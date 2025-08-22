Asexualidad: la "sigla" más desconocida para los gallegos del colectivo LGTBIQA+

En muchas ocasiones, las figuras públicas y celebridades visibilizan diversas temáticas que siempre han existido, pero "en la sombra", o no contaban con tanto conocimiento general como otras. Al fin y al cabo, su estatus hace que influyan en la opinión pública de forma positiva o negativa, quieran o no.

Recientemente, el cantante Pablo Alborán fue noticia por declararse demisexual, lo que propició muchas reacciones y artículos en la prensa de personas preguntándose que significa. Antes que él, ya se habían confesado demisexuales otras celebridades como las actrices Ana Milán y Lily Gladstone o las cantantes Demi Lovato y Miley Cyrus.

La demisexualidad se enmarca dentro de la asexualidad, la A de LGTBIQA+, una de las siglas más desconocidas dentro y fuera del colectivo, ya que son las LGTB las que más extendidas están en el imaginario público. Sin embargo, es una orientación que cada vez tiene más aceptación y que incluye a una gran cantidad de identidades dentro de la misma, en una búsqueda por definir y no dejar atrás a ningún miembro de la comunidad queer.

El paraguas de la asexualidad

La asexualidad es una orientación en la que se siente poca o ninguna atracción sexual hacia otras personas. Sobre ella existe un concepto erróneo, ya que muchos consideran la asexualidad como no tener ningún tipo de atracción sexual, pero no es siempre así, como aclara la sexóloga y psicóloga general sanitaria Lucía Álvarez López: "Es importante entender que no puede definirse como una única experiencia, cada persona vive la asexualidad de una forma distinta. Algunas no sienten atracción casi nunca, otras ocasionalmente, otras solo en ciertas condiciones... Las personas asexuales pueden querer tener vínculos de pareja o no, tener encuentros sexuales puntuales o masturbarse, o no. A veces asumimos que una persona por no tener atracción sexual no va a querer dinámicas sexuales cuando no siempre es así".

Álvarez asegura que, muchas veces, las personas asexuales tienen un conflicto no con su orientación, sino con la visión social que hay sobre ella, su forma de vivirla, lo que lleva a una serie de prejuicios que hacen que la asexualidad siga estando muy estigmatizada y, por tanto, invisibilizada.

Asexualidad y alosexualidad / Diego G. Carballo

Dentro de la asexualidad encontramos muchas orientaciones bajo su paraguas. Quizá la más conocida es la previamente mencionada demisexualidad, que consiste en sentir atracción sexual hacia otra persona solo cuando existe un vínculo o conexión emocional fuerte. La gris-asexualidad, por su lado, se define como atracción sexual poco frecuente o en situaciones muy concretas, y la aegosexualidad, en la cual el interés sexual es más a nivel imaginativo que físico, sin querer llevarlo a la práctica.

"Estas etiquetas ayudan a nombrar distintos matices dentro del espectro, pero no son necesarias para todo el mundo. Hay muchas personas que simplemente se identifican como ace, que sería dentro del aspecto asexual, sin más etiquetas", añade la sexóloga. Estas sexualidades son complementarias a la atracción de género, por lo que puede haber, por ejemplo, asexuales heterosexuales, demisexuales bisexuales, aegosexuales homosexuales, etc.

Al otro lado del espectro está la alosexualidad, que describe a las personas que sí sienten atracción sexual con regularidad. Esta etiqueta, que no se suele utilizar mucho, es útil para no hablar de "los asexuales y los normales", es decir, no tratar la atracción sexual como "normal" porque eso implica que la asexualidad sería "anormal": "Podemos decir que la alosexualidad sería lo más normativo, lo más extendido, pero usarlo como ‘lo normal’ tiene un peso despectivo que la etiqueta de alosexualidad ayuda a quitar", explica Álvarez.

Lucía Álvarez López, sexóloga y psicóloga general sanitaria / Cedida

Las etiquetas más «comunes»

La demisexualidad es la más conocida dentro del paraguas de la asexualidad, y consiste en sentir atracción sexual solo si existe un vínculo fuerte o una conexión emocional con otra persona: "Esto implica que muchas personas se vean reflejadas en esta experiencia, porque no les resulta habitual desear a alguien a primera vista, o sentir esa atracción rápida, sino que se lleva a cabo esa conexión a través de ir conociendo a la otra persona desde la calma y la parte emocional de la relación, creando confianza y alejándose de dinámicas rápidas o impulsivas que se asocian a la atracción y el deseo sexual hoy en día", argumenta la sexóloga.

El arromanticismo puede encajarse tanto dentro de la asexualidad como de la alosexualidad, ya que hace referencia a las personas que no sienten atracción emocional o romántica hacia otras. "Aquí es importante separar orientación romántica y sexual, ya que son dos tipos distintos de atracción y hay gente que siente ambos a la vez, uno solo, o ninguno", añade Álvarez. Al ir también complementariamente a la atracción de género, se suelen utilizar las contracciones homorromántico, birromántico, heterorromántico, etc.

Visibilidad y autoestima

Las siglas LGTBIQA+ son conocidas por casi todos, pero es mucho más común hablar de la parte LGTB que del resto. ¿A qué se puede deber esta falta de visibilidad dentro del colectivo? Álvarez piensa que viene de asumir que todas las personas sienten atracción sexual o romántica: "Así, se dejan de lado estas realidades, y las personas que no lo sienten como la mayoría son tratadas como si les faltara algo, y creo que ocurre tanto dentro como fuera del colectivo".

La sexóloga cree que a veces se identifican los distintos modos de vivir la atracción sexual como algo "problemático, negativo o patologizante", en vez de comprender que dan espacio a diferentes vivencias y ayudan a entender la diversidad: "Hablar de estas realidades es importante para visibilizar y validar otras formas de vivir el deseo y para frenar las violencias que sufren estas personas, que muchas veces están muy invisibilizadas. Muchas que llegan a terapia conmigo sienten que les pasa algo malo hasta que conocen las etiquetas", asegura.

Y es que esta invisibilización y discriminación tiene consecuencias para las personas afectadas a nivel de autoestima, de presión social o dentro de una relación de pareja, o a la hora de tener encuentros sexuales: "Cuando descubren que su vivencia encaja con esta etiqueta, muchas veces valida sus emociones, sienten alivio y una mayor libertad para vivir sus vínculos desde lo que realmente necesitan y quieren", añade Álvarez, al mismo tiempo que dice que es importante replantearnos el papel que el sexo tiene en las relaciones de pareja, ya que "hay gente alosexual que no quiere que las relaciones sexuales sean la base de su vínculo de pareja". Así, estas etiquetas ayudan como piezas distintas en las que cada persona puede ir encajando y sentirse más en libertad consigo misma.