galicia y Extremadura, y ha criticado su "ignorancia" por realizar esa petición.
"Se pueden incrementar los (militares) que se quieran desde el punto de vista de presencia física pero no podemos engañar a los ciudadanos. No podemos decir que faltan medios para la extinción del incendio; están y han estado desde el día 2 de agosto", ha incidido la ministra, quien ha pedido no hacer demagogia con este tema y, sobre todo, "no faltar a la verdad".
El incendio leonés de Canalejas entra en Palencia y arrasa varias viviendas en Cansoles
El incendio forestal de Canalejas, en León, ha entrado en la provincia de Palencia y ha arrasado varias viviendas de San Pedro de Cansoles, una pedanía de Guardo con apenas una veintena de habitantes que habían sido desalojados en la noche del sábado.
Algunos vecinos de Cansoles, realojados en el pabellón municipal de Guardo no podrán volver a sus casas después de que el fuego procedente de León haya entrado en el municipio, según confirma el presidente del Cecopi y delegado territorial de la Junta en Palencia, Jose Antonio Rubio.
A pesar de los esfuerzos del operativo no se ha podido detener el avance de las llamas que ya en la tarde de ayer obligaron a desalojar, por prevención, a 564 personas de las localidades palentinas de Villalba de Guardo, Fresno del Río y Mantinos y a confinar a los más de 5.500 habitantes de Guardo.
