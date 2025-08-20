Cambio en los autodespidos: te podrás ir de tu empresa con indemnización si cumples los siguientes requisitos

El autodespido es el derecho del trabajador a terminar su contrato laboral de manera voluntaria bajo circunstancias que le otorgan derecho a recibir una indemnización. Un cambio en el artículo 50 del Estatuto de los trabajadores ha posibilitado.

Según comenta Ignacio de la Calzada González, abogado laboralista, en su cuenta de Instagram un_tio_legal, desde el pasado 3 de abril el trabajador podrá solicitar al Juez irse de la empresa con indemnización y el paro cuando su empleadora incumple con los siguientes dos requisitos: